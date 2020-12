forrige





fullskjerm neste ISOLAT: Rommene i NIV-avdelingen ble satt opp for å kunne isolere pasienter med så smittsomme sykdommer som ebola. De har siden blitt brukt til pasienter med andre smittsomme sykdommer, for tiden coronapasienter.

Geir (66) har hatt coronaviruset i 35 dager

På Ullevål sykehus overvåkes Geir Solheim (66) døgnet rundt. Han er også en av de aller første pasienten ved sykehuset som har fått en eksperimentell behandling med blodplasmaoverføringer.

– Man har ingenting å gå på.

Slik beskriver han hvordan det er å bli alvorlig syk av viruset.

Rommet der han ligger på Ullevål sykehus er et av de mest avanserte, og helt isolert. Lyden fra vifter som surrer er den eneste lyden i bakgrunnen her inne. Men den har Solheim blitt så vant med at han ikke hører lenger.

Det var så langt tilbake som den 6. november at han fikk påvist coronasmitte. Nå har han vært innlagt på Oslo universitetssykehus i over to uker.

Sykdomsforløpet ble på et tidspunkt så alvorlig at han måtte tilbringe et døgn på intensiv, men nå får han behandling ved NIV-posten. Pasientene som kommer til NIV-posten trenger ikke intensivbehandling med respirator, men trenger hjelp til å puste på andre måter. Det får Solheim gjennom ekstra oksygentilførsel.

OKSYGEN: Nå kan Geir Solheim få pustehjelp med mildere utstyr enn før, og trenger ikke maske. Det beskriver han som en lettelse. Foto: Gisle Oddstad

– Jeg har jo vært bekymret. Men jeg må bare stole på folkene her. De hjelper meg med alt – det er nesten litt flaut, sier han.

Eksperimentell behandling

Å være coronapositiv så lenge som i 35 dager, er ikke vanlig: Normalt regnes man som ikke smittsom når man ikke har symptomer etter 20 dager. Men Solheim har en kreftsykdom fra før.

– Men nå har jeg fått en litt revolusjonerende behandling, forteller han.

Den tredje desember fikk han nemlig overført tre poser med blodplasma fra folk som har hatt covid-19, og som har blitt friske. Behandlingen er eksperimentell, og en del av et forskningsprosjekt.

Det er også noe han har tenkt mye på, og vært bekymret over. Men han var ikke i tvil da han skulle skrive under på om han ville ta den.

– Nei. Jeg må bare stole på folkene her. De snakker veldig godt sammen alle legene, og legene på Rikshospitalet der jeg har gått i et par år. Jeg har fått fantastisk oppfølging, sier han.

forrige







fullskjerm neste MED UTSTYR: Når mang år inn eller ut av et pasientrom, re det strenge rutiner for hvordan man skal kle av og på seg smittevernutstyr.

Håpet er at antistoffene fra blodplasmaoverføringene skal bli i kroppen hans og bekjempe sykdommen. Kreften gjør nemlig at han ikke danner så mye antistoffer selv, forklarer sykepleier Amalie Jevne.

NIV-avdelingen er nylig opprettet, og de som jobber her kommer fra mange forskjellige steder ved sykehuset. Hun er tilfeldigvis fra avdeling for blodsykdommer på rikshospitalet – den samme avdelingen Solheim har hørt til ved før.

Overvåker på skift

Overvåkningsregimet på avdelingen er intenst. På skjermen bak sengen vises informasjon som oksygenmetning i blodet, som også vises på en skjerm utenfor rommet. Men likevel er det som oftest en sykepleier her inne, og følger med.

– Mesteparten av tiden er noen her. Og da han var dårligere, var vi her inne hele tiden. Da er vi inne stort sett en til to stykker, forteller Jevne.

På smittefrakken har hun skrevet navnet sitt med blokkbokstaver. For bak alle lag med smittevernutstyr er det ikke lett for pasientene å se hvem det er som kommer inn på rommet.

SKIFT: Å ha på seg så mye smitteverustyr kan være ubehagelig i lengden, så sykepleierne bytter på å være inne i pasientrommene. Foto: Gisle Oddstad

Etter to uker, og flere avdelings- og rombytter, har Solheim blitt godt kjent med sykehuset og de som jobber i denne avdelingen.

– Det enkleste er å kjenne dem igjen på skoene. Jeg har jo registrert at folk i denne avdelingen her jobber litt her og der. Og jeg har registrert at de jobber så godt sammen og hjelper hverandre, sier han.

– Jeg må nesten bli intensivsykepleier, jeg, etterpå, spøker han.

Mesteparten av tiden på sykehuset han sovet, og ikke orket stort mer. Men de siste dagene har han hatt mer overskudd til å svare på meldinger fra kjente. Dagen før VG møter ham begynte han også å høre på litt musikk på telefonen.

På bordet ved sengen har han en «fløyte» han skal blåse i for å trene lungene. En fysioterapeut har kommet innom, og gitt ham flere øvelser. Hver dag går han nå minst en runde rundt i rommet, mens en sykepleier bærer oksygentanken.

forrige







fullskjerm neste TRENER: Solheim reiser seg opp for å gå en runde rundt i rommet.

Solheim tror at han vil kunne feire jul hjemme på Ekeberg. Der er det han, med bakgrunn fra Vestlandet, som står for en av de viktigste tingene:

– Det blir ikke jul uten pinnekjøttet skal jeg si deg, sier han, blank i øynene.

Krasjkurs i sommer

I et personalrom lenger inn i gangen, og på andre siden av en tykk metalldør, sitter flere ansatte på avdelingen og spiser lunsj.

De som jobber her er en sammensatt gjeng, sier Trond Bjørge, overlege og seksjonsleder ved lungeavdelingen.

– Men det er vi på lunge som har ansvaret nå, siden det er lungene som svikter.

forrige





fullskjerm neste LUNGER: Overlege Trond Bjørge (i forgrunnen) er spesialist i lungemedisin.

I tillegg til å gi pustestøtte til de som ikke trenger respirator, jobber de ansatte med å kontinuerlig overvåke pasientene som er innlagt.

– Det gjøres med mange forskjellige parametere. Vi tar svært ofte blodprøver som gir oss informasjon om hvor mye surstoff og kulldioksid som er i blodet. Så kan vi også måle andre kroppsfunksjoner kontinuerlig, som blodtrykk, puls, væskebalanse, EKG. Det er en svært tett overvåkning, sier han.

Mange av de som er lånt ut fra andre steder ved sykehuset fikk et krasjkurs i sommer da man forberedte seg på en andre bølge. Andre hadde erfaring på området fra før.

En av dem er Caroline Naaiden, som jobbet på intensivavdelingen på Ahus under den første bølgen.

– På intensiv er det pasienter med multiorgansvikt, men her er det lungesvikt. Blir det svikt i flere organer kan man ikke være her – da trenger flere av organene hjelp, forklarer hun.

INTENSIVSYKEPLEIER: Caroline Naaiden har erfaring fra den første bølgen av coronaviruset i Norge. Foto: Gisle Oddstad

Bekymret for julen

Sykepleierne er inne hos pasienten i skift på rundt to timer av gangen. Alt verneutstyret som kreves for å gå inn i et rom er slitsomt å ha på seg over tid, og det gjør det nødvendig å bryte opp.

Enn så lenge har det vært mulig å jobbe etter vanlige rutiner på sykehuset, i motsetning til i andre land som er i en helt annen smittesituasjon.

– I Stockholm så ropte de varsko om at de ikke klarer dette, de må ha hjelp. Göteborg er kjempebelastet, og også Skåne. Danmark holder på å bli mye verre, og Tyskland har det også ille, sier overlege Bjørge.

– Det vi håper på her er at befolkningen skal fortsette å være flinke til å ta ansvar, fordi de som bærer byrden er de som blir syke, og det er helsevesenet.

På sykehuset, som andre steder, har julen derfor vært en bekymring. Han sier de håper at folk skal være fornuftige og følge smittevernrådene også nå, men de forbereder seg likevel på at det kan bli økt smitte.

– Mange av vi som er utlånt hit ble i utgangspunktet utlånt til nyttår, men nå har vi alle fått forespørsel om at vi kan beholdes i alle fall ut januar, forteller sykepleier Amalie Jevne, som var inne på rommet med Solheim.

forrige





fullskjerm neste ISOLAT: De mest isolerte rommene på Ullevål ligger i en gang bak en tykk metalldør. De ble satt opp for å kunne isolere pasienter med så smittsomme sykdommer som ebola.

Publisert: 11.12.20 kl. 19:49