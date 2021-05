DREPT: Halil Kara (21) ble drept da han var ute og spiste med venner på Prinsdal grill i januar i fjor. Foto: Tore Kristiansen og privat

Hevder drapet på Halil Kara (21) var uhell: Visste ikke at det var patroner i pistolen

OSLO TINGRETT (VG) 21-åringen som er tiltalt for å ha skutt og drept Halil Kara (21) utenfor Prinsdal grill i fjor, hevder han ikke visste at det var patroner i pistolløpet.

Av Christina Quist

– Samtidig som jeg retter våpenet mot Halil, jeg gjør det kun for å få ham bort fra situasjonen, men idet jeg retter våpenet, så ser jeg at Halil rykker til, og jeg rykker til og det løsner et skudd. Jeg blir bare helt slått ut.

Det sier 21-åringen som er tiltalt for å ha skutt og drept Halil Kara (21) utenfor Prinsdal grill sent om kvelden 10. januar i fjor. Han nekter straffskyld etter tiltalen.

Han hevder at han ikke hadde intensjon om å drepe da han denne kvelden tok med seg en pistol og en kniv til Prinsdal grill.

21-åringen hevder at det dødelige skuddet ble avfyrt ved et uhell, fordi han hadde blitt fortalt at det ikke var patroner i magasinet, og at ingen hadde fortalt ham at det var en patron i pistolløpet.

Han hevder i retten at intensjonen hans kun var å skremme en av Halil Karas kamerater, og at han ikke visste hvem Kara var - og heller ikke var ute etter å skremme ham.

– Jeg blir bare helt slått ut, jeg er i sjokk, sier han, mens han tar pauser og puster tungt.

Han innledet sin forklaring med å si at hele saken er en tragedie:

– Det som har hendt er først og fremst en tragedie for familien og for miljøet, sier han.

Ville stille opp for kameraten

To andre menn er også tiltalt for å ha tatt del i drapet, også disse nekter straffskyld etter tiltalen.

21-åringen forklarer i retten at han og den medtiltalte 19-åringen denne kvelden var ute i bil, og i utgangspunktet skulle dra ut for å spise. Underveis i bilturen kjører de forbi det som skal være bilen hvor Halil Kara og hans venner satt i.

19-åringen forteller da den hovedtiltalte at en av Karas kamerater skal ha plaget ham.

– Jeg blir veldig nysgjerrig på hvem det er. Det treffer meg skikkelig, og det er vanskelig ikke å stille opp for en god venn, sier 21-åringen.

De følger etter Kara og vennene hans, og holder oppsikt med dem fra utsiden mens kameratgjengen spiser på Prinsdal grill.

Den tiltalte mannen bestemmer seg for at «nok er nok», og ønsker å skremme spesielt en av Karas kameraten fra å plage den medtiltalte 19-åringen igjen.

Han kontakter derfor den tredje tiltalte, en 22 år gammel mann, som etter hvert kommer kjørende og overleverer et våpen til ham.

– Han sier «men det er ikke noen patroner i den». Så gir han meg en kniv, jeg tenkte at skytevåpenet var nok til å skremme dem, men jeg tok bare kniven også, forklarer 21-åringen.

– Trodde jeg skulle bli drept

Etter at skuddet hadde falt, havnet den drapstiltalte 21-åringen i et basketak med Karas kamerater. Bestekameraten til Kara ble påført knusningsskader i hodet og flere knivstikk i slagsmålet.

– Jeg trodde jeg skulle bli drept, sier den drapstiltalte i retten, som mener han handlet i nødverge.

Ingen av de drapstiltalte har i utgangspunktet ønsket å forklare seg for politiet.

Først i mai i år ville den hovedtiltalte mannen forklare seg om drapet. Irgens forteller at det ble tatt avhør av mannen 11. og 12. mai i år, hvor mannen kort fortalt erkjente de faktiske forholdene.