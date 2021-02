VIL UT: Til høsten har Viggo Kristiansen sittet 21 år i forvaring. Nå har han begjært seg løslatt. Foto: Fridtjof Nygaard, VG

Gjenopptakelseskommisjonen: Dette taler for at Viggo Kristiansen-dommen er riktig

En samlet Gjenopptakelseskommisjon er enige om at det foreligger en rekke bevis og omstendigheter som kan tale for at dommen mot Viggo Kristiansen er riktig. Likevel vedtok flertallet å gjenåpne saken.

Publisert: Nå nettopp

Torsdag besluttet Gjenopptakelseskommisjonen at Viggo Kristiansens sak gjenåpnes.

Avgjørelsen ble avsagt under dissens: Tre av de fem medlemmene var for gjenåpning. To var mot.

Likevel var de alle enige om at det fortsatt er en del som kan tyde på at dommen mot Kristiansen er riktig. Han ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap i Baneheia.

les også Jan Helge Andersen overrasket: Står ved «hovedmann»-forklaringen

«Det foreligger en rekke bevis og omstendigheter som kan tale for at dommen mot Viggo Kristiansen er riktig,» skriver kommisjonen.

Overgrep, porno og den store leteaksjonen

Over 18 sider i den 369 sider lange avgjørelsen redegjør kommisjonen for hvilke bevis, indiser og omstendigheter de mener fremdeles taler for at dommen er riktig.

«BUA»: I denne bygningen like ved hjemmet sitt på Eg i Kristiansand mener Viggo Kristiansen at han oppholdt seg drapskvelden. Foto: Tore Andre Baardsen

Blant annet viser kommisjonen til at han har tilstått å ha forgrepet seg på en ung jente få år før Baneheia-drapene fant sted.

Kristiansen ble i Kristiansand byrett i 2001 dømt for å ha hatt utuktig omgang med en seks år gammel jente. Overgrepene skjedde i perioden mai 1994 til desember 1996, da Kristiansen var fra 15 til 17 år gammel.

Han ble samtidig dømt for skremmende og plagsom atferd mot en kvinne i nabolaget. Han skal ha kikket inn gjennom soveromsvinduet hennes da hun skulle legge seg.

At Kristiansen er domfelt for å ha å ha begått disse handlingene, er ikke uten videre bevis for at han har begått andre overgrep. Likevel kan atferd og tidligere begåtte handlinger ha en viss betydning når det totale bevisbildet skal vurderes.

les også Viggo Kristiansen vil ut av fengsel: Ikke vanlig med løslatelse ved gjenåpning

I tillegg har kommisjonen pekt på at Kristiansen hadde interesse for vold og grov porno:

Ved pågripelsen av Kristiansen i september 2000 gjorde politiet beslag i store mengder porno av såkalt grov karakter. Det skal også ha blitt beslaglagt action- og krigsfilmer med brutalt og makabert innhold, skriver kommisjonen.

Vitner i Kristiansens nabolag har forklart at han gjentatte ganger kom med seksualiserte tilrop og slengbemerkninger overfor kvinner.

Hans nære relasjon til meddomfelte Jan Helge Andersen er også fremhevet i avgjørelsen. De to skal ha holdt tett sammen. Kristiansen er beskrevet som den førende av de to, mens Andersen angivelig skal ha holdt seg mer i bakgrunnen.

Begge kameratene viste dessuten stor interesse for militære forhold og friluftsliv, og tilbrakte mye tid sammen i Baneheia. Likevel deltok hverken Kristiansen eller Andersen i letingen etter de savnede jentene. De ble beskrevet som tilsynelatende uinteresserte i leteaksjonen som pågikk, noe kommisjonen mener er bemerkelsesverdig.

«Reaksjonsmønsteret hans er imidlertid mer forståelig dersom han hadde noe med ugjerningen å gjøre,» skriver en samlet Gjenopptakelseskommisjon.

Skeptiske til Viggos politiforklaringer

I tillegg til at kommisjonen finner Kristiansen oppførsel mistenkelig, er de skeptiske til flere av hans forklaringer i politiavhør.

KOMMISJONEN: Medlemmene var splittet i synet på hvilken verdi de nye bevisene skulle få. Foto: Terje Bendiksby

«Disse kan bære preg av at Kristiansen forsøker å opprettholde en alibihistorie, som han har avtalt med Andersen, og at han må justere denne etter hvert som han mottar ny informasjon,» skriver kommisjonen.

Allerede kvelden drapene skjedde, fikk Kristiansen høre av sine foreldre at politiet og Røde Kors var ute og lette etter to jenter i Baneheia.

Søndag samme helg ble han oppsøkt av politiet, men forklarte da ingenting om at han selv hadde vært i Baneheia drapsdagen.

les også Uenighet om gjenopptagelse i Baneheia-saken: Her står spliden

Heller ikke i avhør 4. juni forklarte han at han hadde vært i Baneheia.

Først i avhør 14. juli 2000, etter å ha blitt konfrontert med vitneobservasjoner, forklarte Kristiansen at han hadde syklet forbi bommen og møtt Jan Helge Andersen i Baneheia drapskvelden, angivelig for å hente en nøkkel.

Kritiske til forklaringene

En samlet kommisjon er også enige om at det er påfallende at Viggo Kristiansen flere måneder etter at drapene i Baneheia skjedde, kunne gi detaljerte beskrivelser til politiet om hva han hørte på radio og så på TV drapskvelden.

Det er også påfallende at Kristiansen og Jan Helge Andersen forklarer seg noenlunde likt om sine gjøremål og aktiviteter drapsdagen, mener kommisjonen.

Forklaringene til de to endret seg etter hvert som de ble presentert for nye opplysninger, og kommisjonen mener derfor det kan tenkes at kameratene på forhånd hadde avtalt hva de skulle forklare til politiet for å sikre seg et alibi.

les også Disse gjenåpnet Baneheia-saken: – Har ikke vurdert skyldspørsmålet

Forklaringen om at Kristiansen befant seg i bua ved hjemmet sitt i tidsrommet for drapet er det kun hans egen mor som har bekreftet. Hun skal ha forklart at hun mente å ha hørt sønnen utenfor vinduet, skriver kommisjonen.

Gjenopptakelseskommisjonens medlemmer er altså enige om at det er en rekke forhold rundt Viggo Kristiansen som virker både påfallende og mistenkelige.

Uenige er de derimot om hvorvidt bevissituasjonen totalt sett er såpass svekket i etterkant av dommen at dette kan begrunne gjenåpning av saken.

Kan frifinnes uten rettssak

I sitt femte forsøk, fikk Kristiansen medhold i sin begjæring om gjenåpning. Nå blir det igjen opp til domstolene å avgjøre hans fremtid.

les også Baneheia-saken gjenopptas: Dette skjer nå

Hvis påtalemyndigheten bestemmer seg for å opprettholde tiltalen mot Kristiansen, må han trolig regne med en omfattende rettssak.

Skulle påtalemyndigheten derimot kaste kortene og påstå frifinnelse, kan saken bli avgjort på langt enklere vis.

I så fall kan dommerne avsi frifinnende dom uten at det avholdes hovedforhandling.