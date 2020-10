Norske helsetopper ikke enige med Trump: - Bagatelliserer

Helseminister Bent Høie er uenig i at man ikke skal være redd for Covid-19, men sier man skal ha håp. Helsedirektøren mener den amerikanske presidentens uttalelser bagatelliserer.

Oppdatert nå nettopp

Donald Trump forlot tirsdag sykehuset Walter Reed der han har vært innlagt med coronasmitte siden natt til lørdag. I en video som ble publisert like etter hjemkomsten, gjentok Trump uttalelsen han kom med tidligere mandag, da han ba amerikanere om ikke å være redde for viruset.

– Jeg har lært så mye om coronaviruset. Én ting er sikkert: Ikke la det dominere deg, ikke vær redd for det. Du kommer til å vinne over det, sier Trump i videoen – og forsikrer velgerne om at USA har «de beste medisinene i verden» og at en vaksine kommer «umiddelbart».

På spørsmål fra VG under regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen om hva han synes om at Trump sier man ikke skal være redd for Covid-19, sier Bent Høie

– Jeg er ikke enig i at man ikke skal være redd for Covid-19. Jeg er bekymret for Covid-19 hver eneste dag og hver eneste time jeg, sier helseministeren.

– Enig i at vi skal ha et håp

Høie sier samtidig at man ikke kun skal bekymre seg og tenke på Covid-19, men la hverdagen være mest mulig normal.

– Vi har et virus blant oss som er veldig smittsomt, og for mange kan det ha alvorlige konsekvenser. Det er vi nødt til å forholde oss til. Vi må holde smittevernreglene. Det er utrolig viktig, både av hensyn til oss selv men ikke minst av hensyn til de mest sårbare blant oss som kan bli alvorlig syke av dette viruset. Så er jeg enig i at det kommer til å gå bra, men vi er avhengige av at vi holder ut til vi får tilgang på en vaksine eller nye behandlingsmåter. Jeg er enig i at vi skal ha et håp, sier Bent Høie.

Helsedirektør Bjørn Guldvog svarer slik:

– Jeg vil si det går an å være enig med Trump i det positive synet, samtidig som vi har tilstrekkelig aktsomhet for viruset, noe jeg synes hans uttalelser bagatelliserer.

Smitten har ikke gått ned

Selv om smitten i Norge ikke har økt slik den har i andre land i Europa, har den heller ikke gått ned, ifølge FHI.

– Antallet meldte tilfeller har ligget mellom 700 og 800 tilfeller i uken de siste ukene. Det var 788 tilfeller forrige uke, mot 766 i uke 39, sier FHIs Line Vold på regjeringens pressekonferanse

– De meldte tilfellene siste uke kan knyttes til vedvarende smitte i Oslo kommune, sier Vold.

Hun sier trenden er ganske stabil over de siste to/tre ukene jevnt over.

– Vi ser at det har vært høstferie og noen opererer med at det har vært et hopp i tall fra Oslo, men de tallene er ikke ferdig oppgjort, sier Vold.

– Norge er fortsatt et annerledesland

Helseminister Bent Høie (H) sier smittespredningen fortsatt er på et relativt lavt nivå nasjonalt til tross for flere lokale utbrudd. Han advarer samtidig om at smitten stiger flere andre steder i verden.

– Norge er et fortsatt annerledesland i positiv forstand i Europa. Vi ser at smittespredningen dessverre øker kraftig i flere land, og vi har heller ingen garanti for at det ikke kan skje her, sier han.

Under pressekonferansen understreker helseministeren viktigheten av internasjonalt samarbeid for å håndtere krisen.

– Jeg vil advare sterkt mot troen på at hvert enkelt land skal klare seg selv. Vi har behov for mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre, sier Høie.

Han varsler at regjeringen vil bidra fra helse og omsorgsbudsjettet med 20 millioner kroner ekstra til WHO, utover det de vanligvis er gjort, fra budsjettet til helsedepartementet.

– Dette er ikke bistand. Dette er å styrke WHO for å styrke også oss. Pandemien viser oss at uansett så er Verdens helseorganisasjon uvurderlig. Ikke bare for oss, men oss for andre land og verdens helseberedskap.

På spørsmål fra Dagbladet om det er USA han snakker om når han advarer mot alenegang, svarer Høie:

– USA har varslet at de vil trekke seg ut av WHO. Norge velger å gjøre det motsatte, nemlig å styrke vårt bidrag.

Publisert: 06.10.20 kl. 13:06 Oppdatert: 06.10.20 kl. 13:23