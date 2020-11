SMITTEVERN: Fra torsdag innføres det rød beredskap på ungdomsskolene i Lillestrøm. Blant dem er Bingsfoss ungdomsskole. Foto: LILLESTRØM KOMMUNE

Rødt nivå på ungdomsskoler i kommuner rundt Oslo

Nordre Follo og Lillestrøm innfører coronaberedskap på rødt nivå på ungdomsskolene.

Nå nettopp

Mandag ble det klart at Oslo kommune strammer ytterligere inn på coronatiltakene. Nå blir det blant annet forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter og idrett for ungdom mellom 13 og 19, og smitteverntiltakene på ungdomsskolene går fra gult til rødt nivå.

Fra og med tirsdag innføres det coronaberedskap på rødt nivå på ungdomsskolene også i Nordre Follo kommune, skriver NTB.

I en pressemelding opplyser Nordre Follo kommune at dette gjøres for å begrense smitten i samfunnet og for å unngå skolestengning.

Også i Lillestrøm innføres det coronaberedskap på rødt nivå på ungdomsskolene.

Ordfører Jørgen Vik forteller at kommunen har vært i løpende dialog med FHI mandag om smittesituasjonen i Lillestrøm

– Vi hadde 98 nye smittede i uke 46. Så nå er vi på 220 per 100.000 siste 14 dager. Vi er spesielt bekymret for et stort antall nye smittede blant ungdommer, sier ordfører Jørgen Vik til VG.

Han opplyser om at andelen unge mellom 0 og 18 år utgjorde 29 prosent av de smittede i uke 45. I uke 46 var andelen 25 prosent.

De siste 14 dagene har det vært smitte på 12 av skolene i Lillestrøm. Det har også vært smitte på minst ti ulike fritidsaktiviteter for ungdom, opplyser ordføreren.

– Derfor har kriseledelsen i Lillestrøm besluttet at ungdomsskolene går i rødt fra og med torsdag morgen og fram til 2. desember for å få kontroll på situasjonen.

Vil stenge idretts- og fritidsaktiviteter

Vik forteller at kommunedirektøren kommer til å innstille på at kommunen også stenger ned innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for ungdomsskolebarn og eldre fra torsdag til 2. desember. Tiltaket vil bli vurdert i et ekstraordinært formannskap onsdag.

– Vi er opptatt av å skjerme de unge mest mulig, men vi må gjøre dette i 14 dager og håper at det hjelper, sier ordføreren.

I andre kommuner rundt hovedstaden er det allerede innført rødt nivå på ungdomsskolene. I Bærum ble det innført forrige uke.

– Det var en del smitte på ungdomsskolene, men den smitten har vi klart å slå ned, sier kommunikasjonssjef i kommunen Lisa Bang.

I Lier kommune ble det innført rødt nivå på ungdomsskolene fra 5. november og i 14 dager.

Skal vurdere tiltak

Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim, forteller at kommunen ikke har avgjort om de vil innføre de samme tiltakene som ble innført i Oslo mandag.

– Vi skal ha nytt beredskapsmøte på onsdag og ta den avgjørelsen. Frem til det må vi se på tallene for smitte i ungdomsskolealder og få litt mer fakta på bordet. Vi har generelt sett ligget nær Oslo i tiltak, men nå er smittetrykket på vei opp der, mens her har det vært på vei ned den siste uken, sier ordføreren.

Ordfører i Asker, Lene Conradi, opplyser om at kommunen ikke vil innføre de samme tiltakene som Oslo per nå.

– Smittesituasjonen i Asker er en helt annen enn i Oslo. Det er ingenting som tilsier at vi må gripe inn og redusere aktiviteten for 13–19 åringene. Men vi følger situasjonen dag for dag.

Publisert: 16.11.20 kl. 22:53