BEKYMRET: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i juni. Foto: Krister Sørbø, VG

Nakstad: − Tydelig at vi må gjøre endringer

Det ble torsdag registrert 270 ny smittetilfeller i Norge. Det er det høyeste smittetallet på ett døgn siden 26. mars.

Oppdatert nå nettopp

FHI har tidligere uttalt at smittetilfeller som meldes én dag kan ha prøvedato flere dager tilbake i tid. Tallet kan dermed bli justert senere.

Det nå 17.234 registrerte tilfeller siden utbruddets start.

De siste 14 dagene er smittetallet i Norge 24,4 per 100.000 innbyggere.

Smittetrenden i Norge er flat, men 18 kommuner har stigende smittetrend, viser VGs oversikt.

79 av de nye tilfellene ble registrert i Oslo. Det er flest registrert på en dag i hovedstaden de siste to ukene, hvor til sammen 662 er registrert smittet totalt.

Med unntak av 81 registrert smittede 7. oktoberer, er gårsdagen dagen med flest nye smittede siden begynnelsen av april. Det er imidlertid stor variasjon mellom dagene.

Flest nye smittede totalt er det i bydel Frogner, som har 79 nye tilfeller alene de siste 14 dagene. Deretter kommer Gamle Oslo (72), Nordstrand (60) og Alna (52).

– Tydelig at vi må gjøre endringer for å lykkes med å fortsatt ha kontroll på pandemien i Norge. Først og fremst må vi sørge for at etterlevelsen av de nåværende rådene og tiltakene styrkes, det er for mange eksempler på at smittevernet glipper i praksis, og vi må jobbe mer målrettet mot miljøer og situasjoner der vi vet smittersiikoen er størst, sier Espen Nakstad i Helsedirektoratet til NRK.

Han legger til at det nå vurderes nye tiltak, men vil ikke si hva det er snakk om.

– Det er mye å hente på bedret etterlevelse både i befolkningen generelt, og i de miljøene der smitten er størst, for eksempel på arbeidsplasser der arbeidsreisende reiser inn og ut av landet.

45 personer var per 22. oktober innlagt, mens 279 personer har mistet livet med coronaviruset siden første dødsfall ble registrert i mars.

– Tallene forteller oss at smitten har steget jevnt i Norge de siste to månedene og at reproduksjonstallet (R) nå dessverre ligger over 1. I tillegg ser vi at smitten har begynt å spre seg til eldre aldersgrupper også hos oss i Norge, på samme måte som vi har sett i Europa, sa Nakstad til VG torsdag.

Høyeste antall innlagte siden mai

Siden september har det vært en gradvis økning i antall innleggelser, og det er nå 45 coronapasienter som er lagt inn på sykehus, som er det høyeste antallet siden i mai.

6 personer får intensivbehandling, hvorav 4 av dem ligger i respirator, ifølge VGs oversikt.

Nakstad fortalte til VG at det har vært størst smittestigning i de største byene, men at utbrudd i dirstriktskommuner også bidrar til økningen. Økningen i antall innleggelser henger sammen med en generell smitteøkning i Norge siden August.

– I tillegg ser vi at smitten har begynt å spre seg til eldre aldersgrupper også hos oss i Norge, på samme måte som vi har sett i Europa, sier han.

Publisert: 23.10.20 kl. 08:29 Oppdatert: 23.10.20 kl. 08:48