ANGRER: Den terrortiltalte kvinnen sier hun gjorde en alvorlig feil ved å dra til Syria, men at hun ikke var fri til å rette opp feilen. Foto: Odin Jæger, VG

IS-kvinne om Syria-reisen: For å slippe arrangert ekteskap

OSLO TINGRETT (VG) Den terrortiltalte 30-åringen sier hun gjorde opprør mot familien, for å slippe å gifte seg med en fetter fra farens hjemland Pakistan. I stedet rømte hun til Syria og giftet seg med terrorkrigeren Bastian Vasquez.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den terrortiltalte IS-kvinnen (30) sitter i retten i vestlige klær, og uten ansiktsslør. Hun nektet straffskyld da tiltalen ble lest opp.

Terrortiltalen mot kvinnen baserer seg på to hovedpunkter:

Det ene er hennes ekteskap med tre IS-krigere. Gjennom å passe barn og hus for disse tre krigerne, la tobarnsmoren til rette for at de kunne delta i kamp for terrororganisasjonen IS, mener påtalemyndigheten

Det andre er at påtalemyndigheten mener at kvinnen «glorifiserte» livet i Syria, for å få andre til å gifte seg med fremmedkrigere. I løpet av et drøyt år etter at hun selv dro, fulgte tre venninner etter

I retten har den tiltalte kvinnen allerede forklart at hun ikke tok farene og det eventuelle straffansvaret ved å dra til Syria på alvor, fordi hun var blitt så forelsket i den ekstreme islamisten Bastian Vasquez, en norsk-chilensk konvertitt til islam.

les også Tiltalt IS-kvinne i retten: – Jeg var ganske radikal, jeg tenkte ikke klart

Hun forklarer at deler av grunnen var at hennes far hadde funnet en annen mann til henne.

– Jeg ville ikke gifte meg med en fetter i Pakistan, jeg ville slippe det presset, sier kvinnen.

– Jeg ville gjerne gifte meg med Bastian. Jeg fortalte det til faren min, men de ønsket at jeg skulle gifte meg med en fetter i Pakistan. Mamma var enig, utdyper hun.

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

Overtalte faren

Kvinnen forteller at hun klarte å få arrangert et møte mellom faren og Bastian Vasquez.

– Men jeg er en sta person, ville ikke gifte meg med en fetter, det er ikke slik livet mitt er. Så da ble jeg enda mer «stuck» på å gifte meg med Bastian. Da hadde pappa et møte med Bastian, og så hvordan han egentlig var, og da sa han fortsatt nei.

Kvinnens far har tidligere forklart til VG at da han så Bastian Vasquez sitt lange skjegg, konkluderte han med at han ikke var riktig person til å gifte seg med datteren. Faren har forklart til VG at han angrer på at han forsøkte å presse henne inn i et arrangert ekteskap.

Bastian Vasquez dro til Syria kort etter det mislykkede møtet med faren til den tiltalte kvinnen, i november 2012. I februar 2013 fulgte den tiltalte kvinnen etter.

Giftepress

Også forsvarer Nils Christian Nordhus tar opp dette forsøket på et arrangert ekteskap med en fetter, og vil vite om det påvirket at kvinnen dro til Syria.

– Det er litt av årsaken bak at gjorde et opprør mot familien, forklarer tiltalte.

– Jeg ville velge fritt, ikke gifte meg med en person jeg ikke kjente, en som ikke hadde vokst opp i samme miljø som meg, sier kvinnen.

– Jeg fortsatt å ha kontakt med Bastian i hemmelighet. Da han dro til Syria følte jeg at jeg ikke hadde annet valg, for å komme vekk fra det presset om å gifte meg med fetteren i Pakistan, så dro jeg til Bastian, utdyper hun.

Kvinnen sier senere at det var møtet med Bastian Vasquez som var avgjørende for at hun ble Syria-farer.

– Hadde jeg ikke møtt ham, så hadde jeg ikke dratt.

Visste om krigshandlinger

I Syria ble Vasquez raskt en kriger i terrororganisasjonen Jahbat al-Nusra. Den tiltalte kvinnen visste godt om dette. Vasquez sendte henne blant annet meldinger og de snakket sammen på telefon om krigføringen han var med på.

– Skjønte du at han var med på dette her, tatt livet av andre mennesker, skar hodet av en general, spør aktor Geir Evanger.

– Jeg sa ikke noe imot det. Jeg kunne si ting som «jeg skulle gjerne gjort det sjæl». På den tiden så støttet jeg det.

– Men synes du det var riktig? spør aktor Geir Evanger.

– Selvfølgelig ikke, det er ikke riktig å drepe uskyldige folk.

Kvinnen forteller at giftermålet med Vasquez ble inngått over skype eller telefon, hun husker ikke helt. Kort tid senere ba Vasquez henne om å komme til Syria og hun ble glad for dette, forklarer hun.

– Jeg hadde allerede giftet meg med han. Jeg hadde et ønske om å leve på et sted hvor man kunne praktisere et litt mer radikalt syn på islam, sier hun.

– Følte du at du på noen måte utførte en hellig krig?

– Kun ved å være hans kone der nede.

Evanger viser til at tiltalte i politiavhør har forklart at hun følte at det å gifte seg med og passe på Vasquez var hennes bidrag til «hellig krig». Tiltalte sier at denne forklaringen fremdeles er dekkende.

Kvinners rolle

Aktor Evanger lurer på hvor mye tiltalte visste om forholdene for kvinner i Syria da hun reiste ned.

– Jeg skjønte allerede at jeg måtte bruke nikab, fordi Bastian hadde bedt meg om å ta med en, men det var mye annet jeg ikke hadde tenkt så mye over. Som jeg ikke hadde forventet, sier kvinnen.

– Tenkte du at du ville få møte andre mennesker?

– Ja, fordi her i Norge så brøt han (Bastian Vasquez) mange av reglene. Og hvis jeg mente noe, så kunne vi diskutere det. Basert på vår kontakt så trodde jeg at han kom til å respektere mine valg.

– Men hva med de andre der?

– Jeg er ikke helt sikker på om jeg hadde tenkt meg godt nok om der.

Tiltalte forteller at hun tidligere hadde vært i De forente arabiske emirater og at forholdene for kvinner i Syria ville være omtrent som der, bare litt strengere.

– Jeg hadde en liten anelse om hvordan det ville være, men ikke i hvilken grad det ble. Det er litt ulogisk for meg å tenke tilbake på hvordan jeg tenkte da, sier den tiltalte kvinnen.

Feil farge

Aktor vil vite hvordan livet ble etter hun kom til Syria og ble gift med kvinnen. Hun forteller at hun hadde tatt med klær i grønt, som er islams farge, mens Bastian Vasquez beordret henne til å bruke svart.

Hun måtte også lage mat og gjøre husarbeid, noe hun ikke var vant med fra foreldrenes hjem i Norge.

– Det første jeg fikk beskjed om var at jeg skulle lage maten. Jeg hadde sagt til ham på telefon at jeg ikke kunne lage mat. Så jeg trodde han ville akseptere at det ikke ble perfekt. Jeg begynte med pasta og pastasaus, men da det var for lite salt eller for mye krydder, eller pastaen var for lite kokt, så fikk jeg høre det, sier kvinnen.

Hun ble raskt klar over at ektemannen var en kriger.

– Hvis han var ute på krig, så plasserte han meg i et hjem hos noen andre. Hvis han dro ut for å plante veibomber, så var jeg hjemme.

– Jeg tenkte ikke så mye på det, sier kvinnen om at ektemannen deltok i krigshandlinger.