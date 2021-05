HETSES: Her er eksempler på ulike meldinger Utøya-overlevende har fått i innboksen og i posten, som AUF har oversendt VG. Foto: Jørgen Braastad

Én av tre Utøya-overlevende har mottatt hatmeldinger eller trusler: − Skummelt

En ny rapport viser at mange Utøya-overlevende har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. AUF-leder Astrid Hoem måtte skaffe seg hemmelig nummer – og orker ikke lenger å lese kommentarfeltet.

Av Andreas Haakonsen

«De som ble drept eller skadet var landssvikere».

«Tror det hadde vært best for oss om du hadde blitt på Utøya og ikke overlevd. Synd Breivik ikke traff bedre».

«Se deg rundt hjørnet. Neste gang står jeg der med en Magnum og da er du død, jævla svin».

Dette er eksempler på meldinger Utøya-overlevende har fått i innboksen eller i posten i etterkant av terrorangrepet 22. juli 2011, og som AUF har oversendt VG.

En ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at én av tre Utøya-overlevende har mottatt hatefulle ytringer eller trusler. 75 prosent av disse setter meldingene i sammenheng med at de var på Utøya 22. juli.

I studien, som ble publisert i dag, har flere hundre Utøya-overlevende blitt intervjuet.

LEDER: AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem. Foto: Terje Pedersen, NTB

AUF: – Ikke overrasket

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem sier til VG at hun ikke er overrasket over funnene i rapporten. Hun var selv på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011.

– Det er veldig trist. Men jeg vil ikke si at jeg er overrasket, for dette er det vi har hørt de siste ti årene i samtaler vi overlevende har hatt sammen.

– Mange tenker at det er de mest profilerte og de som er mest i mediene som mottar slike meldinger. Dette viser at også overlevende som er i lokalavisen et par ganger får hets, sjikane eller drapstrusler med bakgrunn i 22. juli, sier Hoem.

AUF-lederen forteller at hun kjenner til flere som har mottatt ubehagelige meldinger etter å ha skrevet leserinnlegg eller uttalt seg i lokalavisen.

Oppsøkt på gaten

– Det finnes også eksempler på medlemmer hos oss som har blitt direkte oppsøkt på gaten etter de har vært i mediene og fått samme type kommentarer som man ser i kommentarfeltet, forteller hun.

Selv sier Hoem at hun har opplevd flere truende meldinger.

– Jeg har mottatt meldinger om alt fra at det er nok om 22. juli og Utøya i mediene – til folk i kommentarfeltet som sier at man burde ha blitt drept på Utøya eller at Breivik ikke gjorde en god nok jobb, sier Hoem.

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem. Foto: Janne Møller-Hansen

– Hvordan får slike meldinger dere til å føle dere som overlevende?

– Det er skummelt og ubehagelig. Enten man er overlevende eller AUF-er, kjenner alle historien til organisasjonen sin. Dette er en måte noen prøver å skremme på.

Hun forteller at hun får hets og sjikane i innboksen på både Facebook og Instagram. Det eneste stedet hun ikke får slike meldinger er på telefonen, etter å ha skaffet seg hemmelig nummer.

– Jeg har sluttet helt å lese kommentarfeltet. Jeg orker det ikke. Det gjelder også kommentarfeltet til min egen lokalavis, sier Hoem.

– Blir en ekstrabelastning

Grete Dyb, forskningsleder for Utøya-studien, sier det er leit å se at mange blir møtt med hatefulle meldinger etter å ha blitt utsatt for et terrorangrep. I tillegg til å lede forskningsprosjektet, er Dyb professor ved Universitetet i Oslo, lege og psykiater.

– For dem som har opplevd dette og bærer en tung byrde, blir det en ekstrabelastning. Man føler en fordømmelse fra samfunnet som skal ta vare på deg, sier Dyb.

Hun frykter at de hatefulle meldingene kan føre til at Utøya-overlevende trekker seg bort fra offentligheten.

FORSKER: Grete Dyb, forskningsleder for Utøyastudien. Foto: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

– Jeg tror det helt sikkert vil føre til at mange tier stille og trekker seg unna. Det vet vi fra andre sammenhenger, og det har andre ungdomspolitikere tatt opp tidligere. Utøya-overlevende er en spesielt utsatt gruppe, og det er unge mennesker.

– Det er veldig alvorlig, for vi trenger disse erfaringene og stemmene.

Utøyastudien er et kontinuerlig forskningsprosjekt som viser hvordan de overlevendes liv og helse blir påvirket av terroren. Rapporten er et resultat av fjerde intervjurunde, og det er første gang de overlevende er spurt om hatefulle ytringer og trusler de har mottatt.

Dyb forteller at de vil fortsette å kartlegge disse meldingene fremover.

– Vi er interessert i å finne mer ut hva som trigger folk til å sende slike meldinger, sier hun.

– Må stå opp mot hatet

AUF-lederen ber myndighetene om å prioritere bekjempelse av hatytringer og trusler høyere enn i dag. Det inkluderer både forskning på miljøer som kommer med slike trusler – i tillegg til at politiet må prioritere oppfølging av slike meldinger.

Hun forteller at AUF anmelder «alt», men at saker ofte henlegges og koordineres dårlig mellom politidistrikter.

– Jeg opplever at det går riktig vei i politiet. Det er opprettet en egen hatkrimgruppe – og sentralstyrene til ungdomspartiene blir fulgt opp av PST. Men mange saker blir henlagt, sier Hoem.

PÅ UTØYA: Tidligere statsminister Jens Stoltenberg sammen med daværende AUF-leder Ina Libak ved minnesmerket på Utøya i juli 2020. Foto: Terje Bringedal

AUF-lederen sier at flere har opplevd at politiet har slitt med å koordinere oppfølging av trusler og hatytringer – for eksempel dersom personen som kommer med hatytringer bor i et annet fylke enn den som mottar meldingene.

Nå ber Hoem om at vanlige folk også står opp mot hatytringer.

– Vi må stå opp og si at vi ikke tolererer dette i samfunnet vårt, særlig ikke overfor unge mennesker. Vi som enkeltmennesker kan også gjøre en forskjell ved å snakke om 22. juli eller å stå opp mot onkelen som kommer med rasistiske ytringer i en familiemiddag. For kanskje gjør det at han ikke går hjem og skriver hetsende kommentarer, sier Hoem.