SKULLE FEIRE KJÆRLIGHETEN: Pride-paraden i byen Wilton Manors er avlyst etter den alvorlige hendelsen. Foto: Chris Day / South Florida Sun-Sentinel

Florida: Én død etter påkjørsel i Pride-parade

En mann er død og en annen kritisk skadet etter at en pickup kjørte på to personer som skulle delta i en Pride-parade i Florida. Det er ikke avklart om hendelsen var en ulykke eller et angrep.

Av Oda Ording og VG / NTB

Påkjørselen skjedde lørdag kveld lokal tid. Føreren av en hvit pickup ga full gass mot personer som skulle delta i Pride-paraden i byen Wilton Manors i Broward County i den amerikanske delstaten Florida.

En mann døde etter å ha blitt påkjørt, mens en annen er livstruende skadet. En tredje mann ventes å overleve, ifølge Trantalis.

– Plutselig hørte vi høye motorbrøl og et krasj gjennom et gjerde. Det var definitivt med overlegg, rett på tvers av trafikken, sier Christina Currie, som var på stedet, til avisen.

Ifølge New York Post traff sjåføren nesten bilen til den demokratiske kongressrepresentanten Debbie Wasserman Schultz.

Han er satt i varetekt, men har forklart at det var en ulykke. Politiet har foreløpig ikke tatt ut en siktelse.

Fort Lauderdale-ordføreren sier han tror at sjåføren forsøkte å treffe kongressmedlemmets bil. Det samme skal vitner ha forklart til Local 10s reporter på stedet.

– Dette er et terrorangrep mot LGBT-samfunnet. Han kom hit for å ødelegge mennesker. Dette var åpenbart ingen ulykke, sier ordfører Dean Trantalis i den nærliggende byen Fort Lauderdale til South Florida Sun-Sentinel.

LGBT står for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.