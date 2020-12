VIL LA FYLKENE BESTEMME: Hans Fredrik Grøvan (KrF) (til høyre) har kun drøye ni måneder igjen som stortingsrepresentant etter at han ikke er renominert på sikker plass i Agder KrF. Men han vil gjerne påvirke opptaksordningen i videregående. Til venstre: KrF-statsråd Knut Arild Hareide. Foto: Frode Hansen, VG

KrF-Grøvan: Taler regjeringen midt i mot om fritt skolevalg

Karakterbasert opptak forsterker segregering basert på sosial bakgrunn, kjønn og innvandrerbakgrunn, fastslår KrFs gruppeleder Hans Fredrik Grøvan på Stortinget.

Publisert: Nå nettopp

Dermed forsterker han også regjeringspartiets KrFs motstand mot karakterbasert opptak, som nylig ble fremmet som regjeringens offisielle standpunkt i striden om det som også kalles fritt skolevalg.

les også Ny rapport: Fritt skolevalg gir mest segregering

Grøvans uttatelser kommer etter at det regjeringsoppnevnte by- og levekårsutvalget gikk tydelig ut mot karakterbaserk opptak til videregående utdanning i sin innstiling onsdag.

– Jeg er glad for at by- og levekårsutvalget ønsker å videreføre at det er fylkeskommunen som skal velge inntaksmodell. Karakterbasert opptak forsterker segregering. Det må utvikles modeller som motvirker segregering og tar hensyn til utfordringene lokalt, sier Grøvan, som også er utdanningspolitisk talsperson i KrF.

les også Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i hele landet

– Nå taler du din egen regjering midt i mot?

– Jeg tar utgangspunkt i regjeringens Granavolden-plattform hele veien. Der heter det at det skal utredes ulike modeller som ivaretar hensynet til en desentralisert skolestruktur. De modellene er ikke fremmet ennå, svarer Grøvan.

By- og levekårsutvalgets NOU (offentlig utredning) som kom i dag ønsker ikke en løsning med fritt skolevalg i hele landet. De mener det er en bedre løsning at fylkene tar disse avgjørelsene selv.

Det er Grøvan godt fornøyd med.

– Dette viser at det KrF mener er rett: fylkene vet best selv hva som er den beste løsningen for seg, sier han.

les også Guri Melby om fritt skolevalg-kritikken: – Opposisjonen har overdramatisert

UTVALGSLEDER: Frank J. Jenssen har ledet by- og levekårsutvalget. Foto: Berit Roald / NTB

By- og levekårsutvalget peker i sin rapport på at segregeringen har økt noe de siste tiårene, og ser tydeligst tegn til segregering i Oslo-regionen.

Ekspertutvalget finner at opphopning av levekårsproblemer svekker nabolag og dermed kan være et faresignal. Samt at mange av familiene i de utsatte byområdene har innvandrerbakgrunn.

les også Problematisk skolevalg

Utvalgsleder Frank J. Jenssen sier til VG at ekspertutvalget har funnet at både modellen med karakterbasert opptak og nærskoleprinsippet fører til økt segregering.

– Vårt mandat er begrenset til å se på hva som fører til økt segregering. Vi har ikke noen politisk idelogoisk tilnærming til opptaksmetode, presiserer Jenssen som nå er fylkesmann, men som tidligere var en fremtredende Høyre-politiker i Trondheim og Trøndelag.

– Vi i ekspertutvalget går også inn for at fylkeskommunene selv som skoleeiere selv bør bestemme opptaksmetode for sin videregående opplæring, sier Jenssen til VG.