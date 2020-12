SKAPER DEBATT: Installasjonen på torget i Kristiansand, laget av kunstneren Erik Pirolt. Foto: Lisa Gjendem

«Coronakule» på julemarkedet i Kristiansand får reaksjoner

Stiftelsen Cultiva delte ut penger til kunstnere i Kristiansand for å skape god julestemning på julemarkedet. Resultatet var blant annet en stor installasjon som ser ut som coronaviruset.

– Noen synes den er kul, mens andre vil ha den bort, sier arrangementsansvarlig Lisa Gjendem i Kristiansand kommune.

Hun snakker om installasjonen som har kommet på det tradisjonsrike julemarkedet i Kristiansand: En stor blåkule med røde tagger som ligner veldig på hva vi har blitt vant til å forbinde med coronaviruset når det skal illustreres.

Kula er et resultat av at stiftelsen Cultiva utlovet tre millioner kroner til lokale kunstnere for å skape god julestemning i gatene. En av vinnerne var kunstneren Erik Pirolt som lagde coronakulen.

Gjendem sier hun kun hørte positive reaksjoner dagen da kulen ble satt opp på torget.

– Mange sa det var morsomt og kult, men senere har jeg sett negative reaksjoner på Facebook. At kulen ødelegger julestemningen, at man går på julemarkedet for å glemme pandemien, så får man ser dette.

– Hva tenker du om reaksjonene?

– Kunsten er fri, vi kan jo ikke bestille hva vi vil kunstnerne skal lage.

Mette (35) fra Kristiansand, fikk tilsendt bilde av kunstverket av sin mor. Hun sier det har vært mange negative reaksjoner blant kristiansandere på Facebook.

– Om det noen gang er OK, er det ihvertfall ikke ok nå. Altså, jeg synes jo det er litt morsomt, men samtidig er det litt kondolerer til alle som har mistet noen i løpet av pandemien. Det må man ikke glemme.

