GÅR SNART AV: Generalløytnant Morten Haga Lunde beskriver etterretnings-trykket mot Norge. Han peker på «statlige aktører» som trolig ligger bak de store cyberangrepene. Foto: Helge Mikalsen

Siste ord fra E-sjefen: Cyberangrepene vil fortsette

Den avtroppende sjefen for E-tjenesten, Morten Haga Lunde, tror ikke at Russland eller Kina ønsker å starte noen militær konflikt, men sier at landene vil fortsette å bruke midler som ligger helt opp mot grensen for krig.

Nå nettopp

Lunde (59) er inne i sin siste uke som sjef for den norske etterretningstjenesten, før han går av for aldersgrensen, 60 år, for offiserer i Forsvaret.

På vei ut døren kommer Lunde også med en påminnelse om vår tids verste terrorbevegelse IS, den islamske staten.

Men først om angrepet mot Stortingets dataanlegg, som har preget nyhetsbildet i flere måneder:

– Cyberangrepet mot Stortinget var ikke enestående. Det har vært en lang liste de siste årene: Innbruddet i Helse Sør-Øst, og angrepet mot Hydro som de mest omtalte. Det er ikke vanskelig å tenke seg at statlige aktører sto bak også disse angrepene, sier Lunde til VG.

E-sjefens dystre spådom er at angrepene vil fortsette. En konflikt på lavbluss. Irriterende og skadelig, men samtidig under terskelen for å svare med klassiske militære virkemidler.

les også IT-angrepet på Stortinget: Sp-topp forteller om innbruddsforsøk

Pekte på Russland

13. oktober gikk utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ut og pekte direkte på Russland, i en såkalt politisk attribusjon:

«Basert på det informasjonsgrunnlaget regjeringen besitter, er det vår vurdering at Russland står bak denne aktiviteten», sa hun.

Men vil dette skremme Russland til å avstå fra fremtidige cyberangrep?

– Attribusjon er en politisk markering. I beste fall kan det dempe aktører i fremtiden, svarer Lunde.

– Var det Russland som også brøt seg inn i Hydro og i helseforetaket?

– Dette er ikke Etterretningstjenestens oppgave å svare på. Vi bedriver utenlandsetterretning, og det ville ikke være riktig å kommentere dette som sjef for E-tjenesten, svarer han.

– Samtidig vil jeg si at det var avanserte operasjoner, og da kan mistanken gå i retning statlige aktører. Disse sakene viser at store cyberangrep vil fortsette å ramme oss. Norge er et svært interessant land for utenlandsk etterretning, og det vil fortsette.

les også Solberg om Russland-beskjed: – Vi har sett dere

TRUSSELVURDERING: En gang i året legger E-tjenesten fram en vurdering trusselbildet mot Norge. Den siste ble presentert av E-sjefen Morten Haga Lunde i februar, sammen med eks-forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Helge Mikalsen

Det som gjør Norge interessant

Tirsdag 3. november, samme dag som USA velger sin president, overtar Nils Andreas Stensønes som sjef for den største av Norges hemmelige tjenester.

Stensønes er nå sjef i Sjøforsvaret.

På spørsmål om hva som gjør Norge så interessant for utenlandsk etterretning, trekker den avtroppende E-sjefen opp en lang liste fra et håndskrevet notat:

Det er NATO-medlemskapet. At Norge om to måneder blir medlem av FNs sikkerhetsråd. Det er vår geografiske beliggenhet. Det er Svalbard og nordområdene. Det er våre high tech-miljøer og at Norge er blant verdens mest digitaliserte land. Det er avanserte forskningsmiljøer innen krypto- og ingeniørfag. Det er covid-19. Det er Norges åpenhet om statistikk og data, om demografisk utvikling. Helsedata er interessant info å tilegne seg for å si noe om behovet for legemidler.

les også PST om IT-angrep: Kan være del av større etterretningsoperasjon

Påvirkningskampanjer

Omtrent samtidig som Norge pekte på Russland som ansvarlig for angrepet mot Stortinget, ble seks russere knyttet til etterretningstjenesten GRU siktet i USA for flere cyberangrep i en rekke land.

Siktelsen omfatter forsøk på å påvirke valget i Frankrike. EU vedtok samtidig sanksjoner mot navngitte russere etter et dataangrep mot den tyske nasjonalforsamlingen i 2015.

Den norske E-sjefen sier at han ikke kan utelukke at informasjon som er stjålet fra datainnbruddet på Stortinget, kan dukke opp i påvirkningskampanjer senere:

– Påvirkningsoperasjoner har ofte til hensikt å skape tvil, spille opp misnøye der det er grobunn for det, og dermed undergrave tillit til myndighetene, sier han.

– Operasjonen kan starte med spredning av falske nyheter, som kan ha en kjerne av sannhet. De kan komme fra computer-genererte profiler i sosiale medier. Vi ser at trusselaktørene kan få god hjelp til spredning av folk som er villig til å trykke "like" eller re-twittre. Dette gjelder også politikere, fortsetter Lunde.

les også Per Olav Ødegård kommenterer: Falske trusler

Solberg eller Støre?

– Hvilket utfall av 2021-valget ønsker Russland, Solberg eller Støre?

– Det skal ikke jeg ha noen mening om. Men med vårt høye utdanningsnivå er det mye vanskeligere å lykkes med påvirkningskampanjer i Norge.

– Hva kan vi vente oss fremover?

– Vi tror vel ikke at aktører som Russland og Kina ønsker seg en væpnet konflikt. Men de gjennomfører aksjoner som ligger tett opp mot denne grensen. Disse aksjonene vil fortsette så lenge de tjener en hensikt, sier Lunde.

Det gjelder ikke bare i cyberdomenet:

– Det har vært en gigantisk endring i trusselbildet i årene etter 2014 da Russland tok Krim og invaderte et annet land som det første etter andre verdenskrig.

Laserstråler mot fly

Lunde har mange eksempler:

– Vi opplever at Russland har brukt laserstråler fra fartøyer og mot våre fly. De har til tider forvrengt GPS-signaler, noe som er plagsomt for Forsvaret, men direkte farlig for sivil luftfart.

– Russland har også vist fram Iskander-missiler på grensen. De har simulert angrep mot Vardø og Bodø. Til havs har Russland trent på å blokkere adgangen til Norge fra Norskehavet via Nordsjøen til Skagerrak.

les også 2018: Russland øvde på angrep mot Nord-Norge

IS-krigere løslates snart

18. oktober ble den franske historielæreren Samuel Paty halshugget og drept i en Paris-forstad, etter at han hadde vist fram tegninger av profeten Muhammed på skolen.

– Drapet er en påminnelse om at terror trusselen ikke er beseiret, sier Morten Haga Lunde.

– De neste årene skal flere hundre IS-krigere løslates fra fengsel i Norge og i Europa. Er de av-radikalisert? Eller er de klare til å kjempe videre? Det vet vi ikke. Her må vi være våkne, legger han til.

E-sjefen minner om at det er kort tid siden terrorbevegelsen IS dominerte store deler av Irak og Syria, og samtidig gjennomførte blodige terrorangrep i Europa.

– Vi skal være glade for at vi klarte å slå dem ned og at de mistet territoriet. Men ideologien lever fortsatt. De er til stede i Frankrike og i resten av Europa. Ideologien har nå inspirert en 18-årig gutt fra Tsjetsjenia – som hadde gått helt under radaren – til å halshugge en fransk lærer. Dette er ikke over, er E-sjefens dystre sluttmelding.

PS: Intervjuet med E-sjefen ble foretatt før torsdagens terrorhendelser i Frankrike.

Publisert: 01.11.20 kl. 18:35

Les også