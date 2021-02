DIGITALT MØTE: Kronprins Haakon satte pris på å få møte unge med dysleksi i regi av Dysleksi Norge onsdag ettermiddag. Kronprinsregenten deltok fra hjemmekontoret. Foto: Det kongelige hoff

Kronprinsen åpen om egne lese- og skrivevansker: Møtte unge med dysleksi

Kronprins Haakon åpnet opp om egne lese- og skrivevansker da han møtte unge med dysleksi på et video-møte onsdag.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Jeg kjenner meg litt igjen i det dere snakker om. Jeg har litt skrivevansker jeg også. Ikke veldig mye, men jeg har alltid lest sakte, og har hatt vansker med å lære meg å lese. Og jeg skriver mye feil. Jeg leser veldig sakte. Mette-Marit leser akkurat dobbelt så fort som meg. Det har vi målt, sa kronprinsregenten da han møtte flere unge i styret i Dysleksi Norges ungdom onsdag.

I rundt 40 minutter fikk kronprinsen direkte rapporter om blant annet hvordan snart et år med corona-skole og for mange hjemmeskole, karantene og digital undervisning har vært for unge med språk-, lese- og skrivevansker.

Der ble han fortalt åpent om at skoletilbudet for elever og studenter som sliter med dysleksi, dyskalkuli (tall- og mattevansker) og spesifikke språkvansker (SSV) er svært varierende både under pandemien og ellers.

VIDEO-SAMTALE: Kronprinsen kom lett i snakk med blant andre Oskar, Solveig, Gina og Daniel og de andre unge medlemmene i Dysleksi Ungdom. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Kronprins Haakon la ikke skjul på at han har en litt spesiell bakgrunn for å interessere seg for temaet. Dysleksi er kjent for å være arvelig.

– Dette ligger litt i familien. Bestefaren min (Kong Olav journ. anmerkn.) var også åpen om at han hadde litt skrive- og lesevansker. Dette «hoppet over» faren min (Kong Harald). Han leser kjempefort, men jeg synes det er litt vanskelig, sa kronprinsen i samtalen med de unge.

Han fikk også innsikt i at dysleksi gjerne har noen følgevansker. Solveig Kirkeeide (23) fra Jølster i Sunnfjord fortalte om at hun slet med å skille mellom hva som var høyre og venstre. At hun hadde dysleksi ble oppdaget da hun gikk i andre-klasse, noe som regnes som tidlig. Læreren oppdaget at lille Solveig kun hermet etter andre - og ikke leste slik man kunne få inntrykk av.

– Jeg kjente meg også litt igjen når Solveig sa dette om sine vansker med hva som var høyre og venstre. Jeg er jo til og med utdannet som navigatør. Så hva med stedsans - er det også forbundet med dette? spurte kronprins Haakon henvendt til ekspertene i Dysleksi Ungdom.

Om sin tid som navigatør på båt i Marinen, så delte kronprinsen også at han ikke alltid visste hvor han hadde vært.

– Jeg har nemlig verdens dårligste stedsans, så da alle andre snakket om hvor de hadde vært, så synes jeg det var vanskelig. Men det tekniske gikk bra. Da jeg var inne i kartet og visste hvordan teknikken fungerte, så gikk det fint.

