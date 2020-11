LOVENDE: Resultatene til legemiddelselskapet kan love godt for en ny corona-vaksine. Foto: Gisle Oddstad

Pfizer mener vaksinekandidat er mer enn 90 prosent effektiv: − Veldig, veldig gledelig

Legemiddelselskapet Pfizer og bioteknologifirmaet BioNTech mener deres vaksinekandidat er mer enn 90 prosent effektiv mot coronaviruset.

Oppdatert nå nettopp

Legemiddelselskapets tidlige analyser ble publisert mandag.

– Dette et veldig, veldig gledelig resultat. Et av de store spørsmålene har vært hvor effektiv disse vaksinene er, og 90 prosent beskyttelsesgrad er et godt resultat, sier Steinar Madsen, lege og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk.

Legemiddelgiganten Pfizer og det tyske bioteknologifirmaet BioNTech sier ifølge Washington Post at deres coronavaksinekandidat er mer enn 90 prosent effektiv i å beskytte folk mot viruset, sammenlignet med placebovarianten.

– Jeg vil si at dette er et historisk øyeblikk, sier direktøren for vaksineforskning og utvikling ved Pfizer.

Uttalelsen er basert på en foreløpig analyse av innsamlede data.

GLAD: Lege og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen. Foto: Kyrre Lien, VG

Vaksinen er testet på pasienter som tidligere ikke har vært syke. Foreløpig har det ikke blitt avdekket noen alvorlige bivirkninger hos testpersonene.

Dersom resultatene forblir like gode over lengre tid, vil vaksinen kunne beskytte like godt som andre anerkjente barnevaksiner, som eksempelvis meslingvaksinen, skriver New York Times.

De håper å kunne produsere vaksiner som kan gjøre 15 til 20 millioner mennesker immune innen utgangen av året, skriver avisen.

I EUs godkjenningsprosess

Den aktuelle vaksinen er én av to vaksiner som EU allerede har startet godkjenningsprosessen for. Den er et samarbeid mellom tyske BioNTech, USA-baserte Pfizer og kinesiske Fosum Pharma. Det ble startet fase 3-testing i juli 2020, hvor vaksinen skal testes på 30.000 frivillige i blant annet USA, Argentina, Brasil og Tyskland. Den må lagres i svært kalde temperaturer og krever to doser.

EU forhandler om en kjøpsavtale på opptil 300 millioner doser til alle EU-land og Norge, hvis vaksinen er trygg og effektiv mot covid-19.

6. oktober begynte EUs legemiddelbyrå EMA å se på forskningsresultatene, for å vurdere om vaksinen kan godkjennes i EU/Norge.

USA har investert i prosjektet gjennom Operation Warp Speed, for å få 100 millioner doser, med mulighet til å utvide med 500 millioner doser. Det er også en av vaksinene Storbritannia satser på.

Pfizer har anslått at de kan søke om godkjenning i USA i den tredje uken i november. Det norske legemiddelverket har sett for seg at en vaksine kan få et betinget godkjenning i Norge og Europa tidligst i januar.

Publisert: 09.11.20 kl. 13:05 Oppdatert: 09.11.20 kl. 13:47

Mer om Coronaviruset