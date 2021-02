FØDSELSREGLER: Sykehusene kan i større grad bruke hurtigtest som adgangskontroll til fødeavdelingene for partneren, ifølge helseminister Bent Høie. Foto: Terje Pedersen

Høie svarer på fødselsopprøret: Hurtigtest kan åpne for far

Helseminister Bent Høie (H) svarer nå på mange kvinners frykt for å føde alene, uten partner til stede. Han ber sykehusene bruke hurtigtester som adgangskontroll, og vil ha et tydeligere råd fra Helsedirektoratet.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Målet er at far og partner i størst mulig grad kan være til stede under fødselen, sier Høie til VG.

– Folkehelseinstituttet har fra tidligere anbefalt at antigene hurtigtester kan brukes som en del av adgangskontrollen inn til sykehusene. Men vi ser at dette i liten grad brukes. Derfor har jeg i dag gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere dette, og komme med en tydeligere anbefaling, legger han til.

Flere til stede

– Er dette en reaksjon fra deg mot at sykehusene har vært for strenge?

– Dette er mer et faglig enn et politisk spørsmål. Men jeg har merket meg debatten. Håpet er at dette kan føre til at flere fedre og medmødre kan få være til stede, sier Bent Høie.

Flere kjente personer har reagert sterkt på sykehusenes praksis og barrierer de har møtt på vei til barsel.

Den siste tiden har frustrasjonen kommet til uttrykk i sosiale medier under emneknaggen #jegføderikkealene.

Frustrert og engstelig

– Jeg ser ikke logikken i at partner ikke får være med på fødsel når vi er i samme kohort, eller at partner må reise etter fødsel, sa den gravide artisten Mariann Thomassen – vokalist i Surferosa – til VG lørdag.

I Stortingets spørretime onsdag ble Høie avkrevd et tydelig svar fra Kari Kjønaas Kjos (Frp). Hun viste til at mange gravide kvinner er frustrerte og engstelige for at deres partner ikke får være med på fødselen.

– To situasjoner står i en særstilling: Livets slutt og livets begynnelse. Men reglene er uklare og praksis varierer mellom sykehusene, sa Kjos.

Hvert sykehus avgjør

Men det kan ikke være fritt fram, presiserte Høie i Stortinget:

– Smitte kan ha stor betydning. Avdelinger kan måtte stenges. Selv om kvinnen og hennes partner er i samme familie, kan det utgjøre en smittefare, sa Høie.

Det vil imidlertid ikke komme et sentralt pålegg om hvordan sykehusene skal håndtere dette:

– Retningslinjene er tydelige på at det skal legges til rette for at partner skal få være til stede ved fødsel eller i barsel. Men hvert enkelt sykehus må ta beslutninger om dette, svare helseministeren.