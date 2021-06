GLAD: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er glad for at studenter kan få andre dose på studiestedet sitt. Foto: Hanna Thevik

Ekstra vaksinedoser til studiekommuner

Studentene skal få tilbud om andre dose der de studerer.

– Denne nyheten har jeg gledet meg til å dele, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Nå går regjeringen inn for at FHI skal fordele vaksiner til studiekommunene, slik at de kan vaksinere studentene med dose to.

Det skjer etter at Folkehelseinsitituttet (FHI) tidligere foreslo at studenter som ikke er ferdigvaksinerte til studiestart skal få tilbud om andre dose på studiestedet der hvor det er mest hensiktsmessig.

Det betyr at studenter som får første dose i hjemkommunen i sommerferien, kan få den andre dosen når de er tilbake på studiestedet sitt til høsten.

Til VG forklarer Asheim at det først og fremst er muligheten til å gi studentene mer forutsigbarhet som gleder ham.

– Dette betyr at studentene ikke trenger å tenke på tid og kostnader rundt å reise hjem for å ta den andre dosen. Når de har fått den første dosen i sommer kan de slappe av og vite at de får dose nummer to i studiebyen innen 12 uker.

Asheim håper nyheten gjør studiestarten bedre for studentene som til høsten igjen inntar landets mange studiebyer.

– Når flere og flere studenter nå blir vaksinerte, forventer vi at studiestedene legger til rette for både mer fysisk undervisning, og mer sosialt samvær.

Lettet av å høre nyheten

– Dette ble jeg lettet av å høre, utbryter Ole Henry Snildalsli (23).

Han studerer teater og drama ved Høgskulen i Volda, men kommer opprinnelig fra Trondheim.

– Jeg har vært litt usikker på hvordan det skulle bli, nå som jeg er i Trondheim i sommer.

Når Snildalsli har fått første dose, trenger han ikke bekymre seg for å måtte reise hjem for å ta den andre.

– Det er knallbra. Det kunne blitt tøft å måtte betale for å reise hjem på kort frist. Det er fort 2000–3000 kroner for flybilletter. Det er hardt for en student.

Den ekstra tildelingen av vaksiner til studiesteder vil først skje etter at man er ferdig med å gi første dose til alle over 18 år, og den vil skje slik at alle skal få andre dose innen 12 uker.

Regjeringen melder at FHI vil utarbeide informasjon til kommuner om studentvaksinering.