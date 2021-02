KJÆRLIGHETENS DAG: Fra venstre: Leif Einar Lothe (51) og samboer Randi Sørum (41), Sjur Vatne Brean og Jan Thomas (54) med samboer Harlem Alexander. Foto: VG/NRK/PRIVAT

Slik feirer kjendisene valentinsdag og morsdagen

Hunden Tyr satte en stopper for valentinsdag-romantikken for Jan Thomas, mens samboeren til Lothepus må se langt etter røde roser. Men i dag hyller kjendisene kjærligheten og morsdagen. VG tok kjærlighetspraten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I år faller både valentinsdag, morsdag og fastelavn på samme dag. I anledning 14. februar, har VG stilt et knippe kjendiser følgende spørsmål:

Hvordan feirer du valentinsdagen? Hvordan har coronaåret påvirket kjærligheten? Hva betyr kjærlighet for deg? Det er morsdag også i dag. Hva er det klokeste din mor lærte deg?

KRASJKURS I KJÆRLIGHET: En romantisk hotellweekend fikk en bråstopp da hunden Tyr ble syk, men coronapandemien har ført Jan Thomas (54) og samboeren Harlem Alexander (33) tettere. Foto: PRIVAT

Jan Thomas (54), kjendisstylist

Sivilstatus: Samboer med Harlem Alexander (33). Paret har hunden Tyr.

Kjent for: Kjendisstylist og TV-personlighet.

1. – Jeg kaller Valentine 2021 for «Drama på The Thief». Jeg overrasket Harlem med hotellopphold denne helgen. Vi sjekket inn på «The Thief» i går kveld sammen med Tyr, hunden vår. Det var romantisk og fint. Så begynte Tyr å bli rar. Han ble apatisk og trøtt, kastet opp og svaiet som en person med Parkinsons. Tre timer senere måtte vi reise hjem og kontakte dyrlege. Sånn er det når man har barn. Det ble en romantisk valentinsdag likevel, men en turbo innsjekk og utsjekk fra hotellet.

2. – Med glimt i øyet må jeg si at hvis vi overlever coronaperioden, er det bare å gifte seg! Vi levde jo i hemmelighet i seks måneder etter realityshowet «Jan Thomas søker drømmeprinsen» og var bare hjemme. I det øyeblikket finalen gikk av stabelen, kom jammen corona!

– Harlem og jeg har fått en annerledes start på forholdet vårt. Året har virkelig vært preget av at vi har lært hverandre å kjenne. Når pandemien er over tror jeg mange vil ha en historie som vår: at man kommer tettere, men jeg tror også det vil komme mange skilsmisser.

– Folk er ikke flinke til å snakke til hverandre lenger. Vi fyller livene våre med nettbrett og jobb og impulser. Hva skjer når vi faktisk må sette oss ned og snakke sammen? Harlem og jeg har fått et krasjkurs i det. Vi har ikke kunnet pynte samlivet med reiser utenlands og venner. Vi har bygget en grunnmur og det har brakt oss nærmere.

3. – Alt!

4. – At det er for sent når noen ligger «six feet under» var det klokeste mamma lærte meg. Og selvfølgelig å bruke kjærlighet og godhet som virkemiddel for å komme seg opp og frem i livet. Mamma var utrolig snill og snakket aldri stygt om folk. Folk sa ofte til meg: «Skal du til Skien nå igjen? Er din mor syk?», fordi jeg besøkte henne så ofte.

– «Det er for sent når det er for sent», sa mamma. Besøk, vis kjærlighet, vis omsorg og fortell at du er glad i dem du er glad imens de ennå lever. Ikke utsett ting. Jeg holdt på å utsette mitt siste besøk til Skien. Fordi, du vet, livet. Det var en fredag, andre ting kom inn. Men jeg tenkte: «Nei, nå har mamma kjøttkakene klare hjemme, så jeg drar!». Hadde jeg ikke reist, hadde jeg ikke fått sett mammaen min igjen en siste gang. Hun sovnet inn den påfølgende onsdagen.

SINGEL: «Rådebank»-skuespiller Sjur Vatne Brean (20) feirer valentinsdagen coronatrygt hjemme i kollektivet. Her avbildet som rånerkarakteren Sivert Rindal i NRK-serien. Foto: NTK

Sjur Vatne Brean (20), skuespiller

Sivilstatus: Singel

Kjent for: Spiller råneren Sivert Rindal i NRK-serien «Rådebank» som høster kritikerros for å ta opp psykisk helse blant unge menn.

1. I dag skal jeg jobbe litt, gå en tur, nyte det fine været. Så ender dagen med å ta et glass vin med en kompis hjemme hos oss. Det blir coronavennlig. Vi bor med to andre også, kanskje de slenger seg med etter hvert.

2. Man har kanskje blitt litt mer bevisst på hvor viktig det er med en klem i ny og ne, mer bevisst på hva kjærligheten betyr.

3. Det betyr å bli sett, kanskje, for den man er. Bli elsket for den man er. Kjærlighet er en helt egen type dop som man kan oppleve også i vennskap og til naturen, arkitektur, biler, hva som helst. Selv opplever jeg kjærligheten når jeg har det veldig, veldig hyggelig med folk jeg er glad i.

– «Rådebank» handler om psyken til unge menn. Har du lært noe om kjærligheten ved å spille Sivert-karakteren?

–Ja, masse! Jeg har lært hvor viktig det er å vite hvor viktig det er å vise andre hvor glad man er i dem. Det har jeg faktisk blitt litt bedre på. Jeg viser det ved å si: «Det setter jeg skikkelig pris på» eller «Nå ble jeg veldig glad for at jeg fikk komme hit». Slike «low key» ting. Eller rett og slett bare: «Jeg er skikkelig glad i deg.»

4. Kanskje at jeg kan få lov til å være akkurat den jeg vil være. Det er klokt.

– Hvordan lærte moren din deg det?

– Ved å vise at uansett hvilke valg jeg tar, så er det på en måte riktig. Uansett hva jeg gjør, så er jeg elsket.

FEIRER I HJEMTRAKTENE: «Tro at du er noe», lærte Hadia Tajik av moren sin. Det vil hun videreføre til datteren Sofia (snart 6 uker). Her på tur med ektemannen Kristian Skard på valentins- og morsdagen. Foto: PRIVAT

Hadia Tajik (37), Ap-nestleder

Sivilstatus: Gift med Kristian Skard (48). Nybakt mamma til Sofia (snart 6 uker).

Kjent for: Nestleder i Arbeiderpartiet. Tok nylig til orde for at far må få slippe inn på fødeavdelingene under coronapandemien

1. Vi befinner oss i et hus ved fjordkanten i Strand, kommunen der jeg vokste opp. Naboene har akkurat gitt oss en torsk som de fikk tidligere i dag. Den skal vi spise til middag. Det står også en bolledeig til heving, så vi får spist fastelavnsboller om ikke så lenge. Det blir en koselig dag, med bare oss tre.

2. Bare positivt. Kristian har hatt mye hjemmekontor fra jobben i Try Råd, og i perioder har jeg også jobbet hjemmefra. Det har vært fint å tilbringe mye tid sammen. Men vi savner å være sosial med flere, begge to.

3. For meg er det en av pilarene i livet. Å bli forstått og elsket, gir styrke. Og å elske noen tilbake gir balanse, slik at det ikke bare blir jobbing hele tiden.

4. At jeg skal tro at jeg er noe. Det hun mente med det, tror jeg var å gi en motvekt til alt det en ung jente kan komme til å høre om seg selv i oppveksten og som kan trekke henne ned.

les også Slipp far inn på fødeavdelingene!

KVINNEN BAK LOTHEPUS: Randi Sørum (41) forventer ingen roser på valentinsdagen, men gleder seg til samboeren Leif Einar Lothe (51) kommer hjem fra Hardangervidden. – Folk tror Leif Einar er tøff, men han er følsom. Foto: Helge Mikalsen. VG

Randi Sørum (41), «Lothepus»-organisator

Sivilstatus: Samboer med Leif Einar «Lothepus» Lothe (51). Mor til tre og bonusmamma til tre.

Kjent for: Nettbutikkstyrer og damen til Lothepus. Aktuell i «Sofa» på TV 2, mens samboeren også kan sees i «Ekspedisjon Lothepus» på samme kanal.

1. Valentinsdagen feirer vi vel egentlig ikke.

– Kan du utdype det?

Her følger en hjertelig latter i andre enden av telefonen før Randi Sørum svarer:

– Leif Einar følger ikke med i det hele tatt på ting som dette. Akkurat nå er han på Hansbu på Hardangervidda og fikser en hytte. Han kommer hjem senere i dag. Leif Einar er ikke romantisk. Det er nesten meningsløst å spørre ham om valentinsdag. Han er ikke den som kjøper roser og sånne ting. Jeg tror ikke han vet at det er valentines. Jeg kjøpte en bamse til ham for mange år siden med hjerte på, da var reaksjonen: «Ja ...? Det var koselig».

2. Vi har det kjempefint, vi. Det er deilig på en måte, vi er mer hjemme og får mer tid i lag. Vi koser oss hjemme med god mat og en film. Han skulle vært mye på reise i år med filminnspilling av «Ekspedisjon Lothepus» i utlandet. Det ble filming i Norge i stedet.

– Hvorfor elsker du ham?

– Fordi han er akkurat sånn som jeg så den gangen jeg traff ham. Han var en som drakk pils og sang på gamle viser og stev. Det falt jeg veldig for. Han er snill og grei og rufsete. Han ordner liksom opp. Han gjør ikke så mye i hjemmet, men han gjør mye annet som er veldig bra. Han er litt «skrop», som vi sier. Går i arbeidsklær, jobber ute, får ting til å skje. Folk tror at Leif Einar er tøff, men han er egentlig ganske følsom. Jeg er stolt av ham.

3) Kjærlighet betyr å ha det godt. Føle seg trygg. Ha det bra.

4) Jeg er vel litt husmor for jeg stryker sengeklær og slike ting. Det gjorde alltid mamma. Jeg er egentlig ganske rotete, men jeg er ryddig på områder som sengeklær og slike ting. Det har jeg etter mamma. Hun lærte meg å være grei og hjelpsom. Komme seg på jobb. Tradisjoner.

– Mamma døde for 25 år siden, så jeg klarer ikke å huske alt. Jeg har vært voksen siden da. Jeg var i tenårene, jeg var sikkert litt rebell også. Jeg var 15 da hun døde. Hun tok livet av seg.

– Hva lærte du av det?

– Jeg ble veldig sterk etter det. Kanskje litt hard. Men på en god måte, synes jeg selv. Jeg tåler ganske mye. Og jeg fikk lyst til å hjelpe andre. Jeg jobbet i rusomsorgen i mange år som miljøarbeider. Det var litt på grunn av henne. Mamma var alkoholiker. Jeg hadde medfølelse med dem som slet og et ønske om å hjelpe.

– Hva ønsker du å lære dine egne barn?

– Å ta var på livet. Ikke kaste det vekk. Jeg tror barna mine har hatt en bra barndom. Jeg ønsker å lære dem forskjellen på rett og galt. Vi må også prøve å ha det kjekt. Livet er for kort til å ikke ha det kjekt.

MORENS RÅD: – At ansvar og frihet er to sider av samme sak, sier Thomas Hylland Eriksen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Thomas Hylland Eriksen (59), sosialantropolog

Sivilstatus: Gift med Kari Spjeldnæs (54). To voksne barn.

Kjent for: Professor i sosialantropologi og forfatter

1. Faktisk ikke i det hele tatt. Jeg oppfatter det som noe fremmed, anglo-amerikansk, som jeg bare visste om i ungdommen fordi jeg leste «Donald». Så hos oss har vi ikke adoptert denne skikken. Er det nå jeg skal få dårlig samvittighet?

2. Pandemien er et forstørrelsesglass også på dette området: Har man det bra i utgangspunktet, får man det bedre, og vice versa. Men det har selvfølgelig vært vanskeligere enn vanlig å forelske seg og etablere nye forhold. Man rådes jo til å ha minst mulig med andre mennesker å gjøre.

3. Noen vil svare «Alt!» på et slikt spørsmål. Men «alt» er veldig mye, da. Jeg vil heller si at kjærlighet er nødvendig for å bli et helt menneske og trolig et bedre menneske. Ja, jeg ville ha vært et mye dårligere menneske uten kjærlighet, både min egen og andres.

4. At ansvar og frihet er to sider av samme sak. Hun var liberal og oppmuntrende, og satte få grenser, men forventet at vi ikke misbrukte friheten.

Slik feires valentinesdagen verden rundt. Se bildene i galleriet under