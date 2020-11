IKKE I MÅL: Frp-leder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug kom ut fra nye budsjettforhandlinger med regjeringen onsdag ettermiddag. Foto: MATTIS SANDBLAD

NHO støtter Frp-krav: Avgiftskutt på grensehandel-varer kan gi 7800 nye jobber

NHO-sjef Ole Erik Almlid stiller seg bak Frp-leder Siv Jensens budsjett-krav og vil ha kraftige kutt i avgiftene på grensehandel-varer som sukker, sjokolade, tobakk og drikkevarer med og uten alkohol.

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi støtter Fremskrittspartiets krav fullt ut, og tror det er mulig å redusere grensehandelen betydelig om avgiftene kuttes, sier NHO-sjefen til VG.

Frp har prioritert å få til et saftig kutt i avgiftene som stimulerer nordmenn til å dra over grensen og handle, som søtsaker, brus, alkohol og snus.

les også Siv Jensen forlot forhandlingsmøte med regjeringen: – Vi hadde ikke mer å snakke om

Nytt møte - stor avstand

Frp og regjeringspartiene har onsdag ettermiddag hatt enda et forhandlingsmøte – på overtid – om en mulig avtale for å sikre flertall i Stortinget for neste års statsbudsjett.

– Det var et mer konstruktivt møte i dag, men det er fortsatt betydelig avstand, sa Frp-leder Siv Jensen etter møtet.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sa dette til VG før møtet:

– Jeg mener vi har strukket oss langt. Frp mener sikkert at vi ikke har strukket oss langt nok. Jeg håper vi kommer til enighet om noe som er bra for landet, næringslivet, jobbene og coronasituasjonen. Men substans kommenterer ikke jeg i media.

GRENSEHANDEL: NHO-sjef Ole Erik Almlid mener at Erna Solberg bør høre på Frp og kutte grensehandel-avgifter. Foto: Frode Hansen

Blir nye jobber

Men nå kaster NHO-sjef Almlid inn et regnestykke som han håper vil gjøre inntrykk på regjerings-siden:

NHO tror det kan bli 7800 nye arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og varehandelen, dersom disse avgiftene kuttes:

– Hvis man fjerner avgifter på sukkerholdige varer, sjokolade og alkoholfrie drikker helt, og halverer avgiftene på alkohol og tobakk, kan det sikre 3000 nye arbeidsplasser i industrien og 4800 i detaljhandelen ifølge våre beregninger, sier Ole Erik Almlid.

les også Tre eksperter: Dette skjer med matvareprisene nå

SSB: Grensehandelen falt med 96 prosent

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå SSB om grensehandel som ble publisert onsdag, viser at nordmenn brukte 220 millioner kroner på grensehandel i juli, august og september i år. I de samme månedene i fjor handlet nordmenn for nesten 5 milliarder kroner, Nedgangen nedgang på nesten 96 prosent.

Antallet dagsreiser stupte også: Fra tre millioner i høstmånedene i 2019, og til 220 000 dagreiser til utlandet i månedene juli, august og september i år.

– Da vet vi at det å stenge grensen virker. Pengene blir i norsk næringsliv. Neste steg må være å beholde mest mulig av denne omsetningen i Norge når grensene åpnes igjen, sier NHO-sjefen.

les også Kommentar: Hvorfor skal vi «sponse» svenske arbeidsplasser?

Tror inntektene øker

Almlid avviser at et avgiftskutt vil føre til reduserte skatte- og avgiftsinntekter for statskassen:

– Drar man omsetningen tilbake til Norge, vil det føre til økte inntekter i form av moms, men også skatteinntekter fra alle de nye arbeidsplassene som kan komme.

Almlid sier at han ikke liker uttrykket «harryhandel»:

– Det som vil over grensen for å handle, må selvsagt få fortsette med det. Men det skal ikke være avgiftene som sender dem av gårde.

Ingen helse-forskjell

Han kjøper heller ikke argumentet med at sukkeravgiftene har en helsemessig begrunnelse:

– Jeg klarer ikke å se at man har bedre helse i Sverige, som ikke har denne avgiften, sier han.

Hvis det ikke kommer avgiftskutt nå, frykter NHO-sjefen at handelslekkasjen bare vil øke når corona-restriksjonene forsvinner:

– NHO spurte bedriftene tidligere i år: 49 prosent av bedriftene i næringsmiddelbransjen sier at de regner med å tape ytterligere markedsandeler til grensehandelen, sier Ole Erik Almlid.



Etter det siste forhandlingsmøtet med Erna Solberg og regjeringen sa Siv Jensen at hun regner med å bli innkalt til nye forhandlinger torsdag.

Hun gjentok at grensehandel, avgifter, asyl- og innvandring, samferdsel, asfaltering og rassikring som områder der Frp må få gjennomslag.

Hun har også trukket frem kjøpekraft til pensjonistene som en viktig sak.

– Det handler om mye, stort og smått, sa Jensen på vei ut fra Statsministerens Kontor.

Publisert: 25.11.20 kl. 16:07