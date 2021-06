ARKTIS: Barentsburg er en russisk gruveby på Svalbard. Foto: Helge Mikalsen, VG

Russisk bosetning har fått gratis vaksiner fra Norge

BARENTSBURG (VG) Den isolerte, russiske bosetningen i Arktis har ikke kunnet få vaksiner fra hjemlandet. – Det ville vært katastrofe om viruset kom til oss.

«Målet vårt er kommunisme» – det står på skiltet som møter de få som besøker Barentsburg denne grå junidagen. Man skulle kanskje tro at det er en sovjetisk drabantby – med sin mastodontiske arkitektur og skitne snø. Men det er et lite stykke Russland på norsk jord.

Det har kommet en forsiktig vår til denne russiske bosetningen i Norge på 78 grader nord. Vannet smelter og legger seg som mørke dammer i den bratte stigningen opp fra havnen.

Her bor omkring 300 russiske og ukrainske gruvearbeidere som jobber i den nærliggende gruven. Alt er drevet av Arktikugol, som eies av den russiske staten.

Ingen veier dit

Hit må forsyninger sendes inn med båt eller helikopter. Det fører ingen veier hit og befolkningen kan leve isolert fra familiene sine hjemme i lang tid av gangen.

LENIN: Byen ble bygget opp under Sovjetunionen og bærer fortsatt veldig preg av det. Foto: Helge Mikalsen, VG

Bosetningen har skole, barnehage, postkontor, matbutikk, hotell – og et lite sykehus. Likevel ville katastrofen vært total hvis coronaviruset kom til Barentsburg.

Det nærmeste sykehuset med intensivkapasitet er i Longyearbyen, som kun kan nås med båt eller helikopter. Og dette er kun et beredskapssykehus som overfører akutt syke pasientene til sykehus på det norske fastlandet.

Generalkonsulen Sergey Gushchin tar imot VG i en av bygningene som ligger høyest i bosetningen. Her kan han se utover den storslåtte fjorden under, men også de mange forfalne bygningene som været har fart hardt med.

– Velkommen til den nordligste diplomatiske stasjonen i verden, sier diplomaten med den lange hestehalen og et lurt smil.

SJEFEN: Generalkonsulen Sergey Gushchin har jobber på ambassadene i Reykjavik og Oslo. Nå leder han den nordligste diplomatiske stasjonen i verden. Foto: Helge Mikalsen, VG

Naboer

Dette er historien om de tette båndene mellom Russland og Norge. Og om når flyene fra moderlandet ble stanset – slik at den etterlengtede Sputnik-vaksinen ikke kunne fraktes inn, så ble det norske vaksinasjonsprogrammet løsningen.

– Våre norske naboer var veldig snille og sa at vi kunne få vaksiner via deres program – gratis, sier generalkonsulen.

Og slik ble det. I vår har helsepersonell fra sykehuset i Longyearbyen, i samarbeid med sysselmannens personell med tolk, flere ganger tatt turen for å sette etterlengtede doser med Moderna-vaksinen i de som bor der.

KIRKEN: Været farer hardt med den russiske bygningsmassen. Hele byen drives av Arktikugol. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Alle fikk tilbud om coronavaskine, men noen sa nei. Nå kan vi snart få coronasertifikat og da tror jeg flere vil takke ja, sier han.

– Heldigvis var det ikke AstraZeneca-vaksinen, men Moderna, utbryter Gushchin.

Så langt er vaksinasjonsgraden 60 prosent, men vaksineringen fortsetter gjennom sommeren. Inne i konsulatet, som er dekket av marmor og har sin egen fontene, forteller generalkonsulen videre:

– Det er et bra tall, fortsetter han.

HAVNEN: Alt av forsyninger kommer inn via båt eller helikopter. Foto: Helge Mikalsen, VG

Selv fikk han sin første dose med vaksinen 29. april og den neste dosen en måned senere.

Katastrofe

På sykehuset i Barentsburg har de tre leger og to sykepleiere.

– Det ville vært katastrofe om viruset kom til oss. De syke måtte ha blitt fraktet til Longyearbyen, og vi har bare et helikopter, sier generalkonsulen, som også har jobbet ved den russiske ambassaden i Oslo og Reykjavik.

– Vi har ikke kapasitet til å håndtere et utbrudd, sier han.

Så da det ble besluttet at Svalbard skulle prioriteres i vaksinasjonsprogrammet, ble det også strakt ut en hånd til russerne i Barentsburg.

– Jeg er takknemlig for at vi fikk være en del av det norske vaksinasjonsprogrammet, sier Gushchin.

Han har hatt jevnlige møter med Sysselmannen for å diskutere coronasituasjonen.

KULL: Gruvebyen lever av kull, både til eksport med også for å generere strøm til energiverket i Barentsburg. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Vårt lokale samarbeid har vært veldig bra, sier han.

– Verdens beste

Bosetningen har fått navnet etter den nederlandske oppdagelsesreisende Willem Barentsz. Årlig går det opp mot seks transportskip med 120.000 tonn kull fra Barentsburg. Gushchin har tro på at de skal fortsette å grave ut kull i Barentsburg i lang tid.

– Kullgruven vil fortsette. Vi synes synd på våre naboer i Longyearbyen som må legge ned sin kullgruve. Her vil vi fortsette å hente ut kull. Forekomstene vil vare til 2050, sier han.

For bygningsarbeideren Alexander Chernysh (56) har det norske vaksineprogrammet betydd to doser med Moderna-vaksinen.

– Det er en bra vaksine. Verdens beste, sier han.

– Hvorfor var det så viktig å vaksinere alle på Svalbard, inkludert russere og ukrainere i Barentsburg?

– Fordi regjeringen tok en beslutning tidlig om å vaksinere befolkningen på Svalbard som en del av vår beredskap der vi er mer sårbare hvis det kommer smitteutbrudd. Så det var rett og slett en prioritering som ble gjort for en god stund siden, slik at de har fått vaksiner for å vaksinere hele befolkningen, sier helseminister Bent Høie.