– Fadderuke på Teams er ikke nok

Hver fjerde nordmann er ensom, viser en undersøkelse fra Opinion. Studenter rammes hardt.



Håvar Bremer

Nå nettopp

Seks av ti nordmenn savner mer kontakt med andre mennesker, viser rapporten, som ble lagt frem onsdag. Ensomheten øker kraftig blant de yngre.

– Opplevelsen av ensomhet har økt i høst, og er nå omtrent på samme nivå som de høyeste målingene i begynnelsen av pandemien. De yngre sliter mer enn før, sier seniorrådgiver i Opinion, Nora Clausen.

Trenger lokaler

Mari Holm Lønseth og Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre mener det haster med å ta grep, og foreslår å få i stand sosiale sammenkomster for studenter.

– Noe av det viktigste man kan gjøre nå er å prøve å bruke lokalene i høyskolene og universitetene til å ha arrangementer, selvfølgelig innenfor smittereglene. Man må strekke det så langt som mulig for at studentene kan møtes fysisk, sier de to stortingspolitikerne til VG.

Ifølge Lønseth og Tybring-Gjedde opplever mange studenter at de ikke får leie lokaler eller ha arrangementer.

Teams

– Det er ikke nok å ha fadderuke eller andre arrangementer på Teams i flere måneder. Man må møte folk.

Duoen er særlig bekymret for førsteårsstudentene som har flyttet til en ny by hvor de ikke kjenner mange fra før.

– Hvem hindrer studentene i å låne lokaler?

– Det kommer an på hvem som eier de ulike lokalene. Helse og smittevern er jo det viktigste. Men målet må også være å finne en balanse. Jeg krysser fingrene for at man fremover klarer å arrangere flere sosiale arrangementer, selv om det blir under strenge regler, sier Tybring-Gjedde.

Studentsamskipnadene tar seg av studenters velferdsbehov og organiserer blant annet studentboliger, kafeer, studentbarnehager, helsetjenester og idrett.

– Det er ingen steder vi ikke lar studenter få bruke. Jeg stiller meg helt bak at man må få til flere arrangementer. Vårt ønske er at politikere og institusjonene skal jobbe sammen om å få studentene tilbake på campus, sier Jonas Virtanen, leder for studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

Rask hjelp

Lønseth og Tybring-Gjedde er også opptatt av at det psykiske helsetilbudet til studenter blir bedre, og at man har dårlig tid.

– Nå er vi i en ekstraordinær situasjon, som gjør at vi er nødt til å tenke nytt. Det er lange ventelister og studenter føler at terskelen er høy for å oppsøke hjelp.

– I 62 kommuner og bydeler er det etablert «Rask psykisk helsehjelp» som er et lett tilgjengelig kommunalt tilbud til personer over 16 år med angstlidelser, depresjon eller søvnproblemer. Det burde flere kommuner få på plass. I kommuner hvor dette ikke finnes, bør samskipnadene se på mulighet for å tilby rask psykisk helsehjelp på campus, sier Lønseth.

Penger

I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen foreslått å bevilge 104,8 millioner kroner til studentsamskipnadene. Det er en økning på 20 millioner kroner sammenlignet med året før, ifølge Lønseth og Tybring-Gjedde.

– Vi mener at disse pengene bør brukes til en satsing mot ensomhet og psykiske problemer i forbindelse med corona.

Virtanen anser studentenes ensomhet og psyke som det aller viktigste for SiO i tiden fremover.

– I tillegg til hjelp hos rådgiver og psykolog når problemet er et faktum, vil vi prioritere forebyggende arbeid.

Tiltak

Studentlederen nevner en rekke tiltak under coronatiden, blant annet:

** Et eget førsteårshus, hvor studentene bor med andre som er nye i byen.

** Union Blindern med brettspill, kaffe, biljard og pizza i små grupper.

** Rådgivere som i vår og høst møtte studentene i studentbyene.

** Sosiale tiltak på studentbyene som utetrening, gåtur og quiz.

Publisert: 22.10.20 kl. 17:12

