SVARER: Høie sier pris aldri var tema. Foto: Helge Mikalsen

Høie om vaksinesamtaler: Penger var ikke inne i bildet

Helseminister Bent Høie sier de aldri kom så langt i vaksinesamtalene at det ble aktuelt å forhandle om pris.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Forestillingen om at Norge kunne brukt penger for å overby andre land, var ikke et realistisk scenario. Det var klart at den samlede EU-porteføljen var det beste alternativet. Det er lett å undervurdere hvor sårbare Norge kunne blitt om vi hadde valgt et sololøp, sier helseminister Bent Høie til VG.

– Så penger var ikke inne i bildet?

– Det hadde vært del hvis man oppfattet at det var realistisk. Det var, som sagt, tydelig at det ville være for risikabelt å gå alene.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre gikk fredag ut i VG og krevde svar på både rundt vilkårene i EU-avtalen og rundt sonderingene Norge gjorde i forkant av den.

Det ønsker ikke Høie å svare på.

– Hvorfor ikke, det er vel ikke sensitivt når avtalene ikke ble landet?

– Når vi deltar i uformelle sonderinger er vi avhengig av at alle parter følger spillereglene det medfører. Å utlevere uformelle samtaler vil kunne svekke mulighetene våre til å inngå avtaler i fremtiden.

les også Støre krever svar – vil vite detaljene i Norges vaksineavtale

Storbritannia, Sveits og Israel er blant landene som har inngått egne avtaler. Sistnevnte leder an, og har fullvaksinert 42 prosent av befolkningen hovedsakelig med Pfizer. Tallet her til lands 3,7 prosent, ifølge VGs oversikt.

Detaljene i Israels kontrakt med Pfizer er ikke offentlig, men landet har antagelig betalt mer for vaksinen.

Pfizer i Norge har tidligere bekreftet til VG det har vært noe dialog med myndighetssiden i Norge før EU-avtalen seilte opp som løsning.

Høie har ikke ønsket å verken bekrefte eller avkrefte det.

les også Høie taus om vaksinesamtaler

– Flere partier vil nå vite hvilke selskaper var Norge i kontakt med, og hva slags type avtaler kunne kommet i stand uten EU?

– I en tidlig fase var vi i kontakt med ulike selskaper, men det var tydelig at dette ikke ville føre frem, sier han og vil fortsatt ikke navngi selskapene han snakket med.

Norge like vilkår som EU-land

Støre ville også vite om Norge gjennom avtalen med EU, har forpliktet seg til ikke å inngå avtaler med andre.

– Nei vi har ikke forpliktet oss på noe annet enn at vi ikke inngår avtaler som ødelegger for de felles avtalene vi har. Vi har ikke andre vilkår enn de andre landene. Men det er ikke slik at land sitter på godkjente vaksinedoser som de ikke trenger selv, og som Norge dermed kan kjøpe. Vi har allerede inngått avtaler som innebærer at vi kan vaksinere den voksne befolkningen tre ganger.

– Det betyr at hvis det hadde fantes ledige vaksiner på markedet som ikke utfordret fellesavtalen, kunne man kjøpt dem.

Sett denne? «Corona-passet» kan åpne opp for verden. Men ordningen får noen til å rase.

Helseministeren legger til at EU-land har gått med på å gi fra seg doser for at vi skal få, og mener Støre har nok erfaring til å skjønne det:

– Jeg regner med tidligere utenriksminister Støre skjønner godt hvordan vi ville fremstått hvis vi utfordret den avtalen.

– På hvilken måte?

– Hver vaksinedose vi får har et annet EU-land gitt fra seg. Om vi går bak ryggen på EU hadde de oppfattet at vi utfordret solidariteten som vaksinesamarbeidet. Da hadde vi risikert å kutte brannslangen.