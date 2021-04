Nakstad advarer mot for tidlig gjenåpning: − Som å tro på julenissen at det vil gå bra

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad advarer mot å åpne opp for tidlig. - Vi er på rett vei, men jobben har bare begynt så vidt, sier han.

Mandag sa Nakstad at vi må godt under 200 smittede daglig før vi overhodet kan tenke på gjenåpning.

Nakstad sier tirsdag at med et nytt virus er det grunn til å tro at det vil bli enda vanskeligere å holde smitten nede enn tidligere.

– Hvis det er sånn at vi såvidt kommer ned til 3-400 smittetilfeller daglig og så begynner å fjerne masse nasjonale tiltak, er det som å tro på julenissen at det vil gå bra uten at det stiger opp igjen. Det vil ikke skje, så vi må langt ned for å være sikker på det dessverre, sier Nakstad til VG tirsdag.

Mener vi må vente på svar om påskemsmitten

Mandag ble det registrert 573 nye smittetilfeller av coronaviruset i Norge. Det er 216 tilfeller færre enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 789.

Nakstad sier at de er ganske sikre på at færre har testet seg i påsken, og at dette skyldes smittetallene.

– Samt at andelen positive blant de som har testet seg er noe høyere, så smittesituasjonen kan nok være ganske lik, men det kan også ha vært en stigning, sier han og legger til:

– Jeg tror vi må vente ut denne uken nå og se tallene under ett når hverdagen er tilbake før vi kan se sikkert hvor smittenivået ligger.

På spørsmål om vi er på rett vei, sier Nakstad at R-tallet, «som har kommet ned mot 1» indikerer at vi er det.

– Vi er på rett vei, men jobben har bare begynt så vidt, sier han og legger til:

– Hvis R-tallet går mye ned går den jobben ganske fort, men hvis det legger seg såvidt under 1 vil det ta ganske langt tid å komme ned på et lavere smittenivå.

Nakstad sier videre at færre personer har testet seg gjennom ferien.

– Før påsken lå vi på omkring 200.000 i uken i Norge - og i påsken har det vært langt færre. Og så ser vi samtidig at prosentandelen av de som tester positivt, har gått opp, så testmønsteret har ikke vært normalt nå, men blir helt sikkert mer normalt når hverdagen er tilbake.

Nakstad er spent på de smittetallene som kommer mot slutten av uken og i neste uke.

– Vi kan være heldige og se at folk tross alt har vært flinke i påsken og ikke vært så mye sammen med andre, hvis det er tilfelle kan vi se en nedadgående trend flere steder, sier han.

Guldvog: Håper å starte første trinn av gjenåpningen i mai

På onsdag vil statsminister Erna Solberg presentere sin plan for gjenåpning av Norge. Helsedirektør Bjørn Guldvog bekreftet til VG mandag at både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har levert faglige råd.

– Vi håper at vi skal kunne starte første trinn i gjenåpningen i siste halvdel av mai. Det er avhengig av hvilken smittesituasjon vi er i og at vi ha fått vaksinert de vi har planlagt å vaksinere, sier Guldvog.

Det er opp til regjeringen å beslutte hvilke grupper som skal prioriteres i gjenåpningen. Regjeringen har allerede sagt at barn og unge og arbeidslivet vil bli prioritert høyt.