I et møte med distriktsminister Linda Hofstad Helleland la ordføreren i «Norges svar på Monaco» frem forslag for å få unge tilbake til distriktene.

– Jeg spilte inn et veldig konkret forslag: Høyre bør gå inn for momsfri boligbygging i distriktene. Det sier Bø-ordfører Sture Pedersen (H).

Blir Pfizer-vaksinen godkjent, får Oslo sine første vaksinedoser 27. desember. Slik vil de fordele dosene.

Flere fridager enn arbeidsdager høres forlokkende ut. For økonomiblogger Jenny Lund er det en realitet. – Jeg har alltid søkt deltidsstillinger, sier 40-åringen, som forteller hvorfor hun aldri har hatt noe mål om å arbeide full stilling.

Noen har åpenbart vært snillere enn andre, for det varierer sterkt hva sykehusansatte og helsebyråkrater får av julenissen etter sin ekstraordinære innsats i et pandemiåret. VG har kartlagt hva alle helseforetakene, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet gir til sine ansatte.

