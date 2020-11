STUDENT-HJELP: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er bekymret for studentene. Nå har han satt ned en ekspertgruppe som skal foreslå tiltak for å bedre situasjonen deres. Foto: Vidar Ruud

Ekspertgruppe skal hjelpe studentene

Regjeringen setter ned en egen ekspertgruppe som skal foreslå tiltak for landets studenter. – Positivt initiativ, mener Norsk studentorganisasjon.

I en pressemelding torsdag skriver Kunnskapsdepartementet at de har de nå satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere og anbefale tiltak for studentene.

– De skal komme med anbefalinger rundt eksamen, men også forslag til hvordan vi kan sørge for at studentene får gjennomført studiene sine og hvordan vi kan bedre situasjonen rundt ensomhet og psykisk helse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til VG.

Bekymret

I oktober sa Asheim at han er bekymret for studentene. Det budskapet gjentar han nå:

– Det er mange studenter som sitter mye alene på studenthybelen og følger digital undervisning. Mange har jobbet godt for å følge opp studentene på ulike vis, men jeg mener det er et behov for å intensivere det arbeidet, rett og slett fordi jeg er bekymret for hvordan de har det.

Torsdag la regjeringen frem nye, sterke tiltak for å hindre smittespredning i Norge. Disse tiltakene vil også påvirke studentene.

– Smittesituasjonen i samfunnet er alvorlig og vi må leve med strenge smitteverntiltak en god stund til. Derfor mener jeg vi må gjøre enda mer enn vi har gjort nå for å sikre at studentene følges godt opp, har kontakt med hverandre og får gjennomført både studier og eksamen fremover, sier Asheim.

Kommer med forslag denne måneden

Ekspertgruppen skal bestå av representanter fra Universitets- og høgskolerådet, Fagskolerådet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Studentene og samskipnadsrådet skal også være med i arbeidet. Gruppen ledes av Kunnskapsdepartementet.

Gruppen skal levere sine anbefalinger innen 23. november.

Positiv studentorganisasjon

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Anders Trohjell er glad for at regjeringen nå tar grep.

– Dette er en foreløpig løsning som har vært etterlengtet, men det er positivt at regjeringen tar dette initiativet.

Han påpeker at ansvaret for studentene også ligger hos utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnadene.

– Vi håper at denne gruppen skal identifisere tiltak som kan gjennomføres der, sier Trohjell, og understreker at studentene er en spesielt utsatt gruppe når det kommer til psykisk helse.

Håper å slippe enda strengere tiltak

I pressemeldingen skriver Kunnskapsdepartementet av utdanningsstedene må fortsette å vurdere om de fremover kan redusere aktiviteten på campus for å dempe presset på kollektivtrafikk.

– Det er også viktig at studenter, som alle andre, tenker gjennom hvor mange de møter og hvordan de møtes. Jeg vet at det er krevende etter månedsvis med lite sosial kontakt, men situasjonen er alvorlig og vi må gjøre det vi kan for å få ned smittetallene raskt slik at vi slipper enda strengere tiltak, sier Asheim.

