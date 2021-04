HÅP: Frode Berg var fornøyd etter å ha møtt komiteen på Stortinget. Han håper fortsatt at et utdrag av rapporten kan offentliggjøres. Foto: TORE KRISTIANSEN

Russisk vri på Frode Berg-saken: Nå krever han Norges versjon

Helt siden Frode Berg ble arrestert i Moskva i 2017, er det russernes versjon av spionsaken som har kommet offentlig fram. Nå mener Berg og hans advokat at det er på tide å gjøre noe med denne ubalansen.

Det aller meste av Frode Bergs kunnskap om sin egen sak – ut over det han selv var med på – fikk han vite gjennom avhør, dokumenter og rettsmøter i de 711 dagene han satt fengslet i Moskva.

Det bekrefter både Berg selv, og hans forsvarer Brynjulf Risnes.

ETTERRETNINGSTJENESTEN: E-tjenestens sjef, viseadmiral Nils Andreas Stensønes (t.v.) og assisterende direktør Tom Rykken (t.h.) møtte pressen etter sin forklaring til komiteen. Foto: TORE KRISTIANSEN

I den lukkede høringen i Stortinget mandag, har Berg og Risnes sagt at altfor mye av saken ligger på Frode Bergs egne skuldre, så lenge norske myndigheter og E-tjenesten nekter å avgradere sin versjon gjennom EOS-utvalgets granskingsrapport:

– I dag preges bildet av den russiske versjonen. Veldig mye av den informasjonen som Frode og andre har, stammer fra russiske kilder. Selv om vi vil være kritisk til det og vil ikke bare videreformidle det russerne sier, er det en ekstra grunn til mer offentlighet, sa Risnes til VG etter møtet med Stortingets særskilte komité.

fullskjerm neste FSB: Midt i Moskva ligger det russiske sikkerhetspolitiet FSB sitt hovedkvarter, Lubjanka. De var de som pågrep Frode Berg 5. desember 2017.

E-sjefen: Lei meg

E-tjenestens sjef, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sier til VG at han vil tilby Frode Berg et eget møte «for å høre hvordan han har det og hvordan han ser på saken», noe Berg bekrefter at han ønsker.

Men Stensønes var ikke villig til å lette på lokket til den norske versjonen, etter at han hadde forklaret seg i den lukkede høringen Stortinget:

– Jeg er veldig lei meg for at dette har gått ut over Frode Berg, og han har vært utsatt for de belastningene han har. Ut over det, og selve saken, kan jeg ikke kommentere, sa E-sjefen etter høringen i Stortinget.

På spørsmål om hvordan EOS-rapporten og Stortinget kan rette opp det Berg opplever av urett, svarte Stensønes slik:

– Hva Frode Berg har opplevd er trist, og det er jo synd. Og så får vi håpe at Norge generelt kan gjøre det vi kan for at han kan komme ut av det på en best mulig måte.

POST: Frode Berg forteller han “gikk bena av seg” på jakt etter postkasser i Moskva sentrum. En av konvoluttene fra E-tjenesten ble lagt i denne blå postkassen i den populære gågaten Arbat i sentrum av Moskva. Foto: Arthur Bondar, VG

– Hvorfor er det ikke mer åpenhet rundt denne saken, Stensønes?

– Det ligger i etterretningens natur, at det etterretningen driver med, det fungerer best når man holder informasjonen skjult. Når det gjelder konkret denne saken, så kan ikke jeg si noe om det.

– Har det vært en slags etterretningssvikt her?

– Igjen, når det gjelder innholdet i saken, så kan ikke jeg kommentere det. Det er gradert informasjon og det har vært gjenstand for en lukket høring.

I LITAUEN: Frode Berg på vei hjem fra Litauen i privatfly etter at han ble løslatt i 2019. Foto: Helge Mikalsen, VG

Sitter med svarteper

Frode Berg og Brynjulf Risnes sa etter høringen at de igjen har appellert til komiteen på Stortinget om at noe av EOS-utvalgets rapport må bli offentliggjort.

– Når man ikke har faktum, fylles bildet til meninger og spekulasjoner. Det har vi sett nok av i denne saken. Det fører til at ansvaret flyttes til denne mannens skuldre. I og med at det ikke finnes noen andre skuldre å legge det på, siden de andre skuldrene er borte. En offentliggjøring er den eneste måten man delvis kan rette opp denne ubalansen på, sier Risnes.

– Jeg synes det er veldig vanskelig om man ender med fullstendig hemmelighold av hele rapporten. Det er veldig problematisk. På mange måter blir Frode Berg sittende med svarteper, som er den eneste som kan snakke. Da blir alt snudd og vendt på av det han sier.

– Han blir sittende med hele byrden for at operasjonen gikk feil og så blir han sittende med hele informasjonsansvaret etterpå. Det blir en ansvarsfraskrivelse i alle ledd som er nokså uholdbar, legger han til.

FORNØYD: Frode Berg sa seg fornøyd etter dagens forklaring til komiteen. Hans advokat Brynjulf Risnes i bakgrunnen. Foto: TORE KRISTIANSEN

FD avgjør

Ifølge Stensønes er det Forsvarsdepartementet som sitter med nøkkelen og som har bestemt at EOS-utvalgets rapport er gradert etter sikkerhetsloven.

– Hva slags tanker har du gjort deg om at det er Russlands versjon av Frode Berg-saken som blir den offentlige versjonen?

– Det er alltid vanskelig når du har med gradert informasjon, at ikke du kan gå ut og forklare. Sånn er det i denne saken her også. Andre norske myndigheter har den samme utfordringen og da er det andre hensyn som veier tyngre enn akkurat det ønsket om å gå ut og forklare, sier Stensønes.

Små muligheter

Den uavhengige stortingsrepresentanten Ulf Leirstein er saksordfører for Frode Berg-rapporten i Stortinget. Han sier at det fortsatt finnes muligheter for at noe fra EOS-utvalgets rapport kan bli offentlig:

– Det fines noen muligheter. Stortinget kan avgradere, selv om det er små muligheter for at det skjer, skal komiteen drøfte det videre. Dokument-eier kan også avgradere. Så har det være et møte mellom Frode Berg og forsvarsministeren hvor han kunne få noe informasjon, og det kan bli aktuelt med andre møter for å fylle hans behov, sier Leirstein.