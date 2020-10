UFORSVARLIG ARBEIDSBELASTNING: Tor Magne Johnsen i Allmennlegeforeningen deltar i forhandlingene. Han sa tidligere onsdag til VG at legekrisen i distriktene ikke vil løses hvis ikke det skjer noe med arbeidsbelastningen. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Brudd i meklingen mellom KS og Legeforeningen

Legeforeningen og KS kom ikke til enighet hos Riksmekleren natt til torsdag.

For mindre enn 10 minutter siden

Legeforeningen skriver i en pressemelding at de dermed planlegger for en streik fra den 26. oktober.

Bakgrunnen for uenigheten er særavtalen, som regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for nyutdannede leger.

– Dette har vært en svært krevende mekling. Vi har strukket oss langt for å finne en mulig løsning, men klarte dessverre ikke å bli enige med KS om et resultat, sier president for Legeforeningen Marit Hermansen og legger til:

– Vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å skjerme pasientene. Streiken vil ikke sette liv og helse i fare. Dette er særlig viktig med tanke på den pågående pandemien, slår Hermansen fast.

Bakgrunn: Kan bli omfattende legestreik

Bruddet i legemeklingen kan ramme kommunale legevakter i hele landet i ukene framover, skriver NTB. Akademikerne, som Legeforeningen er tilsluttet, har foreløpig ikke meldt inn hvor mange de vil ta ut i et eventuelt første streikeuttak.

KS: – Beklagelig og skuffende

Akademikerne kommune har anbefalt sine medlemmer å akseptere løsningsforslaget om en enighet med KS i forhandlingene hos riksmekleren. Forhandlingene hadde svarfrist ved midnatt, men det ble meklet på overtid.

– Partene har tatt ansvar i en svært krevende situasjon for Norge og norske kommuner og fylkeskommuner, preget av økonomisk usikkerhet som følge av den pågående pandemien. Og så er det beklagelig og skuffende at Legeforeningen ikke ville være med på løsningen, sier forhandlingsleder for KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

Legeforeningen mener at arbeidsbelastningen for leger i legevakt er for stor, og at dette går ut over både fastlegeordningen og legevakten. De vil derfor ha begrensninger i hvor mye legevaktsarbeid de kan pålegges.

– Dette ville satt hele legevaktordningen i spill. Vi har foreslått å få utredet om legene bør omfattes av de samme vernebestemmelser som andre ansatte i kommunen. Også dette har Legeforeningen avvist. Da må vi bare konstatere at Legeforeningen denne gangen har valgt å si nei til alle løsninger som har vært mulig for KS å gå inn på. Det beklager vi, sier Gangsø i pressemeldingen.



Publisert: 15.10.20 kl. 02:01

