forrige





FØR: Dette veggmaleriet prydet veggen i Kunnskapsparken i Finnsnes før rommet ble renovert.

Malte over veggmaleri til 250.000: − En skandale

«Sjokkert» og «skandale» er blant reaksjonene etter at Kunnskapsparken på Finnsnes malte over veggmaleriet de hadde betalt 250.000 kroner for å få.

Av Arne Ivar Hanssen / Folkebladet og Martin S. Folkvord

Publisert: Nå nettopp

Kunstner Marius Martinussen laget kunstverket på bestilling fra Kunst i Offentlige Rom (KORO) da Kunnskapsparken i Finnsnes ble bygd i 2013.

Bildet prydet hele veggen, fire meter i høyden, sprayet direkte på betongen og var typisk for kunstnerens særegne uttrykk. Prislappen kom på en kvart million.

Nå er det malt over i forbindelse med oppussing. Igjen står en ensfarget, svart vegg.

Kunstneren: – Sjokkert

Den Oslo-baserte kunstneren Martinussen fikk nyheten om at veggmaleriet var malt over av Troms Folkeblad.

– Akkurat nå er jeg bare sjokkert, og jeg lurer litt på hva som har skjedd. Når man skal fjerne et bilde eller et kunstverk, må man sjekke hva man gjør først. Her er det helt tydelig noen som ikke har gjort jobben sin, sier den erfarne kunstneren til avisen.

– Dette var et kunstverk som de brukte mye penger på også, og da er det veldig rart at man velger å male over. Det var ikke lite heller – det var noen kvadratmeter, det bildet!

Bildet var også utformet for å tåle en ledning eller annet i veien, påpeker han.

– Når man lager en slik utsmykning, er det faktisk med en tidshorisont på 150 år. Et bygg kan naturligvis endre bruksmåter, men dette er ikke en utstilling man tar ned etter tre uker, for å si det sånn.

SJOKKERT: Kunstner Marius Martinussen hadde ikke regnet med at veggmaleriet hans i Finnsnes skulle males over bare noen år etter at han laget det. Foto: ARNE IVAR HANSSEN, TROMS FOLKEBLAD

Martinussen sier han vil se over sin egen kontrakt fra da oppdraget for Kunnskapsparken ble utført.

– Jeg må rett og slett undersøke hva som har skjedd. Jeg antar at KORO også har sine prosedyrer på hva man gjør i slike tilfeller, sier han.

– En skandale

Arkitekt Viggo Ditlevsen har tegnet Kunnskapsparken. Da han var nordpå i vinter, ble han sjokkert over å se at bildet var blitt malt over under renoveringen som bygget har gjennomgått.

– For meg fremstår det som en skandale. Dette var et kunstverk av en anerkjent, moderne kunstner, sier han til Folkebladet.

Martinussen er ettertraktet for sitt uttrykk. Dette var et unikt og sjeldent kunstverk som Kunnskapsparken i sin tid kjøpte, sier Ditlevsen.

Dette er ikke det eneste kunstverket som har blitt malt over:

Beklager at kunstneren ikke fikk beskjed

Styreleder Ole-Martin Lund Andreassen i Kunnskapsparken Senja AS beklager at Martinussen ikke fikk beskjed før overmalingen.

– Dette handler ikke om at vi nedvurderer kunstverket. Vi skulle gjerne hatt det med videre i bygget, men bildet kom ikke lenger til sin rett slik det var blitt, sier Andreassen til VG.

Han forteller at da rommet kunstverket var i ble totalrenovert, oppsto det praktiske behov for ledninger, installasjoner for skjermer og lignende.

– Siden veggen var i hel betong, var det ikke mulig å legge noe av dette skjult.

Han forklarer videre at det i tillegg ville komme møbler og informasjonsskjermer foran det.

Beslutningen ble lagt frem i «husrådet» i Kunnskapsparken, uten at det kom noen tilbakemeldinger om at dette ble feil, forteller styrelederen.

– Det var imidlertid vår, altså huseieren, sin beslutning å male over bildet. Og vi burde tatt kontakt med kunstneren før vi malte over, poengterer han.

Andreassen har i etterkant ringt kunstner Martinussen og beklaget at de ikke ga ham beskjed.

– Han skal ha for unnskyldningen. Men jeg synes likevel ikke det er greit det som ble gjort, kommenterer kunstneren.

– Uheldig og usympatisk

Kommunikasjonssjef Åsne Hjukse i KORO forteller at det ikke er en plikt å informere kunstnere når et kunstverk fjernes.

– Men vi i KORO tar alltid kontakt med kunstneren på forhånd og orienterer om situasjonen. At dette ikke er blitt gjort, synes vi er svært uheldig og usympatisk av huseieren, sier kommunikasjonssjef Åsne Hjukse i KORO, Kunst i offentlige rom, til Folkebladet.

Styreleder Andreassen i Kunnskapsparken har blitt spurt om en kommentar til at KORO kaller det «usympatisk».

– Vi beklager som sagt at vi ikke tok kontakt med kunstneren. Men karakteristikkene KORO kommer med får stå får deres regning, sier Andreassen.