Dette nekter Solberg å svare på

Statsminister Erna Solberg (H) avviser alle nye spørsmål om Statsministerens kontors rolle i Oslo-kritiske coronautspill. Regjeringen nekter også innsyn i kommunikasjon med lokale Høyre-politikere.

Tirsdag kveld hasteinnkalte statsminister Erna Solberg (H) til en pressekonferanse der hun ga en offentlig beklagelse til Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Bakgrunnen var den omfattende kontakten som hadde vært mellom statsministerens nære rådgiver, statssekretær Peder Egseth (H), og Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) i forbindelse med Dahls angrep på Oslos coronahåndtering.

På pressekonferansen kom det fram at Egseth på lørdag også hadde vært i kontakt med to andre Høyre-politikere om Oslo-kritiske coronautspill: Både Nordland Høyres førstekandidat til Stortinget, Bård Ludvig Thorheim, og Frosta-ordfører Frode Revhaug (H).

Mens Thorheim overfor NRK på søndag uttalte at det var feil at Oslo skulle prioriteres i vaksinekøen, avviste Revhaug å gå ut i mediene med Oslo-kritikk.

VG har sendt en rekke detaljerte spørsmål til Statsministerens kontor (SMK) for å oppklare kontakten som har vært.

Spørsmålene går blant annet på om Egseth var med på å utforme talepunkter til utspillene, om andre på SMK enn Egseth var kjent med dialogen med Høyre-toppene før Dahls utspill og om Thorheim har fått munnkurv av SMK i etterkant.

VG har også spurt om SMK eller regjeringsapparatet har vært i kontakt med andre lokale Høyre-politikere eller stortingskandidater i forbindelse med coronautspill som går ut mot Oslos coronahåndtering og/eller Oslos syn på vaksinestrategi.

SMK vil ikke svare på noen av spørsmålene.

– Jeg har lest e-posten din og henviser til pressemøte i tirsdag kveld hvor Erna Solberg gjorde rede for saken sett fra vårt sted – og svarte på spørsmål fra pressen, skriver Erna Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter (H) i en e-post.

Nekter innsyn i SMS-er

VG har også sendt en rekke innsynsforespørsler til SMK og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om kommunikasjon med Torgeir Dahl og Bård Ludvig Thorheim.

I en e-post skriver SMK at de er kjent med at det har vært SMS-kommunikasjon mellom Peder Egseth og Torgeir Dahl, men at SMS-ene er sendt og mottatt av Egseth i «rent partipolitisk sammenheng», altså i «annan eigenskap enn som tilsett i organet».

Derfor mener SMK at korrespondansen ikke er omfattet av offentlighetsloven.

HOD svarer også at det finnes SMS-er de ikke vil gi innsyn i, fordi deres vurdering er at de «faller under «nedre grense» for saksdokumentbegrepet og derfor ikke er omfattet av innsynsretten.

VG har også bedt både SMK og HOD om innsyn i all kommunikasjon med Høyres ordførere den siste måneden. Dette har begge departementene avslått å behandle, fordi de mener innsynskravet ikke er knyttet til bestemte saker.

Ingen kommentar

VG har også bedt Nordland Høyres Bård Ludvig Thorheim om å oppklare hans kontakt med Egseth. Det ønsker han ikke å gjøre.

– Jeg viser til statsministerens pressetreff og har ikke noe å legge til utover det hun har sagt, sier Thorheim i en SMS.

Han vil heller ikke svare på om SMK har bedt ham om ikke å uttale seg i saken.

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) har ikke svart på VGs henvendelser torsdag.

Se alle spørsmålene her:

Dette vil ikke SMK svare på Om kontakten Egseth/SMK hadde med Dahl, Thorheim og Revhaug i helgen: Ifølge Dahl snakket han med Egseth søndag kveld i en elleve minutter lang telefonsamtale. Hva var budskapet til Egseth i den samtalen?

Ifølge Dahl er det sendt fire SMS-er mellom Egseth og ham selv. Hva var innholdet i de SMS-ene?

Tok Egseth kontakt med Nordland Høyres Bård Ludvig Thorheim før eller etter Egseths samtale med Dahl på lørdag?

Hva var budskapet til Egseth i dialogen med Thorheim?

Var Egseth med på utforming av talepunktene i medieutspillene til Thorheim og/eller Dahl?

Når på lørdag snakket Egseth med Frosta-ordfører Frode Revhaug på telefon? Om SMKs håndtering: Var noen andre på SMK eller i regjeringsapparatet informert om Egseths kontakt med Dahl, Thorheim og Revhaug før utspillet til Dahl ble publisert i VG på søndag?

Hvilken kontakt var det mellom SMK og Nordland Høyres førstekandidat Bård Ludvig Thorheim på tirsdag?

Ble Thorheim bedt om ikke å uttale seg i mediene om sin kontakt med Egseth?

Har det vært kontakt mellom SMK/regjeringsapparatet og Frosta-ordfører Frode Revhaug etter samtalen mellom Egseth og Revhaug på lørdag? I så fall: Om hva? Om annen kontakt om coronautspill Erna Solberg opplyste om at Egseth var i kontakt med Dahl i forbindelse med at Dahl var på Politisk kvarter i starten av februar og kritiserte Oslos krav om ny vaksinefordeling. Hva handlet den dialogen om?

Var det Egseth som tok initiativ til Dahls utspill?

I starten av februar var Oslo Høyres Anne Haabeth Rygg og Heidi Nordby Lunde ute i mediene med kritikk av Raymond Johansen og byrådets coronahåndtering. Var det noe kontakt mellom SMK/regjeringsapparatet og Oslo Høyre i forbindelse med disse utspillene?

Har SMK eller regjeringsapparatet vært i kontakt med andre lokale Høyre-politikere eller stortingskandidater i forbindelse med coronautspill som går ut mot Oslos coronahåndtering og/eller Oslos syn på vaksinestrategi? Vis mer