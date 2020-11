EKTEPAR: Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen hadde vært gift i over 47 år da hun brått forsvant 31. oktober 2018. Halvannet år senere ble ektemannen siktet for drap. Han nekter straffskyld. Foto: Privat

Politiets motivjakt: Bursdagskort og private notater om konflikter

Politiet mener seperasjonspapirer, private notater og håndskrevne kort viser at ekteskapet til Anne-Elisabeth og Tom Hagen var mer konfliktfylt enn han har forklart.

I dagene og ukene etter at Tom Hagen ble pågrepet og siktet i april i år, gjorde politiet en rekke beslag både i ekteparets hjem og ved Tom Hagens arbeidsplass i Lørenskog.

Sammen med andre skriftlige funn har politiet argumentert for at disse kan støtte opp under deres teori om at ekteskapsproblemer og gamle konflikter kan være et motiv, noe Tom Hagen selv har avvist.

Han nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

Politiet ble tidlig gjort kjent med at Anne-Elisabeth Hagen hadde fortalt personer rundt seg at hun over flere år hadde levd i et turbulent ekteskap, og mener skriftlige kilder kan underbygge dette, blant annet:

En ektepakt fra 1987, og et tillegg til denne fra 1993.

Separasjonspapirer som er signert av Anne-Elisabeth Hagen, datert flere år før hun forsvant.

Utdrag fra flere av Tom Hagens notatbøker, blant annet fra 2018.

Private notater fra Anne-Elisabeth Hagen.

Bursdagskort og bryllupskort, først og fremst fra Anne-Elisabeth Hagen til ektemannen.

POLITIMØTE: Her er Tom Hagen avbildet etter et møte ved Lørenskog politistasjon om sommeren 2019. Han var da uvitende om at politiet mistenkte ham for drapet på kona, Anne-Elisabeth Hagen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Tingretten: Skjellig grunn til drapsmistanke

Tingretten har flere ganger i løpet av etterforskningen gitt politiet medhold i at det foreligger skjellig grunn til mistanke, men i mai ble Tom Hagen løslatt etter at Eidsivating lagmannsrett overprøvde denne vurderingen. Flertallet i lagmannretten slo fast at mistankegrunnlaget mot ham var for svakt.

Noen uker etter det sviende nederlaget – nærmere bestemt i slutten av juni – gikk politiet til Nedre Romerike tingrett igjen. Årsaken var at politiet ønsket rettens velsignelse til å ransake familiens hytter på nytt.

Politiet presenterte nye bevis og fikk fikk rettens medhold i at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at Hagen er involvert i drap eller medvirkning til drap på ektefellen gjennom nesten 50 år.

Avgjørelsen ble aldri anket til lagmannsretten av Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, og ble dermed stående.

VG kan nå offentliggjøre de nye funnene som politiet la frem for retten i juni – og har stilt en rekke spørsmål til Hagen-leiren om disse:

– Når det gjelder spørsmålene VG har forelagt oss, vil vi først påpeke at de inneholder ubalanserte faktiske opplysninger. På grunn av vår taushetsplikt er vi imidlertid avskåret fra å kommentere enkeltopplysninger, skriver Holden i en e-post.

Utdrag fra flere av Tom Hagens notatbøker

Flere av notatene som ble lagt frem i retten er skrevet av Tom Hagen i perioden mellom 2007 og 2018, får VG opplyst. Her var ekteskapet med Anne-Elisabeth Hagen tema gjentatte ganger.

Han skriver blant annet om en ekteskapskonflikt i 1993, om utfordringer den har skapt i ettertid, om hvordan han har måttet være tålmodig i forholdet og om hvordan en skilsmisse kan ramme mannen hardest.

VG får opplyst at Tom Hagen i et notat fra 2018 beskriver 1993 som et veiskille i ekteskapet: Tiden før oppsummeres som bra, mens årene etter og helt frem til 2018 betegnes som vonde.

Han berører også årene som ligger foran ham, men som han stiller et spørsmålstegn ved. Hagen skriver at han må foreta seg noe, får VG opplyst.

SØKK VEKK: Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept i sitt eget hjem for to år siden og fraktet bort av en eller flere ukjente gjerningspersoner. Omfattende søk etter liket har ikke gitt resultater. Hun er fortsatt borte. Foto: PRIVAT

Bursdags- og bryllupskort

Flere av kortene som ble lagt frem i tingretten i juni er skrevet av Anne-Elisabeth Hagen. De er fra ulike tidspunkter i ekteskapet, men flere er fra de siste årene før hun forsvant – 2014 til 2017. Ved flere anledninger gir hun uttrykk for at hun er lei seg for konflikter mellom dem, får VG opplyst.

I et bursdagskort til hans 67-årsdag skriver hun at hun var glad i ektemannen og ønsket å leve sammen med ham, får VG opplyst. Men hun gir også uttrykk for at samlivet til tider har vært vanskelig og turbulent.

Notater fra Anne-Elisabeth Hagen

Politiet har gjort flere beslag av gamle notater fra Anne-Elisabeth Hagen i ekteparets hjem, deriblant i en blå kiste. VG får opplyst at det er uklart når de er nedfelt, men at hun blant annet har skrevet om samlivet med Tom Hagen fra slutten av 1960-tallet og frem til 1980-tallet.

Ifølge VGs opplysninger skrev hun også her om et vanskelig ekteskap.

Nettsøk

VG er kjent med at politiet har gransket en bærbar datamaskin som ble funnet i Sloraveien 4. Nettlogger viser at noen har søkt på ordet «skilsmisse» i Google, men politiet kan ikke slå fast hvem som har gjort søket.

Politiet har imidlertid registrert at Tom Hagen har avvist skilsmisse som tema.

Bekreftet frykt for skilsmisse i 1993

Da Tom Hagen brøt to års taushet, og stilte til et lenger intervju med NRK hjemme i Sloraveien 4 for to uker siden, ble samlivsproblemer og en mulig skilsmisse brakt på bane.

– Jeg har opplevd og … Lisbeth har opplevd at vi har hatt et godt ekteskap, men vi har hatt humper i veien som alle andre. Det er ingenting å legge skjul på. Vi har levd et liv, uttalte Hagen.

Samtidig bekreftet milliardæren at separasjonspapirer som ektefellen hadde fylt ut var helt ukjent for ham. Dokumentene, som er omtalt i flere medier, ble funnet av politiet under ransaking i Sloraveien 4.

– Det visste jeg ikke noe om, før jeg fikk se det. Så det har dem funnet i en skuff eller et skrin.

– Tror du hun ville skilles?

– Nei, det tror jeg ikke. Da ville hun ha gjort det, sa Hagen til NRK.

Hagen ble også spurt om tillegget til ektepakten i 1993, som flere eksperter har karakterisert som urimelig:

– Da var situasjonen den at vi hadde vært inne i en liten bølgedal, og da var situasjonen den at jeg var litt redd…

– Hva var du redd for?

– Nei, det kunne jo hende at, for eksempel, hvis det ble en skilsmisse, da… For å ta det, sa Hagen til NRK.

Foto: Gisle Oddstad

Tom Hagen har ikke vært i utfyllende avhør med politiet etter at han ble pågrepet.

VG har tidligere skrevet at han i vitneavhør i 2019 fortalte om konflikten i 1993, men også da avviste han at paret på noe tidspunkt hadde satt seg ned for å diskutere skilsmisse seriøst. Han har også avfeid hevn, sjalusi og penger som motiver han kunne ha hatt.

Også de tre voksne barna har i avhør fortalt at de ikke kjenner seg igjen i vitnebeskrivelser av et turbulent ekteskap.

Kritisk til VG-artikkel

VG har forelagt Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, en rekke spørsmål til denne artikkelen. I en e-post svarer forsvareren at han i løpet av de siste dagene har vi fått forespørsler fra flere mediehus om å kommentere lekkasjer fra politiet.

– Når det gjelder spørsmålene VG har forelagt oss, vil vi først påpeke at de inneholder ubalanserte faktiske opplysninger. På grunn av vår taushetsplikt er vi imidlertid avskåret fra å kommentere enkeltopplysninger, skriver Holden.

Forsvareren skriver videre at de er betenkte over at VG velger å gjengi enkeltelementer fra relasjonen mellom Anne Elisabeth og Tom Hagen uten å opplyse sine lesere om hvilken kontekst utsagnene er tatt ut fra.

– Andre opplysninger fra samme kilder ville ha gitt et motsatt inntrykk. Grunnlagsmaterialet fra Tom Hagen er langt over 15 000 sider, og i tillegg kommer en del fra Anne Elisabeth Hagen. Lekkasjer av enkeltsitater her og der medfører dermed at innholdet i artikkelen blir grovt misvisende, og får preg av å være en «drittpakke» overfor Tom Hagen fra VG sine kilder, skriver Holden.

– Vi vil også minne om at det var disse synspunktene fra politiets side som ikke fikk gehør i Eidsivating lagmannsrett, noe som medvirket til at Tom Hagen ble løslatt.

FORSVARER: Advokat Svein Holden. Foto: FRODE HANSEN

– Drapssiktelsen står svakere

I e-posten skriver Holden at de har en oppfatning av at det ingen tvil om at politiets siktelse av Tom Hagen står enda svakere i dag, enn den gjorde i våres.

Holden opplyser at politiet nylig har konstatert at et telefonbevis som de brukte overfor Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett, i forbindelse med begjæringen om varetektsfengsling av Tom Hagen, ikke er riktig.

– Vi er glade for at det nå er bragt på det rene at dette var en feilaktig beskyldning mot Tom Hagen. Samtidig er det beklagelig at politiet har brukt uforholdsmessig lang tid på å konstatere dette, skriver Holden.

Forsvarsadvokaten mener politiet ikke har sannsynliggjort at det har funnet sted et drap og kidnapping fremstår som minst like sannsynlig.

– Det finnes ingen bevis for noen som helst tilknytning mellom Tom Hagen og nødvendige medvirkere i politiets drapshypotese, skriver han.

Holden skriver også:

– Anne Elisabeth Hagen har vært savnet i 2 år. For hennes nærstående er det vondt å ikke vite hva som har skjedd med henne. For Tom Hagen har det vært utrolig krevende å bli siktet for ugjerningen, og vår frykt for at politiet ikke vil finne Anne Elisabeth og gjerningspersonene blir stadig sterkere.

– Artikler som dette bringer ikke saken videre, men påfører bare familien Hagen ytterligere belastninger.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken, men hun har tidligere uttalt følgende til Nettavisen om bevissituasjonen:

– På nåværende tidspunkt er ikke bevisene av en styrke som gjør at vi kan ta ut en tiltale, sa Hemiø.

Publisert: 14.11.20 kl. 14:45