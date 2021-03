LITT STØRRE: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Bendiksby / NTB

VGs statsministermåling: Støre tar litt innpå Solberg

Flest vil ha Erna Solberg som statsminister. Men Jonas Gahr Støre har blitt bitte litt mer populær.

Statsminister Erna Solberg går seirende ut av enda en statsministermåling. Hele 52 prosent vil gi Høyre-lederen sin tillit i fire nye år.

I statsministermålingen har VG bedt folk velge mellom Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre – og mellom de to og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Når kun Solberg og Støre er alternativer, sier 38 prosent at de vil ha Støre. Det er et lite hopp fra 35 prosent i januar.

Samtidig taper Solberg tre prosentpoeng i samme periode.

– Disse målingene tar jeg ganske lett på, sier Støre til VG.

– Hvis jeg skal se på noe, er det en økning. Summen av Trygve og meg bekrefter det. Men det er politikken som er viktigst. Det er det vi går til valg på.

Vedum og Støre er større

Sammen er Støre og Vedum større enn Solberg, når alle tre er alternativer:

41 prosent foretrekker Erna Solberg

26 prosent foretrekker Jonas Gahr Støre

19 prosent foretrekker Trygve Slagsvold Vedum

Støre er to prosentpoeng mer populær enn i januar, mens Vedum øker med ett prosentpoeng. Samtidig er litt færre usikre på hvem de foretrekker.

– Jeg synes det er veldig hyggelig med fin tilbakemelding på håndteringen. Jeg er glad for støtte, noe annet ville vært veldig rart, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Folk ser de lange linjene

– I VGs statsministermåling for mars får du like stor støtte som i januar, 41 prosent, tross Molde-ordførere og pressekonferanser. Du tåler rett og slett alt?

– Ja, eller folk ser de lange linjene i politikk og ikke de kortsiktige boblene. Det er noen debatter som vi politikere alltid må huske at de fleste folk i Norge egentlig ikke synes er så viktig, sier Solberg til VG.

Ap-leder Støre understreker at det ikke er disse tallene han bryr seg mest om.

– Det er å vise at vi trenger en ny handlekraft for å sikre jobben til folk, at vi må si nei til privatisering av sykehus- og velferdstjenester og styrke fellesskapets velferd, sier han.

STØRRE SAMMEN: Erna Solberg er mest populær, men flere vil ha enten Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Terje Pedersen

– Og at vi må ha en rettferdig klimapolitikk. Det er det som er mitt oppdrag, og det er det jeg bruker kreftene på.

– Er det et problem for Ap at du som person ikke er mer populær?

– Det er ofte sånn at den som leder et parti også er knyttet til oppslutningen et parti får, i forhold til der et parti vil være. Jeg har opplevd både oppgang og nedgang, sier Støre og legger til:

– Det viktigste for meg er at Ap løfter seg fram mot valget. Da vet jeg at det velgerne ønsker er saker som betyr noe i hverdagen deres, og det får de hos oss.

– Handler ikke om meg

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke snakke om statsministermålingen – men gjerne om partimålinger.

– Vi har ligget høyt på målingene over tid, og jeg tror det handler om sak, sier han til VG.

Vedum lister opp saker som norsk eierskap av naturressurser, avgifter på strøm og drivstoffpriser.

– Men er det hyggelig at en femtedel foretrekker deg?

– Målingene til Sp har ligget høyt over lang tid. Det handler det ikke om Solberg, Støre eller meg, det handler om sakene. Politikk er ikke solospill, det er lagarbeid.

– Men er det hyggelig at de liker deg spesifikt?

– Det handler ikke om meg som person. Jeg er lagleder.

– Vil du bli statsminister da?

– Poenget er at det er altfor mye diskusjon rundt posisjoner og spill, men det viktigste er hva vi vil med Norge.