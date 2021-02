PENSJON UNDER FATTIGDOMSGRENSEN I NORGE: Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet og Frp-leder Siv Jensen vil ikke være med på at minstepensjonistenes pensjon skal ligge langt under fattigdomsgrensen. Foto: Frp

Pensjon under fattigdomsgrensen i Norge: − Et svik

Den tidligere fagforeningskjempen og Ap-toppen, Jan Davidsen, er skuffet over eget parti. Han kjemper for høyere pensjoner, sammen med Frps Siv Jensen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er et svik mot landets minstepensjonister at deres pensjon ligger langt under fattigdomsgrensen. Det er uforståelig at Ap ikke blir med på å gjør noe med det, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

EUs fattigdomsgrense er 60 prosent av såkalt medianinntekt.

– For 2021 i Norge er den beregnet til 247 000 kroner. I dag er satsen for en enslig minstepensjonist kr. 204 690 kroner, sier Jensen.

7500 kroner årlig

– Vi har derfor sammen med SV fremmet et forslag som skal behandles i Stortinget tirsdag, hvor vi hvert år fremover, til minstepensjonen er på nivå med EUs fattigdomsgrense, legger 7500 kroner på toppen av det årlige pensjonsoppgjøret.

Forslaget kan du lese her:

Forslaget «Stortinget ber regjeringen lage en forpliktende opptrappingsplan for minstepensjon i de årlige pensjonsoppgjørene slik at nivået økes med 7500 kroner årlig, med virkning fra 1. mai hvert år, frem til minstepensjonen når fattigdomsmålet EU60». Vis mer

– Det er skuffende at Ap og andre parti ikke blir med på dette. De har tid til å snu, sier leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

– Fullstendig partiløs

Davidsen var tidligere mektig leder i LOs desidert største forbund, Fagforbundet, og mangeårig sentralstyremedlem i Ap.

– Er det tungt for deg ikke å få med ditt eget parti?

– I denne kampen er jeg fullstendig partiløs. Det er SV og Frp som i utgangspunktet skal ha æren for at vi ser ut til å lande et større pensjonsforlik, sier Davidsen.

Siv Jensen sier de ofte hører store ord fra Ap og andre partiet om hvor viktig det er å redusere forskjellene i Norge.

– Er det en ting som bidrar til å redusere forskjellene så er det å løfte minstepensjonene.

Ap fnyser

Jensen sier at hvis de ikke får gjennomslag for årlig å legge 7 500 kroner på toppen av pensjonen til minstepensjonistene, så vil de stemme subsidiært, for et forslag som vil legge 4 000 kroner på toppen.

Aps talsperson Lise Christoffersen fnyser at angrepene.

– Ap har hvert år siden 2016 foreslått 4000 kroner ekstra til minstepensjonister. Det kom aldri noe forslag fra Frp om det da de satt i regjering. Vårt forslag om det samme for 2020 ble nedstemt av H, Frp, KrF og Venstre.

Ap redd for ikke å likebehandle

– Men dere sier nei til 7500 kroner i årene som kommer?

– Vi kommer til å fortsette med vår årlige opptrapping, og vil ha pensjonsutvalgets vurdering før vi eventuelt justerer.

Hun sier hva som er et rimelig minstenivå, ikke bare gjelder for minstepensjonister, men også andre med minstenivå i trygden.

– For eksempel uføre, enslige forsørgere, personer på arbeidsavklaring. Samtidig må vi også sikre at vanlige folk med lave eller gjennomsnittlige lønninger får noe igjen for den trygdeavgiften de betaler, og ikke bare bli minstepensjonister, sier Christoffersen.

Hun legger til:

– Dem ser det ut til at både Frp, SV og Pensjonistforbundet har glemt. Mange av dem er sikkert medlemmer av Pensjonistforbundet, men er fullstendig glemt.

981 000 pensjonister

I dag er det over 100 000 minstepensjonister, men andelen ligger an til å gå kraftig ned i årene fremover, blant annet som følge av at det blir stadig færre husmødre; de fleste kvinner i dag er i jobb.

Det er i dag 981 000 pensjonister i Norge og antallet vil øke kraftig i årene som kommer.