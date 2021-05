Les dagens VG her!

I fjor debuterte Tesla med en «krisemåling» i undersøkelsen AutoIndex, som måler eiernes tilfredshet med eget bilmerke. Se hva 7000 norske bileiere mener om bilen sin i dagens avis.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

NRKs tidligere programleder Line Andersen fortalte i retten om personlig sammenbrudd etter at hun ble fratatt sine oppgaver.

To av Norges største trenerprofiler overtok hver sin storklubb med ti dagers mellomrom sist sommer. Ni måneder senere beskriver Åge Hareide (67) Rosenborg som et «såret dyr», mens Kåre Ingebrigtsen (55) og Brann «slåss for livet». Les mer i VGs sportsbilag.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!