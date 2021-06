SERIØST: Steinar Madsen sier Legemiddelverket tar saken svært alvorlig, og skal undersøke den grundig. Foto: Mattis Sandblad, VG

Gjør omfattende undersøkelser etter sjeldent blodpropp-tilfelle hos HPV-vaksinert

En kvinne som har blitt vaksinert med HPV-vaksinen Gardasil 9, kan ha fått den samme sjeldne og alvorlige tilstanden som har blitt rapportert etter vaksinering med AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Det bekrefter Statens legemiddelverk til VG. Tilfellet ble meldt til dem torsdag, og kvinnen er nå skrevet ut fra sykehus. Det er ikke konkludert med hva som har skjedd ennå, eller om det har sammenheng med vaksinen.

Men slike spesielle sykdomstilfeller er svært sjeldne, og Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at flere funn trekker i retning av et lignende sykdomsbilde.

– Det vi vet i per i dag er at det er flere funn som tyder på at dette er en VITT-lignende tilstand, sier han til VG.

Hva er VITT? Det er navnet på den sjeldne, alvorlige tilstanden med en Det er navnet på den sjeldne, alvorlige tilstanden med en kombinasjon av blodpropp og et lavt antall blodplater, som har blitt observert etter vaksinasjon med virusvektorvaksinene AstraZeneca og Johnson & Johnson. VITT står for vaksineindusert trombotisk trombocytopeni.

Gardasil 9 er en annen type vaksine. Per 31. juli 2020 var minst 10.540 personer vaksinert med minst én dose av denne i Norge.

Madsen sier det meldte sykdomstilfellet ser ut til å være bortimot enestående – men at det selvfølgelig rapporteres inn til Det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

– Så langt har vi trodd at det bare var disse nye vaksinene. Men vi prioriterer maksimalt å skaffe mest mulige opplysninger om dette tilfellet, og gir undersøkelse av dette høyeste prioritet.

– Gjør omfattende søk

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier til VG at de skal gå nøye gjennom dette sammen med Legemiddelverket.

– Dette er en ekstremt sjelden bivirkning knyttet til vaksinene. Det er vaksinert mange millioner uten å ha sett denne tilstanden. Men det er selvfølgelig en veldig alvorlig tilstand for den det gjelder, sier han.

– Uansett er det uventet og overraskende, så dette må vi gå nøye gjennom. FHI har foreløpig ikke fått meldt dette som en bivirkning, men vi er gjort kjent med dette, blant annet fra Legemiddelverket, sier Bukholm.

Det er tre HPV-vaksiner på markedet i Norge: Cervarix, Gardasil og Gardasil 9. Alle de tre er samme type vaksine, og inneholder viruslignende partikler. Men det er noen forskjeller – blant annet beskytter Gardasil 9-vaksinen mot noen flere virusarter.

Dette er forskjellen på HPV-vaksinene HPV-vaksinene består av viruslignende partikler (VLP) dannet av genteknologisk fremstilt overflateprotein fra HPV.

Gardasil og Cervarix fikk markedsføringstillatelse i 2006 og 2007 og Gardasil 9 i 2015.

Cervarix gis til jenter og gutter gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Denne vaksinen har vært brukt til barn i 7. trinn fra høsten 2017, og før dette var det Gardasil. Man kan også betale for vaksinen selv hos fastlege, gynekolog eller helsestasjon. Kvinner født i 1991 eller senere fikk også midlertidig tilbud om gratis HPV-vaksine fra 2016 – 2019.

Vaksinene er ikke levende, inneholder ikke virusDNA og kan ikke gi infeksjon.

Alle de tre vaksinene inneholder proteiner fra HPV-genotypene 16 og 18. Gardasil og Gardasil 9 inneholder i tillegg proteiner fra HPV type 6 og 11, to HPV-typer som forårsaker kjønnsvorter. Gardasil 9 inneholder proteiner fra ytterligere fem høyrisiko HPV-typer (genotype 31, 33, 45, 52 og 58).

Cervarix beskytter mot celleforandringer i livmorhalsen som er forstadier til kreft. Gardasil og Gardasil 9 beskytter mot celleforandringer i livmorhalsen og ytre kvinnelige kjønnsorganer som er forstadier til kreft, samt mot kjønnsvorter. Kilde: FHI og Statens legemiddelverk Vis mer

Hvem har fått Gardasil 9? Det er Cervarix som har vært brukt i barnevaksinasjonsprogrammet for 7.-klassinger i Norge siden høsten 2017. Fra 2009 og frem til det var det Gardasil. Gardasil 9 er bare brukt utenfor programmet: Man må selv kjøpe den, og man kan få den hos fastlege, gynekolog eller på helsestasjon.

Så hva skjer nå? Madsen i legemiddelverket sier det foreløpig ikke er noe grunnlag for nye anbefalinger for Gardasil 9-vaksinen, som har markedsføringstillatelse i EU og Norge. Bukholm sier det ikke er sett noe som ligner på dette med de to vaksinene som har vært brukt i barnevaksinasjonsprogrammet.

Da unge, friske personer ble alvorlig syke etter AstraZeneca-vaksineringen i Norge, sa både FHI og de behandlende legene på Rikshospitalet at dette ikke lignet noe de hadde sett før.

– Kan det være andre tilfeller man ikke har oppdaget fordi man ikke var klar over VITT-tilstanden før?

– Det er lite sannsynlig at dette ikke ville vært oppdaget tidligere. Legemiddelverket gjør nå omfattende søk i europeiske og internasjonale meldesystemer og bivirkningsregistre for å lete etter tilsvarende bivirkninger i forbindelse med HPV-vaksinering, sier Bukholm.

– Kommer dere til å gå gjennom andre vaksiner i vaksinasjonsprogrammet også?

– Vi kommer til å ha oppmerksomhet på dette i forbindelse med alle vaksiner, men akkurat nå fokuserer vi på HPV-vaksinene, både Gardasil 9 og andre.

Sier folk ikke bør være bekymret

Bukholm sier FHI anser vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet som trygge.

– Denne ene aktuelle bivirkningen er ikke rapportert hos barn eller ungdom, men hos en person som er eldre enn den aldersgruppen som omfattes av barnevaksinasjonsprogrammet. Det er også viktig å peke på at Gardasil 9 har vært brukt på millioner av mennesker og dette er første gang vi ser denne typen bivirkning. Det tyder på at den fremdeles må anses å være en trygg vaksine.

IKKE STANS: Det er ikke aktuelt å stanse HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, der det ikke har blitt observert noe som ligner på dette, ifølge FHI. Gardasil 9 brukes ikke i programmet.

Madsen sier Legemiddelverket foreløpig jobber med å få mest mulig klarhet i dette tilfellet – og om det kan ha vært tilsvarende tilfeller andre steder i verden.

– Vaksinene er gode, og gir en veldig høy beskyttelse mot livmorhalskreft, og bidrar også til å beskytte mot andre kreftformer. Vi har hatt en veldig grundig overvåkning av vaksinasjonen fra da vi startet for å se etter alvorlige bivirkninger, og vi har hatt en jevnlig oppfølging av alle bivirkninger av denne vaksinen i flere år uten at vi fant noe betydelig.

– Det er klart at vi tar dette ekstremt alvorlig. Spørsmålet er selvfølgelig om det er oversett i noen grad, sier han videre.

– Burde folk være bekymret for denne vaksinen?

– Nei. Vi fortsetter undersøkelsene av dette enkelttilfellet, men vi ser ingen grunn til at noen skal være bekymret for HPV-vaksinen nå. Vi har søkt i databaser og har ikke funnet noen direkte sammenlignbare tilfeller i de store internasjonale dataene.

Tror sykdomsbildet fantes fra før

HPV-vaksinene har ikke noen spesielle likhetstrekk med virusvektorvaksinene til AstraZeneca og Janssen, ifølge Madsen. De er basert på to forskjellige prinsipper.

Likevel er begge vaksiner, basert på virus. Det tror immunolog og professor Anne Spurkland at kan være en del av forklaringen bak reaksjonen.

– Det jeg tenker umiddelbart er at dette sykdomsbildet fantes før vi lærte om AstraZeneca-tilfellene. Det er veldig sjeldent, men det er ikke ukjent. Det går an å tenke seg at folk spontant får det. Det kan utløses av vaksinen eller en infeksjon. Eller det oppstår «av seg selv», sier hun til VG.

EKSPERT: Professor Anne Spurkland har fulgt tett med på utviklingen av vaksinebivirkningene. Hun tror fenomenet med lave blodplater, blodplater tromboser og antistoffer mot platefaktor 4 har eksistert før det ble satt på agendaen gjennom AstraZeneca. Foto: Mattis Sandblad, VG

Hun sier det kan være så tilfeldig og spredt utover at man ikke har klart å se klare årsakssammenhenger mellom bestemte vaksiner og sjeldne betennelsessykdommer.

– Det dreier seg om å stimulere immunforsvaret, så hender det hos noen en sjelden gang at ting kan skje. Nå har vi fått VITT på listen over slike muligheter.

Ifølge en rapport fra Statens legemiddelverk ble det i perioden fra 2007 og frem til 31. juli 2020 gitt nesten 1,4 millioner doser HPV-vaksine i Norge.

I den perioden mottok legemiddelverket 1165 bivirkningsmeldinger, hvorav de aller fleste (1043) var lite alvorlige. Da var det satt 19.271 doser av HPV-vaksinen til Gardasil 9, og 10.540 personer hadde fått minst én dose. 290.000 var vaksinert med minst en dose Cervarix, og over 239.113 med minst en dose av Gardasil.