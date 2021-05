Politiet: Festing og bråk landet rundt

Politiet har lørdag mottatt flere meldinger om fester rundt om i landet. Øst politidistrikt melder at de i løpet av tre timer lørdag kveld fikk inn over 25 meldinger om ansamlinger, bråk og fyll.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

På Twitter melder politidistriktene Nordland, Agder, Vest, Trøndelag, Øst og Sør-Øst om fester og bråk.

– Politiet har nettopp ankommet Skien ungdomsskole etter melding om slåsskamper mellom flere russ, skriver Sør-Øst politidistrikt. De skriver videre at det foreløpig ikke ser ut til at noen er skadet.

– Det var flere titalls russ på stedet, og flere løp i forskjellige retninger ved politiets ankomst.

Politiet har også fått flere meldinger om ansamlinger av russ og andre ungdommer i Ås.

Øst politidistrikt melder at det skal være ampert på stedet og at de er på vei.

Like før klokken 22.00 skriver Øst politidistrikt på Twitter at politiet de siste tre timene har fått inn over 25 meldinger, fra forskjellige steder i distriktet, om ansamlinger, bråk og fyll fra både russ og ungdommer under 18 år.

- Henstiller igjen foresatte til å ha kontroll på ungdommene sine i disse tiders, skriver politiet.

Nordland politidistrikt skriver på Twitter ved 22-tiden lørdag at politiet har rykket ut til Bankgata skole i Bodø etter melding om slåssing mellom flere ungdommer.

– Vi er i kontakt med flere personer på stedet. Ingen fremstår som skadd.

Klokken 20.55 fikk politiet i Agder melding om det som anslagsvis skal ha vært mellom 250 og 300 ungdommer som var samlet på Byremo i forbindelse med et «rånetreff». Politiet er på stedet, skriver de.

– Det er god stemning blant de tilstedeværende, men smittevernregler overholdes ikke på en tilfredsstillende måte.

I Trondheim har politiet brutt opp det som skal ha vært en fest med rundt 30 til 40 ungdommer.

– Ikke bra i disse tider, skriver de på Twitter.

I Bergen melder Vest politidistrikt at politi og ambulansetjenesten er tilkalt til Tennebekktjørna i Nipedalen, der mange unge har samlet seg.

– En person har vært ute i vannet, og følges opp av helse. Politiet tar en prat med andre ungdommer som drikker alkohol.

Lørdag kveld skal et hundretalls ungdommer ha samlet seg ved Huk på Bygdøy i Oslo. Oppdragsleder Martin Martinsen i Oslo politidistrikt bekrefter overfor VG at politiet kjent med situasjonen.

Politiet er på stedet, etter meldinger om «mye musikk og beruset ungdom» på stedet. De bekrefter at det er «feststemning i området».

– Vi er der med politibåt og to politibiler, og vil fortsette å være på stedet gjennom kvelden, sier Martinsen.

Oppdragslederen forteller at rundt 150 personer skal ha løpt fra stedet da politiet kom, og sier det er et åpenbart behov for deres tilstedeværelse.

– Det blir litt sånn «katt og mus». Når politiet kommer, er det mange som løper vekk. Hvis vi forlater stedet, kommer de tilbake. Nå er vi der, og forsøker å få roet situasjonen.

Politiet forsøker også å gi formaninger knyttet til smittevern.

Ungdommene beskrives som i videregående-alder, eller unge voksne.