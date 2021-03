OSLO: Det er særlig i storbyene Politidirektoratet ser at internasjonale kriminelle forsøker seg. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Frykter internasjonale kriminelle nettverk vil rekruttere unge nordmenn

Sårbare unge nordmenn kan havne i klørne til internasjonale kriminelle nettverk. Det er en av konklusjonene i en trusselvurdering fra Politidirektoratet.

Publisert: Nå nettopp

– Det er grunn til å forvente at nettverkene vil forsøke å utvide virksomheten sin i 2021 og i årene som kommer, også her i Norge. Vi ønsker å hindre dem i å få fotfeste, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Politiet frykter en slik rekruttering vil føre til økt spenningsnivå i den kriminelle underverden, der trusselen for voldelige konfrontasjoner kan bli forsterket dersom etableringen utfordrer andre kriminelle nettverks interesser.

Politiet sier derfor at de bruker store ressurser på forebygging. Særlig satses det på dialog med unge nordmenn i utsatte grupper, samt målrettet innsats i enkelte byer.

AVDELINGSDIREKTØR: Bjørn Vandvik i Politidirektoratet. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Løpegutter

Blant disse er naturlig nok Norges største by, Oslo, som har fått ekstra midler til dette arbeidet.

Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, sier at de er oppmerksomme på hvordan enkelte av disse miljøene henvender seg til unge, sårbare mennesker, som for eksempel har falt utenfor skolesystemet eller vokser opp i fattigdom.

– De rekrutterer dem til å være løpegutter i narkotikakriminalitet. Dette er gjerne unge folk som trenger tilhørighet, og som nå blir ivaretatt gjennom et miljø der de får rollemodeller som har penger, innflytelse og statussymboler i kriminelle miljøer. De blir forbilder for disse ungdommene, sier Metlid.

Hun forteller at noen av disse miljøene er mer flyktige og krevende å følge med på enn hva man gjerne har vært vant til innenfor gjengkriminalitet. Derfor er det vanskelig å gi noen eksakte tall på hvor mange som blir rekruttert.

POLITILEDER: Grete Lien Metlid er leder for avdeling for Etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Foto: Tore Kristiansen

God oversikt

Likevel mener Metlid at de har ganske god oversikt.

– Gjennom den systematiske måten vi har jobbet på de siste årene, fra lokalt nivå ute i bydelene til det nasjonale, har vi god kunnskap om miljøene og tilknytningen til internasjonal kriminalitet. Men det er krevende.

De kriminelle nettverkene kommer fra både våre naboland og lenger ned på kontinentet, ifølge politilederen. Hun ønsker ikke å peke ut noen land eller områder spesielt, men sier de samarbeider med politi på tvers av landegrensene.

Metlid forteller videre at man den siste tiden har sett at aktører man kjenner igjen fra narkotikakriminalitet nå også gjør seg gjeldende i andre typer kriminalitet.

– For eksempel økonomisk kriminalitet, sier hun.

Årlige trusselvurderinger

Bjørn Vandvik i POD mener innsatsen som er lagt ned i Oslo gir effekt, og at de ser flere straffesaker, samt beslag og inndragning.

Metlid nevner for eksempel at man har fått fengslet flere fra MC-klubben Satudarah, hvor det også er pågående straffesaker akkurat nå.

Både hun og Vandvik er glad for at det i statsbudsjettet for 2021 er satt av totalt 60 millioner kroner til politiet for det samlede arbeidet mot kriminelle nettverk.

– Dette gjør at vi kan øke kompetansen vår og rette mer etterforskningskapasitet mot sentrale aktører. I tillegg bidrar midlene til at både Økokrim og Kripos kan bistå politidistriktene enda bedre, forteller Vandvik.

I trusselvurderingen for 2021, som er den første politiet har utarbeidet etter politireformen, tar politiet for seg et utvalg av kriminalitetstrusler. Disse er valgt ut på grunnlag av alvorlighet og det faktum at politiet vurderer at utviklingen går i feil retning, opplyser POD, som også sier de tar sikte på å komme med årlige trusselvurderinger fremover.