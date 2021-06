USA: 13-åringen Max Zito får vaksinen i Hartford, Connecticut i mai. Foto: Joseph Prezioso, AFP

Delta kan bli dominerende – det bekymrer ikke FHI

For å komme mutanter i forkjøpet, kan danske barn kan få vaksine fra september. Her mener FHI vi kan ha god kontroll - selv hvis Delta-varianten sprer seg mer.

Av Line Fausko

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi vet ikke hvordan Delta-varianten vil utvikle seg i Norge. Forekomsten er lav og den har foreløpig ikke økt dramatisk. Og selv om den skulle bli dominerende i Norge i slutten av juli, vil vi samtidig ha kommet langt i vaksinasjonsprogrammet og derved fått god beskyttelse i befolkningen, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

I dag utgjør Delta-varianten mindre enn én prosent av alle smittetilfellene i Norge. Tilfellene er knyttet til få utbruddssteder med lite spredning videre. Per 15. juni var det 139 tilfeller påvist i Norge.

Ett av dem er i Færder kommune, der 56 personer har fått påvist varianten tilknyttet en korkonsert. Blant dem er seks fullvaksinerte.

Mens varianten raskt tok over for Alfa i Storbritannia, ser det ut til å gå langsommere både i Danmark og Norge.

Dette er «Delta»-varianten B. 1.617.2 ble først påvist i India i desember og førte til en voldsom tredje bølge i landet. Først i mars-april 2021 økte andelen av varianten i India og er dominerende i landet. Virusvarianten har fått navnet Delta.

Varianten spredd seg til en rekke land, som England der den er i ferd med å bli dominerende.

I Norge er det påvist minst 139 tilfeller. FHI vurderer risikoen for at denne varianten skal spre seg i Norge som middels til høy.

Varianten virker å være mer smittsom enn «villvarianter» – altså varianten som førte til den første bølgen på verdensbasis. Den ser også ut til å være mer smittsom enn den britiske varianten.

Delta ser ut til å øke risikoen for sykehusinnleggelse sammenlignet med Alfa.

Varianten vil sannsynligvis spre seg videre i Norge og etter hvert bli dominerende. Vis mer

Onsdag kom FHI med en ny risikorapport om varianten, først oppdaget i India. Der skriver de at den kan gi mer alvorlig sykdom enn Alfa-varianten.

Delta er en bekymringsvariant for FHI fordi den ser ut til å trenge lettere gjennom folk som bare har ett stikk: Tall fra Storbritannia tyder på at en dose vaksine kun gir 33 prosent beskyttelse mot den denne varianten – men full beskyttelse etter to.

– Ikke altfor bekymret

Samtidig ser det ut til at ett stikk holder mot alvorlig sykdom. Hvis mange nok er vaksinert, vil det hindre også spredning og føre til at Delta-varianten ikke vil ha så mange å smitte:

– Vi er foreløpig ikke altfor bekymret for konsekvensene av at den tar over, selv om det skulle skje i løpet av juli måned. I slutten av juli vil de fleste over 45 år i den norske befolkning være vaksinert.

I Storbritannia tok Delta-varianten raskt over for Alfa – men samme utviklingen har de ikke sett i Danmark eller Norge. Enkelte andre land, inkludert Finland og Sverige, har rapportert om større utbrudd med Delta de siste ukene.

FHI vurderer at det inntil videre er fornuftig å fortsette med dagens vaksinasjonsstrategi, altså tolv ukers intervall mellom første og andre dose.

– Er det ikke fare for spredning når vi har vaksinert mange med en dose?

– Det er fare for videre smitte, men selv om man ikke har full beskyttelse, vil man skille ut færre viruspartikler. En vaksinert vil være mindre smittsom enn en uvaksinert, sier Bukholm.

DELTA: Varianten dominerer nå i England. Byen Bolton har vært særlig hardt rammet av varianten, som kan gi mer alvorlig sykdom. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Vi må regne med noe spredning, men slik det ser ut nå kan vi håpe på at denne varianten ikke vil bli en stor trussel. Men vi må understreke at det er usikkerhet på dette feltet, og vi følger utviklingen nøye, påpeker smitteverndirektøren.

FHI regner med at beskyttelsen mot alvorlig sykdom fremdeles er ganske høy selv om beskyttelsen er lavere mot symptomatisk sykdom etter en dose med mRNA-vaksine.

Forrige uke kom det også tall fra Storbritannia som tyder på at Delta-varianten også kan gi mer alvorlig sykdom – 2,6 ganger høyere risiko for sykehusinnleggelse sammenlignet med Alfa-varianten.

– Er dere for avslappet her, hvis den gir mer alvorlig sykdom?

– Hvis den gir mer alvorlig sykdom, er det viktig at flest mulig i det minste har fått en vaksinedose.