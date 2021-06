BEKYMRET: Kommunedirektør Morten Wolden sier det skal en betydelig nedgang til for at de skal åpne opp mer i byen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Tiltakene i Trondheim: − Håper trondheimerne oppfører seg

TRONDHEIM (VG) De strenge tiltakene i Trondheim varer bare én uke. Kommunedirektøren sier det er sannsynlig at de videreføres om ikke smitten går bratt ned.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag startet den nye forskriften i Trondheim kommune etter at smittetallet i byen nidoblet seg etter 17. mai-helgen. Blant annet er det total skjenkestopp og forbud mot arrangementer.

Den lokale forskriften gjelder til og med 8. juni – kommende tirsdag.

– I utgangspunktet er jo det litt kort tid. Vi foreslo at det skulle vart til minimum 15., for det tar alltid minimum to uker før du ser effekten av det, sier kommunedirektør Morten Wolden til VG.

Sannsynlig med videreføring

Han påpeker at det skal være formannskapsmøte neste uke, der de skal se på smitteutviklingen.

– Jeg tror nok at formannskapet er innstilt på å videreføre hvis vi ikke har kontroll på smitten. Det må være betydelig nedgang i smitte og R-tall hvis vi skal begynne å slippe mer løs i Trondheim, understreker han.

Nå er kommunen på et såkalt «forsterket 5b-nivå». Wolden mener det kan være mulig å se på noen lettelser innenfor enkelte områder samtidig som de beholder nivå 5b i covid-19-forskriften som utgangspunkt.

Mener bred pakke av tiltak trengs

Mange restauranter, og hotellet Britannia, har stengt helt ned. Politikerne har ifølge blant andre Adresseavisen fått kritikk fra næringslivet.

– Jeg synes tilbakemeldingene i stor grad er saklige. Noen bærer preg av at de ikke forstår smittesporingssystemet godt nok, og det forstår jeg. De skjønner kanskje heller ikke at når jeg snakker om 5b, er det en pakke med tiltak som sammen skal dempe trykket og den sosiale nærheten til folk flest, sier Wolden til VG.

FRYKTER STRENGERE TILTAK: Wolden håper alle stiller opp for å få smitten ned og en normal sommer. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Enkelte har blant annet foreslått at kommunen kunne stengt ned kun enkelte steder, i stedet for strenge regler for alle.

– Vi har jo gjennom pandemien hatt litt omfattende utbrudd på fem-seks utesteder. Det er både tradisjonelle puber, men også restauranter. Det er jo ikke straffbart at det kommer smitte inn en plass, eller at du blir smittet selv. Man kan være uheldig. Men er du uheldig og samtidig har veldig mye folk i en restaurant eller på pub, kan du få et smitteutbrudd som vi når har fått på Fire fine der det nå er over 100 smittede. Det minner litt om Østerrike-situasjonen da utbruddet startet. Der var det sikkert superspredere som gjorde at mange nå er smittet, sier kommunedirektøren.

Vurderte å stenge uteservering

Han sier de diskuterte å forby uteservering.

– For vi ser at når folk er på uteservering, er de mer på fest enn når de sitter inne og spiser og drikker. Men vi landet på at det nå var nødvendig å gjøre litt tyngre grep, sier han og legger til:

– Det er vanskelig velge hvem som skal få lov å ha åpent og hvem som ikke skal det. Om jeg har fått kritikk nå, da hadde de kommet på døren mi og banket på, det er jeg sikker på.

STRENGT: Mye er stengt i Trondheim kommune, men butikker og kjøpesentre er åpne og restauranter kan servere mat. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Tirsdag var det 33 nye smittede registrert, fire med ukjent smittekilde. Onsdag var det 30 nye. De fleste av disse er i 20- og 30-årene.

Kommunen antar at delta-variasjonen av viruset er i omløp. Det er meldt inn elleve tilfeller av trolig delta-variant, men de får ikke endelig svar før over helgen.

Håper på «pen oppførsel»

– Jeg håper tallene etter hvert går ned. Når det nærmer seg helgen håper jeg at trondheimerne oppfører seg – at de tenker seg nøye om, spesielt denne helgen her, men også utover neste uke. Alle er tjent med at vi får ned smitten, for da kan vi få en normal sommer. Men om vi ikke får ned smitten, da blir det enda strengere tiltak. Det er jo bare helt håpløst, sier Wolden.

Kommunen anslo tirsdag at alle over 18 år skal være ha fått første vaksinedose i midten av august.

– Men det er klart, hvis den indiske mutasjonen driver og florerer her, så blir det fortsatt restriksjoner i august og september inntil flere er fullvaksinerte, påpeker kommunedirektøren.