FANT VÅPEN: Minedykkere fra Forsvaret bisto politiet i Øst politidistrikt og Kripos i letingen etter et mulig drapsvåpen i Indre Østfold. Foto: Stian Eisenträger / Forsvarets Forum

Siktet 33-åring erkjenner befatning med hagedrap i Askim

En 33 år gammel mann og en 38 år gammel kvinne er begge siktet i saken etter drapet i Askim i august.

Sindre Camilo Lode

NTB

Nå nettopp

Den siktede 33-åringen er fortsatt varetektsfengslet, opplyser Øst politidistrikt onsdag ettermiddag.

I avhør med politiet har mannen erkjent «befatning med saken», men han erkjenner imidlertid ikke straffskyld, skriver politiet.

Det var i slutten av juli at Christian Halvorsen (43) ble drept da han sto og grillet i sin egen hage i Askim i Indre Østfold kommune.

Onsdag ble også en 38 år gammel kvinne pågrepet, siktet for å ha motarbeidet etterforskningen. Hun har ifølge politiet ødelagt en gjenstand som kan ha betydning som bevis i saken.

Kvinnen har en ikke-familiær relasjon til den siktede 33-åringen, og politiet har nå opprettet en egen sak mot kvinnen.

fullskjerm neste DYKK: Minedykkere fra Forsvaret finkjemmet bunnen av et lite tjern ved Skavhaug gård nord for Askim sentrum

Minedykkere fant drapsvåpenet

Politiet opplyser også at de har funnet det de mener er drapsvåpenet. Et skytevåpen ble i forrige måned funnet av dykkere fra Sjøforsvarets minedykkerkommando i et tjern i Askim, skriver Forsvarets Forum.

En 50 år gammel mann, som også er siktet i saken, var tidligere varetektsfengslet. I oktober ble han imidlertid løslatt etter at mistanken mot ham ble svekket.

Mannen har fortsatt formelt status som siktet, men politiet skriver at de vurderer fortløpende en eventuell frafallelse av siktelsen mot ham.

Drept i hagen

ÅSTEDET: Hagen der Christian Halvorsen ble drept Foto: Krister Sørbø

Christian Halvorsen ble funnet livløs i hagen utenfor hjemmet i Askim søndag 12. juli og erklært død kort tid etter. Samboeren hans forsøkte livreddende førstehjelp, uten hell.

En knapp uke senere ble to menn pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Bistandsadvokat John Christian Elden fortalte til Dagbladet at Halvorsen ble skutt og drept mens han sto i hagen og grillet mat til familien. Avisen skrev også at det skal ha vært rettet trusler mot Halvorsen en tid i forkant av drapet.

Publisert: 09.12.20 kl. 17:48

