ANGRIPER STOLTENBERG: Thorbjørn Jagland legger ingenting imellom i sine beskrivelser av Jens Stoltenberg i sin nye bok. Foto: Bringedal, Terje

Jagland tar kraftig oppgjør med Jens Stoltenberg

Thorbjørn Jagland tar et sviende oppgjør med Jens Stoltenberg og det han kaller ondsinnede karakteristikker av seg selv i sin nye bok.

Nå nettopp

Tidligere Ap-leder og statsminister Thorbjørn Jagland lanserer onsdag første bind av sine politiske memoarer med tittelen «Du skal eie det selv».

I boken, som dekker årene frem til 2002, går han hardt ut mot tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg. En opprivende lederstrid endte med Jaglands avgang i 2002 – etter ti år som leder.

Jagland anklager «Stoltenbergs folk» for at de «nærmest daglig forsynte pressen med negative ting den kunne skrive». Han sier at han ble svært opprørt da han fant ut at det ble holdt hemmelige møter for å erstatte ham med Stoltenberg.

– Måtte brekke seg

Jagland nevner Stoltenberg når han forteller om da han fikk et illebefinnende i januar 2002 – og Bård Tufte Johansen kuppet nyhetene med kyllingdans utenfor Rikshospitalet. Jagland skriver at det plutselig svartnet for ham på Stortinget, og en sykebil kjørte ham til Rikshospitalet.

«Da en av Jens’ medarbeidere kom ute i korridoren og spurte om det var noe Jens kunne gjøre, måtte Hanne brekke seg», skriver Jagland om kona Hanne Grotjord.

Sissel Kruse Larsen, Stoltenbergs kommunikasjonsrådgiver, sier dette til VG:

– Jens Stoltenberg fortalte sin versjon av tiden som norsk politiker og statsminister i selvbiografien sin. Han har ikke noe å føye til utover dette.

NATO-SJEF: Jens Stoltenberg leder i dag sikkerhetsorganisasjonen NATO. Foto: YVES HERMAN / X00380

Jagland ble statsminister i 1996, men gikk av bare ett år senere. I valgkampen hadde han gitt et skjebnesvangert ultimatum: Hvis han skulle fortsette måtte oppslutningen til Arbeiderpartiet være minst like god som ved forrige stortingsvalg, da de fikk 36,9 prosent.

På VGs siste måling fikk Arbeiderpartiet 22,7 prosent.

Jagland reagerer kraftig på Stoltenbergs bokinnrømmelse fra 2016 om at det ble fraksjonert mot ham.

Slik beskriver Jagland hvordan det var å lese Stoltenbergs bok:

«Setningene «jeg visste at de jobbet for mitt kandidatur og at de var blant medienes anonyme kilder som argumenterte for et lederskifte ... Jeg stoppet dem ikke» slo ned i hodet mitt som en bombe».

Jagland skriver at han nå, i 2020, endelig kan gi sin side av saken.

«Nå er jeg fri til å fortelle. Jeg gjør ikke krav på at det jeg her leverer er en historisk fasit, kun at det utfyller bildet. Men dette er min egen historie fortalt så åpent og ærlig jeg har klart – en historie jeg eier selv».

– En bombe

En sentral begivenhet var et hemmelig møte i tidligere statssekretær Jan Erik Larsens leilighet på Bislett.

På møtet deltok blant annet tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen, dagens Ap-leder Jonas Gahr Støre og Stoltenbergs rådgiver Marianne Aasen Agdestein.

I sine egne politiske memoarer skrev Stoltenberg at han visste hva de drev med:

«Vi passet på å ikke bli sett sammen når vi kom. Vi var redde for at noen skulle mistenke oss for å komme sammen for å fraksjonere. Og det var nettopp det vi skulle».

Jagland skriver:

«Han skriver videre at de som var til stede, mente at Thorbjørn måtte vekk, og at Jens måtte inn.»

Han siterer så fra Stoltenbergs memoarer: «Jeg ga dem ikke noe svar, men jeg visste at de jobbet for mitt kandidatur og at de var blant medienes anonyme kilder som argumenterte for et lederskifte. Jeg stoppet dem ikke.»

AP-KAMERATER: Bjarne Håkon Hanssen var til stede i det hemmelige møtet i Jan Erik Larsens leilighet. Begge var tidligere i First House og er nå i Kruse Larsen. Foto: Krister Sørbø

– Håpløs

Jagland skriver at han fikk dårligere selvtillit da det sto på som verst.

«Jeg tenkte tilbake på den vonde tiden da ondsinnede karakteristikker haglet nesten hver dag. Jeg fikk gradvis mindre og mindre selvtillit. Til slutt trodde jeg at jeg faktisk var så håpløs som det ble skrevet.»

LEDET: Thorbjørn Jagland ledet Europarådet. Foto: Jørgen Braastad

Men han understreker at han raskt kom seg videre.

«Nå – i 2016 – tenkte jeg på hvordan dette kunne stemme med senere begivenheter. Jeg klarte å bli valgt som generalsekretær i Europarådet med to tredjedels flertall i en parlamentarisk forsamling av 47 land», skriver Jagland og legger til:

«Jeg var kanskje ikke så håpløs. Det var situasjonen som var håpløs.»

Publisert: 27.10.20 kl. 21:54

