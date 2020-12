INN: Michael Tetzschner er trolig sikret fire nye år på Stortinget. Foto: Tore Kristiansen

Michael Tetzschner vant valgthriller i Oslo Høyre

Høyre-nestor Michael Tetzschner (66) er trolig sikret nok en stortingsperiode etter at han vant 6.-plassen på Oslo Høyres stortingsliste foran Stefan Heggelund.

Vilde Elgaaen

NTB

Nå nettopp

Det var duket for en digital thriller og kamp om de seks øverste plassene på valglista for stortingsvalget 2021 da Oslo Høyre avholdt sitt nominasjonsmøte mandag kveld. Høyre har i dag seks representanter på Stortinget fra Oslo.

– Den store utfordringen denne gangen er at det er flere brikker i spillet enn det er plasser til, sa leder i nominasjonskomiteen Erling Lae i sitt sluttinnlegg foran voteringen.

Et mindretall i komiteen hadde i utgangspunktet innstilt Stefan Heggelund på sjetteplassen sammen med Tetzschner.

Mandag åpnet imidlertid Heggelund på Facebook at han også kunne komme til å utfordre Mudassar Kapur, Høyres finanspolitiske talsperson, om fjerdeplassen på lista.

MISTET PLASSEN: Stefan Heggelund. Foto: Trond Solberg

les også Vinn eller forsvinn: Flere Høyre-topper kan ryke

Det gjorde han ikke, og dermed gikk de fem første plassene til dem som komiteen hadde nominert: Ine Eriksen Søreide, Nikolai Astrup, Heidi Nordby Lunde, Mudassar Kapur og Mathilde Tybring-Gjedde.

Deretter stemte et klart flertall for Tetzschner, som vant med 128 stemmer foran Heggelunds 93.

På syvende plass, med en ørliten mulighet for fast plass på Stortinget, kom tidligere finansbyråd i Oslo Eirik Lae Solberg.

Til VG sier Heggelund at han visste voteringen kunne gå begge veier, og at han ønsker å gratulere sin venn og kollega Tetzschner.

– Så vil jeg takke Oslo Høyre for at jeg har fått lov til å representere dem i åtte år på Stortinget. Det har vært et privilegium, og det minnet vil jeg i hjertet resten av livet.

Publisert: 14.12.20 kl. 20:19