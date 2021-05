Rektorer ved UiT, HK og UiB ber om at studenter prioriteres i vaksinekøen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / Jonatan Quintero / Privat

Rektorer ber om at studenter prioriteres i vaksinekøen

Rektorer ved flere universiteter og høyskoler i Norge ber om at studenter prioriteres i vaksinekøen. – Dette er en innstendig bønn, sier UiB-rektor.

Publisert: Nå nettopp

Nesten halvparten av studentene i Norge har opplevd alvorlige psykiske symptomplager, viser resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Nå ber flere rektorer om at studenter prioriteres i vaksinekøen. Fungerende rektor ved Høyskolen Kristiania, Christen Krogh, er en av disse. Han mener SHoT-funnene er svært alvorlige.

Fungerende rektor ved Høyskolen Kristiania, Christen Krogh. Foto: Jonatan Quintero, Høyskolen Kristiania

– Vi vet at studenter er i en sårbar posisjon, det merker vi i henvendelsene vi får hver eneste dag, sier Krogh.

Han håper studenter prioriteres i vaksinekøen før sommeren.

– Nå må studentene bli prioritert i vaksinekøen. Mange kommer ​ved studiestart til høsten rett fra videregående og til en ny by for første gang. Studentene fortjener vår hjelp og støtte til å få en så normal studiehverdag som mulig, sier Krogh.

– Nå må vi som samfunn gjøre noe. Vi risikerer flere studentkull som mister en verdifull tid i livet. Og ikke minst viser dette at tiltakene går utover liv og helse for dem, avslutter Krogh.

Erna Solberg og UiT-rektor Anne Husebekk i 2020, da regjeringen var på Nord-Norgesbesøk. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Det aller tristeste er at flere studenter har selvmordstanker

Rektor Anne Husebekk ved UiT (Norges arktiske universitet) er enig med Krogh. Hun sier at resultatene fra undersøkelsen viser tydelig at mange studenter sliter.

– Ensomhet, søvnvansker og psykiske problemer – flere enn før pandemien. Det aller tristeste er at flere studenter har selvmordstanker og bedriver selvskading, sier Husebekk.

– Tenker du at prioritering av studenter i vaksinekøen kan være en løsning?

– Det kan være en god idé. Vaksinasjonsprogrammet blir ikke bestemt lokalt, sier Husebekk.

Det de derimot kan gjøre er å forsøke å gjøre studiehverdagen til studentene så god som mulig.

– Det er dessuten nødvendig å forsterke veiledningstjenesten og psykologtjenesten i regi av samskipnadene. Regjeringen har gitt økonomiske tilskudd til disse tiltakene.

Rektor ved UiB, Margareth Hagen. Foto: Privat

– Sterkt bekymret

Rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Margareth Hagen, er bekymret for å skulle ta imot et nytt kull for strenge coronarestriksjoner.

– Jeg er sterkt bekymret fordi de vi tar imot har betalt en høy pris allerede, gjennom det siste året på videregående skole. Det er noe som tærer på psyken, læringsgleden og læringsevnen til studentene, sier Hagen.

Hun sier at hun har respekt for fagfolket, men at hun håper de kan vurdere sterkt at personer mellom 18 og 29 år kan få komme først av friske voksne.

– Dette er en innstendig bønn fra en rektor om at det vurderes om man kan prioritere ungdommen.

Bjørknes Høyskolerektor, Cia Dunstrøm, sier også at vaksinering av studenter kan være en løsning.

– Når barn og unge skal prioriteres så er det en troverdig måte å vise at man mener det. Spesielt etter at sårbare grupper med høyere risiko for alvorlig sykdom er vaksinert. Så ja, det kan være en løsning. Når det er sagt har jeg respekt for at det i de helsefaglige vurderingene som gjøres må tas mange hensyn, sier hun.

Overlege i FHI, Preben Aavitsland, sier til VG at alle skal ha fått første vaksinedose i juli. Foto: Tor Erik Schrøder

FHI: – De kan starte høstsemesteret med veldig god beskyttelse

Overlege i FHI, Preben Aavitsland, svarer at deres mandat er å bruke vaksinasjon til å redde liv og helse.

– Derfor prioriterer vi inntil videre etter høy alder og sykdom, sier han til VG.

– Har dere vurdert å sette studenter før andre friske voksne?

– Vi holder nå på å vurdere rekkefølgen etter at alle over 45 år er vaksinert. Vi håper jo at vi i juli vil ha så mange doser at vi kan vaksinere alle i alderen 18–44 i løpet av få uker slik at rekkefølgen blir mindre viktig.

Han legger til at FHI håper at alle vil få sin første dose i løpet av juli.

– Vi håper alle skal ha fått sin første dose i løpet av juli og andre dose i august slik at de kan starte høstsemesteret med veldig god beskyttelse, sier Aavitsland.

Rektor Curt Rice ved OsloMet og Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen. Foto: Sonja Balci / Hanna Thevik

– Vanskelig å sammenligne behov

Rektorene ved OsloMet, Universitetet i Oslo, NTNU og BI ønsker ikke å uttale seg om hvorvidt studenter skal prioriteres i vaksinekøen.

– Jeg skulle gjerne sett at studentene våre ble raskt vaksinert, på lik linje med andre grupper i befolkningen som det også er argumenter for å prioritere. Det er vanskelig å sammenligne behov på denne måten, og jeg har full tillit til helsemyndighetenes beslutninger når det gjelder gjennomføring av vaksineringen, sier OsloMet-rektor Curt Rice.

UiO-rektor Stein Stølen gleder seg til studentene kommer tilbake til campus. Han unner dem en fin studiestart.

– Jeg vil være forsiktig med å sette grupper opp mot hverandre, men kan jo si det slik: For meg som er i overkant av 60 år, og frisk og rask, hadde det ikke gjort noe dersom de satt studentene før meg. Men jeg stoler på de vurderingene myndighetene gjør.

NTNUs prorektor for utdanning, Marit Reitan, sier de først og fremst må sørge for at studentene har tilgang til campus.

– Aller mest ønsker de å kunne møtes sosialt, men også som en del av undervisningen. Å komme tilbake til mer fysisk undervisning så raskt som mulig er viktig for studentenes læring og trivsel.

Det er BI-rektor, Inge Jan Henjesand, enig i.

– Den viktigste prioriteringen for oss nå er å komme tilbake til en ny normal studiehverdag så raskt som mulig, sier Henjesand.