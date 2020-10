VED GODT MOT: Overlegene Eli Anne Skaug og Eli Sagvik holder hodene kalde. – Vi må tenke rasjonelt hele tiden, sier Skaug. Foto: David Engmo

Mangelfulle lister gjør smittesporing krevende: − Skikkelig politiarbeid

TRONDHEIM (VG) «Jenta til Martin» er blant navnene smittesporerne i Trondheim får i fanget. Da tar jobben tid.

I Trondheim kommune jobber smittesporerne på spreng. Utbruddet i Trondheim har så langt smittet minst 30 og satt rundt 1500 i karantene.

På Statens Hus, rett ved Nidarosdomen, har seks smittesporerne, tre leger og fire overleger en tanke i hodet: Å få stanset utbruddet.

Det er krevende dager. Spesielt fordi flere pubgåere har tuklet med registreringslisten:

– Noen skriver ting som «jenta til Martin» i stedet for navnet sitt. Andre har ufullstendige navn eller nummer. Det kan være sølevann på papiret, som vi prøver å lese noe ut av. Det er skikkelig politiarbeid, sier overlege Eli Anne Skaug til VG.

Mer smittsomt virus

Skaug leder smittesporingsarbeidet i kommunen sammen med tre andre overleger. De tror de kunne halvert tiden de bruker på smittesporing hvis alle hadde oppgitt riktig navn og nummer.

På søndag begynte de å skjønne hvordan utbruddet startet. Kommuneoverlege Tove Røsstad mener coronasmitten kommer fra en kunde på Edge barbershop, som deretter brakte smitten til Lille London vegg i vegg.

På tirsdag begynte de å jobbe ut fra en teori om at det kan dreie seg om en mer smittsom variant av viruset, som også gjør at folk blir raskere syk.

Hvor den første smittede fikk smitten fra, skal de finne ut av med hjelp fra FHI.

– Men vi har muligens en link til et europeisk land.

Denne uken ble det også kjent at FHI oppdaget mutert coronavirus etter bussturen der 37 av 41 ble coronasmittet. Det er foreløpig ukjent om det har sammenheng med Trondheim-utbruddet.

TEGNER OPP: Overlege Eli Anne Haug tegner opp smittekart. Det er hektiske dager på Statens Hus. Foto: David Engmo

Overlegen henter frem en hvit tavle og begynner med en A: Det er den første, kjente smittede. Så tegner hun opp nærkontaktene og når de første symptomene kom.

– Deretter spør vi om nærkontaktene deres de siste 48 timene, og hvor de har vært.

– En samtale der vi kartlegger nærkontakter tar vanligvis rundt en time. Det kan ta flere. Noen gråter, andre er redde. Da er det vår jobb å betrygge dem, men det tar tid.

Senere ringer de dem opp og spør hvor de har vært den siste uken for å få et bredere bilde over mulige smittede.

TRAGISK: Geir Lima, eier av puben Lille London, synes det er leit at flere har blitt smittet på puben hans. Foto: David Engmo

Pub endrer rutiner

Pubeier Geir Lima på Lille London sier at de nå har strammet inn rutinene:

– Alle som skal inn til puben må vise legitimasjon som vi skriver ned og registrere. Vi skal møte kommunen til uken. Da tror jeg vi får en god løsning på hvordan registreringen skal gjøres fremover, sier Lima.

Smittesporerne holder pusten. Tallene de får på mandag morgen vil fortelle dem om de har klart å slå ned utbruddet.

