HENLAGT: Politiet henla kommunens anmeldelse av en låvesamling som skal funnet sted i denne låven på Gran i påsken. Nå vurderer kommunen anmeldelse på ny. Foto: Tore Kristiansen, VG

Gran kommune anmelder låvearrangement på nytt

Gran kommune vil ikke anke politiets henleggelse av anmeldelsen etter låvesamlingen i kommunen i påsken. Nå anmelder de i stedet saken på nytt.

Av NTB og Synne Eggum Myrvang

– Vi har vært i samtale med politiet om bakgrunnen for henleggelsen og har i kriseledelsen vurdert en mulig anke. Konklusjonen er at vi ikke anker, skriver rådmann Torbjørn Hansen i en pressemelding fredag kveld.

Samtidig ber kommunen Statsforvalteren i Innlandet sende over en vurdering til sentrale myndigheter om hvordan jusen i denne saken bør anvendes, melder NRK.

– Vi stiller spørsmål ved den strenge juridiske vurderingen av denne hendelsen, der dette blir kalt en privat sammenkomst, og ikke et arrangement, sier ordfører Randi Eek Thorsen.

– Vi mener at dette var et arrangement fordi det var annonsert på en åpen nettside, det var annonsert med inngangspenger og program, utdyper hun til VG.

Samtidig viser hun til at det i forskriften står noe om hvilke lokaler et arrangement avholdes i er ramset opp.

– Men dette forsamlingslokalet ligger på privat grunn. Der ligger politiets fortolkning: At dét ikke er nevnt, sier hun.

– Det er kanskje korrekt fortolkning, men jeg tror ikke det er intensjonen. Jeg kan ikke forstå at en kommune som er underlagt de nasjonalt strengeste forskriftene i utgangspunkt skal være nødt til å lage egne regler i tillegg.

Eek Thorsen sier at den nye anmeldelsen heller skal rette seg mot brudd på smittevernforskriften enn avholdelsen av et ulovlig arrangement - og det er også årsaken til at de leverer en ny anmeldelse fremfor å anke politiets avgjørelse om henleggelse.

STILLER SPØRSMÅL: Ordfører Randi Eek Thorsen stiller spørsmål ved politiets vurdering av låvesamlingen som en privat sammenkomst og ikke et arrangement. Foto: Harald Henden, VG

To deltakere døde

Det var i påsken, 26. mars, at et arrangement i den såkalte Kulturlåven på Gran ble holdt, med tittelen «Trump, Biden og veien videre for USA og verden».

I etterkant ble det kjent at flere deltagere var smittet av coronaviruset To av dem, en mann i 60-årene og en kvinne i 70-årene som var til stede, er senere døde.

Mannen var en profilert stemme i det norske konspirasjons- og antivaksinemiljøet. Begge var hjemmehørende i Gran.

Politiet sa da saken ble henlagt, at arrangementene ikke har vært i konflikt med smittevernreglene, og at de i vurderingen har lagt vekt på at arrangøren er død.

– Vi konkluderte med at det ikke var et arrangement fordi det ble arrangert på privat eiendom, sa politiadvokat Elena Lindstad til NRK.