Festing og bråk landet rundt - i Bergen samlet 1000 personer seg i parken

Politiet har lørdag og natt til søndag mottatt flere meldinger om fester rundt om i landet. I Bergen åpenbarte det seg et hav av søppel søndag morgen etter at over 1000 festglade mennesker samlet seg i Nygårdsparken.

I Bergen samlet over 1000 personer seg i Nygårdsparken for å feste lørdag kveld. Det anslår politiet til Bergens Tidene. Flere hadde klaget inn til politiet om høyt støynivå og store ansamlinger av berusede mennesker gjennom hele natten.

Festingen førte til forsøpling – både i form av avfall, men også som følge av at folk brukte uteområder og private nabohager som toalett.

Bilder viser søppel som ligger strødd tett i tett i parken søndag morgen.

– Jeg har aldri vært borti noe likende, sier seksjonsleder Arild Gundersen i Bymiljøetaten om lørdagens festing til avisen.

På Twitter melder også politidistriktene Nordland, Troms, Finnmark, Agder, Vest, Sørvest, Trøndelag, Øst og Sørøst om fester og bråk.

– Politiet har nettopp ankommet Skien ungdomsskole etter melding om slåsskamper mellom flere russ, skriver Sør-Øst politidistrikt like etter kl. 21 lørdag kveld. De skriver videre at det foreløpig ikke ser ut til at noen er skadet.

– Det var flere titalls russ på stedet, og flere løp i forskjellige retninger ved politiets ankomst.

Rundt fem timer senere melder politiet om et nytt slagsmål mellom russ i Skien.

– Det ble benyttet balltrær. Russ løp i alle retninger ved politiet ankomst. To russ er lettere skadet, og oppsøker legevakten selv, skriver politiet på Twitter like før kl. 03.

Politiet har også fått flere meldinger om ansamlinger av russ og andre ungdommer i Ås.

Øst politidistrikt melder at det skal være ampert på stedet og at de er på vei.

Like før klokken 22.00 skriver Øst politidistrikt på Twitter at politiet de siste tre timene har fått inn over 25 meldinger, fra forskjellige steder i distriktet, om ansamlinger, bråk og fyll fra både russ og ungdommer under 18 år.

– Henstiller igjen foresatte til å ha kontroll på ungdommene sine i disse tider, skriver politiet.

Sparket etter ambulansepersonell

På Randaberg har politiet fått melding om at ambulansepersonell skulle hjelpe en overstadig beruset russ.

– Flere andre russ ble ufine og sparket etter ambulansepersonellet, skriver politiet på Twitter.

– Politiet var i kontakt med de andre i russebusset og fikk strammet dem opp i forhold til oppførselen deres mot ambulansepersonellet, skriver de videre.

Den overstadig berusede russen ble tatt med av helsepersonellet for sjekk.

I Nordhordland melder politiet om rakettoppskyting og «tullekjøring».

– De har vekket naboer og skremt sauer på beite. Festlighetene nærmet seg slutten da politiet kom frem, skriver de på Twitter.

– Ikke bra i disse tider

Nordland politidistrikt skriver på Twitter ved 22-tiden lørdag at politiet har rykket ut til Bankgata skole i Bodø etter melding om slåssing mellom flere ungdommer.

– Vi er i kontakt med flere personer på stedet. Ingen fremstår som skadd.

I Troms har politiet fått melding om feststøy fra flere private adresser både i Tromsø og Harstad.

Klokken 20.55 fikk politiet i Agder melding om det som anslagsvis skal ha vært mellom 250 og 300 ungdommer som var samlet på Byremo i forbindelse med et «rånetreff». Politiet er på stedet, skriver de.

– Det er god stemning blant de tilstedeværende, men smittevernregler overholdes ikke på en tilfredsstillende måte.

I Trondheim har politiet brutt opp det som skal ha vært en fest med rundt 30 til 40 ungdommer.

– Ikke bra i disse tider, skriver de på Twitter.

I tillegg har politiet blant annet vært på en privat fest i Ørland etter melding om bråk og slåssing. En mann ble pågrepet, og anmeldes også for vold mot politiet.

– Russejente tok ansvar og ble igjen og ryddet

I Bergen måtte politi og ambulansetjenesten også rykke ut til Tennebekktjørna i Nipedalen, der mange unge hadde samlet seg.

– En person har vært ute i vannet, og følges opp av helse. Politiet tar en prat med andre ungdommer som drikker alkohol.

I tillegg til Nygårdsparken, fikk politiet fått melding om utefester med samlinger av unge folk i Skjoldabukta, Kollevågen og Sandviksbodene.

I løpet av natten måtte derfor politiet avslutte flere fester i byen.

– Alle dro fra stedet bortsett fra en russejente som tok ansvar og ble igjen og ryddet etter alle de andre, skriver politiet på Twitter.

Senere opplyser politiet at de kom tilbake og kjørte jenta hjem, som takk for innsatsen.

En mann i 20-årene ble også slått bevisstløs i Bergen sentrum, men er kjørt til sykehus for undersøkelser. Politiet fikk raskt kontroll på to personer.

Stor ansamling på Bygdøy

Lørdag kveld skal et hundretalls ungdommer ha samlet seg ved Huk på Bygdøy i Oslo. Oppdragsleder Martin Martinsen i Oslo politidistrikt bekrefter overfor VG at politiet kjent med situasjonen.

– Vi er der med politibåt og to politibiler, og vil fortsette å være på stedet gjennom kvelden, sier Martinsen.

Oppdragslederen forteller at rundt 150 personer skal ha løpt fra stedet da politiet kom, og sier det er et åpenbart behov for deres tilstedeværelse.

– Det blir litt sånn «katt og mus». Når politiet kommer, er det mange som løper vekk. Hvis vi forlater stedet, kommer de tilbake. Nå er vi der, og forsøker å få roet situasjonen.