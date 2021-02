UENIGE: Avgjørelsen om å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen var ikke forankret hos alle medlemmene i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. To mener avgjørelsen er feil. Foto: Terje Bendiksby

Uenighet om gjenopptagelse i Baneheia-saken: Her står spliden

Ble tvilen rundt DNA-beviset og Jan Helge Andersens forklaring godt nok belyst i straffesaken mot Viggo Kristiansen?

Publisert: Nå nettopp

Svaret på spørsmålet splittet Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, som denne uken gjenåpnet Baneheia-saken med tre mot to stemmer.

Nei, sier flertallet, som mener verdien av DNA-beviset og forklaringen i dag er klart svekket. De mener det er en rimelig mulighet for at drapsdømte Viggo Kristiansen ville ha blitt frifunnet om Agder lagmannsrett i 2002 var klar over svakhetene.

Ja, sier mindretallet. De mener det ikke er nye omstendigheter i dag som ville ha ført til at lagmannsretten ville ha kommet til en annen konklusjon.

Kommisjonen tar ikke stilling til skyldspørsmålet, men skal kun vurdere om det er nye bevis eller omstendigheter som kan tilsi at dommen er avsagt på uriktig grunnlag.

– Ville ikke ført til frifinnelse

Det er uomtvistet at Viggo Kristiansen ikke er observert i Baneheia av andre vitner i tidsrommet da drapene skal ha funnet sted, og at det ikke finnes noen tekniske bevis som knytter ham direkte til handlingene.

Alle i kommisjonen er enige i at det er mye som taler for Kristiansens skyld. De er også enige i at det ikke er kommet noen nye bevis eller omstendigheter som isolert sett egner seg til frifinnelse.

Men her skilles kommisjonens veier.

Flertallet mener at flere av de sentrale bevisene som førte til domfellelse er svekket, og at dette fører til at det samlede bevisbildet mot Kristiansen i dag står på svakere grunn.

Mindretallet mener at retten i 2002 var klar over svakhetene, og at det som er gjort av undersøkelser og analyser i etterkant ikke gir grunn til å gjenåpne Baneheia-saken, hverken alene eller samlet sett.

– Dersom juryen hadde vært kjent med de bevisene og omstendighetene som er kommet etter 2002, er det etter mindretallets syn likevel ingen rimelig mulighet for at dette – vurdert sammen med de øvrige bevisene som ble presentert for juryen, ville ha endret det bevisbildet som forelå for retten på en slik måte at det ville ha ført til frifinnelse av Viggo Kristiansen.

Det er særlig tre hovedpunkter kommisjonen strides om:

1. DNA-beviset

Funn av et kjønnshår knyttet Jan Helge Andersen direkte til åstedet. Det ble funnet sædceller, men i så små mengder at det ikke var mulig å hente ut fullverdige DNA-profiler, kun en profil som kunne indikere at det var flere gjerningspersoner involvert utover Andersen.

Dommen legger til grunn at det ble funnet DNA fra to forskjellige menn, selv om det ene funnet var svært begrenset og ikke direkte kunne knyttes til Kristiansen. DNA-profilen stemte overens med 54,6 prosent av norske menn, deriblant Kristiansen. Retten mente det var et vesentlig bevis som støttet opp under Andersens forklaring.

Flertallet mener at DNA-beviset var et av de avgjørende bevisene mot Kristiansen, og at det i retten ble oppfattet som en sikker bekreftelse på at det var flere gjerningsmenn. De mener analysene er så usikre at beviset i dag må vurderes som nøytralt, og derfor er vesentlig endret. Dette fører til at flere andre sentrale bevis enten forsterkes eller forringes.

Mindretallet mener retten fikk med seg forbeholdene rundt DNA-materialet, og at det var klart for dem at partene var uenige om det var én eller flere gjerningsmenn. De mener at usikkerheten i de senere sakkyndige uttalelsene ikke vil endre det øvrige bevisbildet mot Kristiansen.

2. Jan Helge Andersens forklaring

Jan Helge Andersen snakket Kristiansen inn i drapssaken, og hevdet at han var hovedmannen som tvang Andersen til å utføre overgrep og drap.

Dommen la i det store og det hele Andersens forklaring til grunn, og retten så ikke noen grunn til at han uriktig skulle angi kameraten. De påpeker at hans forklaring har mangler, men mener likevel han er troverdig fordi forklaringen hans har støtte i blant annet DNA-beviset.

Flertallet mener at siden DNA-beviset er svekket, vil troverdigheten til Jan Helge Andersen bli påvirket og bevisverdien av hans forklaring forringes. De mener også at han hadde et åpenbart motiv for å snakke kameraten inn i saken, blant annet for å forminske sin egen rolle i drapene. De mener avhørsmetodene som ble brukt gir en betydelig risiko for uriktige forklaringer hvor egen rolle marginaliseres.

Mindretallet mener det er flere grunner til å være kritiske til forklaringen, blant annet at den ble forandret flere ganger og at avhørsmetodene var tvilsomme. De mener det er vanskelig å forstå hvorfor han skulle hevde at han ble tvunget til å begå ett drap dersom han først hadde bestemt seg for å lyve kameraten inn i saken. De mener det da ville vært mer naturlig å si at Kristiansen begikk begge drapene. Mindretallet mener at den dømmende rett var klar over svakhetene ved forklaringen, og at det derfor ikke er noe nytt i saken.

3. Mobilbeviset

Dommen legger til grunn at drapene fant sted mellom rundt klokken 19 og 20 om kvelden 19. mai 2000. Denne kvelden sendte Kristiansen SMSer til en bekjent klokken 18.57 og 19.37. I tillegg mottok han en melding klokken 19.24.

Kristiansen mener det beviser at han ikke var på åstedet under drapene, fordi telefonen hans på alle tre tidspunkter ble fanget opp av basestasjonen EG_A som ikke dekker åstedet.

En samlet kommisjon er enige i at mobilbeviset var sentralt under rettsbehandlingen, og at det i hovedsak er en gjentagelse av tidligere påstander og argumenter.

Dommen lar mobilbeviset bli stående uforklart, og det ble lansert flere ulike teorier uten konklusjon rundt mobilbruken da saken gikk for retten. Dommen slår likevel fast at mobilbruken ikke endrer på de øvrige bevisene som retten mener viser at Kristiansen er skyldig.

Flertallet mener verdien av mobilbeviset øker fordi DNA-beviset er svekket. De mener at mobilbeviset i retten kunne være et moment for å styrke Kristiansens forklaring om sine bevegelser drapskvelden, men at det i dommen ble stående uforklart fordi de anså de øvrige bevisene så sterke at det holdt til domfellelse.

Mindretallet mener at retten var klar over usikkerheten rundt mobilbruken, og at det ikke er noe nytt rundt dette beviset i dag som ville ha ført til frifinnelse.