OVERSETTER: Lege og helseleder i kvinneorganisasjonen til Ahmadiyya Muslims Trossamfunn Norge, Nabila Anwar, gir medlemmene i trossamfunnet coronaoppdateringer på urdu. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Bruker WhatsApp til å oppdatere minoritetspersoner med coronainfo: − De synes det er mer oversiktlig

Ved hjelp av sosiale medier oppdaterer hun medlemmer i trossamfunnet med coronainfo på urdu. Slik mener Nabila Anwar regjeringen kan lykkes med å få ned smitten i innvandrermiljøer.

Tirsdag publiserte regjeringen en rapport med forslag til strakstiltak for å snu smitteutviklingen blant innvandrere.

Blant alle registrerte smittetilfeller siden starten av pandemien og frem til uke 47 har 35 prosent et annet fødeland enn Norge.

Ett av forslagene fra ekspertutvalget er et mer systematisk samarbeid med relevante tros- og livssynssamfunn for å nå ut med viktige råd om pandemien.

Helt nødvendig, mener helselederen i kvinneorganisasjonen til Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge, Nabila Anwar.

– Vi lever jo i et flerkulturelt samfunn, derfor synes jeg det er viktig at man også har kontakt og samarbeider tett med menigheter som vår, sier hun.

Gjennom pandemien har hun jobbet med å oppdatere trossamfunnets medlemmer med gjeldende coronaråd og -regler.

Dette er tiltakene utvalget anbefaler Informasjonspakker til arbeidsgivere

Meldetjeneste til arbeidstilsynet, med mulighet til å anonymt tipse om arbeidsgivere som ikke respekterer nasjonale og lokale smittevernbestemmelser

Faste møteplasser mellom helsemyndighetene, frivillige organisasjoner, innvandrer organisasjoner og trossamfunn

Sikre at personer uten lovlig opphold

får mulighet til testing, karantene og

behandling

Intensivere arbeidet med tilpassede

informasjonskampanjer – tematisere sosialt press

Flere drop-in-stasjoner for testing, med lange åpningstider

Informasjon på teststasjonene må være

oversatt

Formidling av testresultat på flere språk

Målrettet bruk av hurtigtesting

Forsøk med massetesting

Informasjonskampanjer om testing på

flere språk

Bruk av kvalifisert tolk

Flerspråklig nasjonalt smittesporingsteam

Bedre synlige teststasjoner ved større

flyplasser

Sikre at regler for karantene og isolasjon

blir forstått av alle

Vurdere økonomiske kompensasjonsordninger for personer som ikke har

opparbeidet rett til sykepenger

Sikre tilgang til karantenelokaler

Sentralisert kommunikasjon

med innvandrerbefolkningen satt i system

Enkle og tilpassede informasjonspakker

Direkte kommunikasjon med

innvandrerbefolkningen

Nasjonal nettside for informasjon

på ulike språk

Flerspråklig coronatelefon

Vaksineplan som inkluderer innvandrerbefolkningen

Kontakt med lokale ressurspersoner

Videokampanjer med kjente personer

med ulik landbakgrunn

Samarbeid med frivillige- og

innvandrerorganisasjoner og tros- og livssynssamfunn

Samarbeid med berørte miljøer for

å motarbeide skam og stigma

Kampanjer for å forebygge

negative holdninger

Systematisk kunnskapsinnhenting Vis mer

Slik jobber de med å nå ut

Som fastlege blir hun daglig oppdatert av Legeforeningen og Helsedirektoratet. Når det kommer nye regler begynner arbeidet:

Informasjonsplakater i PDF-format, både på urdu og norsk, sendes til lokale ledere i trossamfunnet, som igjen sender dem videre til sine medlemmer. Ved behov oversettes de også til andre språk

Imamen legger ut videoer på nett der han forklarer retningslinjene

I månedlige lokale og nasjonale møter på videosamtaletjenesten Teams blir medlemmene oppdatert på siste nytt. De kan stille spørsmål og få veiledning. Før nedstengingen ble slike møter holdt i moskeen

Medlemmene er også med i WhatsApp-grupper, hvor de jevnlig får tilsendt skriv med alle retningslinjene beskrevet i detalj. WhatsApp er en meldingstjeneste

– De bruker disse gruppene på daglig basis. De synes det er mer oversiktlig å få all informasjonen på ett sted. Der kan de også få svar på det de lurer på, sier Anwar.

les også Har kartlagt mulige årsaker til smitte blant innvandrere: – Noen opplever et press på å delta i bryllup og fredagsbønn

Gjennomgår medlemmenes arrangementer

Før myndighetene strammet inn på sosiale ansamlinger måtte medlemmene gi beskjed dersom de for eksempel skulle arrangere bryllup.

Arrangementet ble gjennomgått nøye av lederne. På fysiske møter ga de klar beskjed om hvilke retningslinjer og anbefalinger som må følges.

– Vi sier at de ikke får bistand fra oss dersom de ikke klarer å følge disse retningslinjene. Vi sier også at det er best å unngå slike samlinger, men at hvis det absolutt er nødvendig må disse og disse retningslinjene følges.

TAR ANSVAR: Nabila Anwar håper man kan få ned smitten i innvandrermiljøer ved hjelp av slike oppdateringer i sosiale medier. Foto: Hallgeir Vågenes

– Både ekspertutvalget og smittetallene viser at det ikke har blitt gjort nok for å få ned smitten blant innvandrerbefolkningen. Hva mener du ikke har blitt gjort godt nok?

– Jeg kan ikke snakke for andre og hvordan de gjør det, men det er viktig å samarbeide med ulike grupper og sammen diskutere hva utfordringene er, lage planer og følge opp.

– For stort fokus på de negative sidene

Utvalget nevner i rapporten at de har fått tilbakemeldinger som antyder at det i mange miljøer eksisterer et stort press for å bli med på større sosiale aktiviteter, til tross for råd og regler om smittevern.

– Det kan hende at det skjer i enkeltgrupper, men man kan ikke generalisere. Fra vår side skjer det ikke i det hele tatt. Islam mener at det å følge lover i et land er en del av vår religion, sier Anwar og tilføyer:

– Jeg synes det er et for stort fokus på de negative sidene.

– Men er det ikke viktig å adressere utfordringene for å gjøre noe med dem?

– Jo, men man må også få frem årsakene til at det er sånn.

09.12.20 kl. 16:36

