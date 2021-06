HJELP: Et team av ulike eksperter - en psykolog, en lege, en sosionom, en personlige trener og en ernæringsekspert - ga sine beste råd for hvordan studenter best kan forberede seg og takle eksamen på Blindern i 2014. Foreldrenes utdanning kan ha noe å si om studentene ender opp med en grad. Foto: Trond Solberg, VG

Foreldrenes utdanning påvirker studenter

Studenter som har foreldre med høy utdanning fullfører studiene i større grad enn studenter med foreldre med lav utdanning.

Av NTB og Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Rekordmange søker seg til høyere utdanning. I år har over 154.000 søkt om studieplass.

Studenter som har minst én foreldre med høyere utdanning, fullfører studiene i større grad. Det kommer frem i rapporten «Gjennomføring ved universiteter og høgskoler 2019/2020» som ble lagt frem fredag.

Av studentene som har foreldre med lang høyere utdanning, en grad på mer enn fire år, har 77 prosent fullført en grad åtte år etter at de startet på et universitetet eller en høyskole.

Tilsvarende andel for studenter med foreldre som har kort høyere utdanning, fire år eller mindre, er på 73 prosent.

Lavest er andelen blant dem som har foreldre med utdanning på grunnskolenivå. Bare 50 prosent av disse studentene fullfører en grad. For studentene som har foreldre med videregående utdanning, er tilsvarende andel 63 prosent.

les også Her dropper nesten halvparten ut fra bachelorgraden

Foreldrenes utdanningsnivå gir størst utslag på hvorvidt studentene fullfører en høyere grad på mer enn fire år.

10 prosent av studentene fullfører en slik grad blant dem med foreldre som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå, mot 46 prosent av dem som har foreldre med lang høyere utdanning.

Bekymret for studentene

1 av 3 studenter fullfører ikke studiene viser SSB-tallene. Det bekymrer lederen i Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Sentralt for gjennomføring ligger høyere utdanning av høy kvalitet. Institusjonene står ansvarlig for å sørge for at studentene får den kvaliteten de skal ha, sier Andreas Trohjell, leder av NSO i en pressemelding.

Gjennomføringsgraden til 2012-kullet er på 65,7 prosent. For kullet året før var den på 66,2 prosent.

les også Frykter konsekvensene av digitalt semester

Trohjell er bekymret for konsekvensene av coronapandemien. Han håper studentene som sliter med å fullføre studiene får den støtten de trenger.

– Stortinget har bevilget krisemidler til sosiale og faglige tiltak for å følge opp studentene. Det er viktig at institusjonene både benytter disse midlene effektivt og tar lærdom av de tiltakene som har blitt innført, sier Trohjell.

Han sier det er for lite kunnskap om hvilke tiltak som fungerer for å hindre at studenter ikke dropper ut.

– Det er derfor helt vesentlig for veien videre at regjeringen følger opp Stortingets vedtak om at det skal utredes tiltak for å forhindre frafall og forsinkelser i studiene, sier NSO-lederen.