MOMS SLÅR INN: Slik ser den ut, MF Randsfjordferja Elrond, som Skatteetaten vil pålegge full momsplikt fordi den kommer til Norge i deler. Fra høsten Norges største ferskvannsferje seile på Randsfjorden, 135 meter over havet. Foto: Holland Shipyards Group.

Slik vil Sanner løse moms-floken for Randsfjordferja

Den nye el-ferja som skal frakte folk og biler over Randsfjorden, 135 meter over havet, får ikke uten videre moms-fritak hos finansminister Jan Tore Sanner (H).

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

VG omtalte i forrige uke den splitter nye elektriske MF Randsfjordferja Elrond, som må fraktes i deler opp til innsjøen.

Fordi den ikke kan seile fra verftet i Holland til Randsfjorden, har skatteetaten bestemt at nyanskaffelsen skal pålegges 25 prosent, eller 18 millioner kroner ekstra, i moms.

Fartøyer over 15 meter til persontransport mot betaling, kan innføres momsfritt til Norge.

Men fritaket gjelder ikke MS Elrond - fordi den passerer tollgrensen i deler. Det var tilbakemeldingen da det hollandske verftet og Innlandet fylkeskommune ba om en avklaring av moms-floken i Skatteetaten.

Går ikke inn i enkeltsaker

Nå har finansministeren svart stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap), som ba Sanner avklare om det var en rimelig avgjørelse:

«Det er Skatteetaten og eventuelt Skatteklagenemnda etter klage, som tar stilling til konkrete saker om innførselsmerverdiavgift. Som finansminister går jeg ikke inn i enkeltsaker», skriver Sanner i et skriftlig svar til Stortinget.

Han går samtidig langt i å forsvare moms-vedtaket:

«Et fritak for fartøy som omfatter enkeltkomponenter, er verken enkelt å anvende eller å kontrollere og vil kunne uthule hovedregelen om merverdiavgiftsplikt», legger Sanner til.

FRYKTER UTHULING: Finansminister Jan Tore Sanner sier at han ikke går inn i enkeltsaker. Foto: Mattis Sandblad

33 meter lang

Den nye ferja veier 265 tonn og er 33 meter lang og 11,6 meter bred. Den skal etter planen fraktes med skip og trailer til Randsfjorden før den skrus sammen og settes i trafikk mellom Horn og Tangen.

Finansministeren viser også til at en momsregning kan være fradragsberettiget i momsregnskapet for kjøper, og at det derfor ikke er noen endelig kostnad.

Men Rigmor Aasrud mener at finansministeren og regjeringen kunne ha løst denne saken med et fritak:

«Skatteetatens begrunnelse om at ferjen kommer i deler, gjør at den ikke kan klassifiseres som fartøy, er ubegripelig», skriver hun i en SMS til VG.

OPGITT: Rigmor Aasrud (Ap) fra Innlandet hadde ventet at finansministeren ville rydde opp i moms-floken. Foto: Mattis Sandblad

«Jeg er overrasket og oppgitt over at finansministeren ikke kunne si at dette er urimelig og at han ville rydde opp. I en tid der vi trenger miljøvennlige løsninger, er det utrolig at ei el-ferje som skal gå i en innlandsfjord, skal ha andre økonomiske betingelser eller de som går langs kysten», uttaler Aasrud.

Geir Hestetræet er enhetsleder for Randfjordferja i Innlandet fylkeskommune. Han sier at de nå vil lese finansministerens svar grundig før fylkeskommunen bestemmer hvordan de skal følge opp.

Hver eneste krone refundert

Men statssekretær Magnus Thue (H) tydeliggjør overfor VG at kronene vil komme tilbake til fylkeskommunen:

– Jeg tror ikke Aaserud kan ha lest svaret fra finansministeren. Forutsatt at denne fergen skal drive ordinær momspliktig virksomhet som passasjertrafikk, så kan de få refundert hver eneste krone moms fra innkjøpet av denne fergen, skriver Thue i en epost til VG.

– Den vil altså ha nettopp de samme betingelsene som fergene langs kysten. At fylkeskommunen må forholde seg til momsregelverket på samme måte som alle andre næringsdrivende i dette landet legger jeg til grunn at de er godt i stand til, legger han til.