IKKE FORNØYD: Åsta Årøen er en av mange delegater på helgens digitale Venstre-landsmøte. Foto: Privat

Venstre-ja til kutt i sykelønn: − Umusikalsk og arrogant, mener Venstre-veteraner

Det omstridte forslaget om å vurdere kutt i sykelønnsordningen, oppnådde flertall på Venstres landsmøte søndag. – Umusikalsk og fryktelig dårlig taiming i en pandemi, mener Venstre-veteranene Åsta Årøen og Erling Moe.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forslaget som nå er vedtatt, innledes med at «.. Norge har verdens mest sjenerøse sykelønnsordning og verdens høyeste sykefravær.

Derfor vil vi se på muligheter for en moderat egenandel i sykelønnsordningen. Samtidig vil vi vurdere å redusere arbeidsgiverperioden mot at arbeidsgiver betaler en liten andel etter at den er over.»

– Vedtaket er for så vidt i tråd med Venstres sin politikk fra flere år tilbake, men jeg tror folk nå trenger trygghet for at denne ordningen består. Det er absolutt ikke tid for å tukle med denne ordningen midt i en pandemi. Det er umusikalsk, sier Åsta Årøen til VG.

AP-NESTLEDER: Bjørnar Skjæran er opprørt over Venstres landsmøtevedtak om sykelønn. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran var ute og kjørte bil da VG kunne fortelle ham om Venstres landsmøtevedtak. Han måtte stoppe bilen for å samle seg til en kommentar om hvor feilslått han mener vedtaket er.

– Jeg er rystet over at Venstre vil rive sikkerhetsnettet under vanlige folk, og bidra til at syke mennesker går på jobb. Det er ekstra sjokkerende under en pandemi hvor vi er avhengige av at folk holder seg hjemme om de er litt syke. Jeg anbefaler Venstre å ta en titt på hvordan det har gått i land hvor folk taper penger på å holde seg hjemme når de er syke, sier Skjæran.

VENSTRE-DUO: Erling Moe og Alfred Bjørlo fotografert på det forrige landsmøtet i Venstre på Gardermoen høsten 2020. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Han synes det virker som om det han kaller «høyresiden» har en konkurranse gående om å gjøre livet for vanlige arbeidsfolk vanskeligst mulig.

Venstre-veteran Erling Moe fra Trøndelag var heller ikke nådig mot forslaget i debatten på landsmøtet.

– Vi skal ikke kludre med sykelønnsordningen nå. Også etter pandemien med psykisk sykdom og ettervirkninger vil det være helt feil, sa Moe som mente partiet også uttrykte seg arrogant med formuleringen om at Norge har verdens mest sjenerøse sykelønnsordning og verdens høyeste sykefravær.

VENSTRE-DUO: Sveinung Rotevatn (til høyre) er nestleder og leder i programkomiteen i Venstre. Han vant frem med forslaget om at moderate egenandeler i sykelønnsordningen skal inn i partiprogrammet. Til venstre: Abid Raja. Foto: Terje Bringedal, VG

På forhånd advarte også arbeidstager-tungvekterne LO og YS kraftig mot et landsmøtevedtak fra regjeringspartiet Venstre som ville svekke ordningen.

– Venstre har noen meninger som ikke er sammenfallende med oss på arbeidstagersiden, sa YS-leder Erik Kollerud til Aftenposten.

Fungerende LO-leder Peggy Sølsvik argumenterte for at sykelønnsordningen under pandemien har vært en avgjørende del av Norges beredskap.

Venstre-nestleder og leder av programkomiteen, Sveinung Rotevatn, praktiserte et av partiets strategiske målsettinger om å stå i kontroversielle avgjørelser over tid, da han forsvarte forslaget om moderat egenandel for arbeidsgivere.

– Vi kan ikke innrette den langsiktige velferdspolitikken vår etter situasjonen under en pandemi. Vi har i flere år stått for at det må skaffes incentiver for å få folk tilbake i jobb, minnet Rotevatn om i debatten.

Fra før har både arbeidsgiversiden ved NHO og Regjeringen akseptert uendret sykelønn.

Venstres landsmøte vedtok også å avvikle det statlige bidraget til ordningen med avtalefestet pensjon (AFP). Heller ikke dette er ny politikk i Venstre, men det var forslag om å fjerne det fra programmet.