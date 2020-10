Rekordsmitte i Bergen: − Livet som bergenser er ikke farlig

339 personer er bekreftet coronasmittet i Bergen siden forrige fredag.

Oppdatert nå nettopp

– Smittetallet er høyt, og det glidende snittet er også økende. Vi vet av erfaring at det tar minst sju til ti dager før tiltak gir effekt. Vi antar derfor at smittetallene fremover vil være høye, før vi eventuelt ser en nedgang, sier byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer, på en pressekonferanse om situasjonen i byen fredag.

Siden forrige fredag har 339 blitt registrert smittet av viruset i vestlandsbyen, ifølge tall fra kommunen. Fredag ble det registrert 63 nye smittetilfeller, det nest høyeste noen gang. Det høyeste antall smittede ble registrert tirsdag, med 77 nye smittede.

To av de nye smittede i dag er ansatte ved pleieinstitusjoner, og så langt har også fire av de nysmittede ukjent smittekilde.

– Dette er et høyt tall. At vi har 63 i dag representerer nok en reell økning i smitten. Det er tydelige tegn på at smittespredningen nå ikke i like stor grad er avgrenset til unge voksne, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

Dagens smittede er i alderen 10 til 69 år, og alderssnittet er ifølge Hansen økende.

– Livet som bergenser er ikke farlig

Medisinsk fagsjef Hansen sier at man ikke trenger å isolere seg som bergenser, og at så lenge befolkningen overholdes tiltakene som er innført, så skal byen være trygg. Han minner likevel om at man må begrense antall nærkontakter.

– Vi ønsker at smitteøkningen skal snu, og at vi skal se en nedgang, og helst så snart som mulig. tiltakene har også til hensikt å gjøre Bergen trygg for våre innbyggere. Livet som bergenser er ikke farlig dersom alle følger disse reglene, sier han.

Byrådsleder Valhammer sier at tiltakene ikke innebærer forbud mot å møte folk eller å ha det gøy.

– Vi må belage oss på at det blir en annerledes vinter, men det betyr ikke at vi må sitte hjemme alene. Det er viktig å vite: Det er ikke forbudt å møtes, det er ikke forbudt å finne på noe gøy sammen, å gå på kino eller teater. Det er viktig at vi gjør de tingene fortsatt. Men det er viktig å treffe færre folk, supplerer byrådsleder Valhammer.

En rekke coronatiltak

Som følge av den massive smitteøkningen de siste dagene, innførte byrådet i Bergen en rekke tiltak som trådte i kraft natt til torsdag denne uken.

– Jeg kan forstå at mange, både foreldre og ansatte, stiller spørsmål om hvorfor vi har åpne barnehager og skoler samtidig som vi innfører en rekke tiltak i Bergen. Men tiltakene handler nettopp om at samfunnet skal være trygge for barn og unge, og dem som jobber med dem, sier Valhammer fredag.

Disse er:

Forbud mot private samlinger med flere enn ti personer, med unntak for kohorter for barnehage- og barneskolebarn.

Påbud om munnbind på kollektivtransport det man ikke kan holde én meters avstand.

Påbud om munnbind innendørs på offentlige steder hvor en ikke kan opprettholde én meters avstand.

Forbud mot mer enn 50 deltagere på offentlig arrangement uten fast sitteplass. Med faste sitteplasser er grensen 200, i tråd med nasjonale bestemmelser.

Skjenkestopp av brennevin og stopp av innslipp ved utesteder ved midnatt.

Krav om legitimering av gjester og gjestelister på serveringssteder, også der det ikke er alkoholservering.

Krav om at lydnivå på utesteder ikke skal overstige et nivå der gjester kan ha en samtale med én meters avstand.

Nye besøksrestriksjoner på sykehjem.

Anbefaling om at alle som kan ha hjemmekontor, skal ha det.

– Det aller viktigste er likevel meteren og smittevern. Klarer vi å holde meteren, ha god hånd- og hostehygiene samt holde oss hjemme når vi er syke, har vi allerede redusert smitterisikoen, minner byrådslederen om fredag.

Utvider testkapasiteten

De siste dagene har det blitt testet mellom 1200 og 1400 daglig, og pågangen for å teste seg er stor.

FULLT: Legevakten i Bergen er full lørdag, og folk som ønsker å teste seg henvises til teststasjonen i Fyllingsdalen. Her var det kaos tidligere i uken. Foto: Marit Hommedal

Kommunen melder fredag at legevakten ikke har noen ledige timer for coronatest lørdag. Folk som ønsker å teste seg, bes om å henvende seg til drop-in-stasjonen i Fyllingsdalen eller til private aktører.

Tidligere denne uken ble imidlertid køene på denne teststasjonen så stor at politiet ble kalt til stedet for å håndtere situasjonen.

På pressekonferansen fredag informerer kommunen om at de nå har inngått avtale om å bruke to private selskaper for å øke testkapasiteten, frem til det åpner en ny kommunal teststasjon på Festplassen om to uker. Denne avtalen vil øke den ukentlige testkapasiteten i byen med 1700 tester.

Publisert: 30.10.20 kl. 14:38 Oppdatert: 30.10.20 kl. 15:33

Les også

Mer om Coronaviruset